Oracle prekonal očakávania za Q4, ale vysoké výdavky na AI znepokojili investorov 📉 Akcie v premarkete klesajú o 10 %

Oracle vykázal mimoriadne silné výsledky za fiškálny 4. štvrťrok 2026 a ľahko prekonal očakávania Wall Street na úrovni tržieb aj zisku. Oslavy však v predĺženom obchodovaní netrvali dlho. Napriek hviezdnemu rastu cloudu a masívnemu backlogu akcie klesli o 10 %, keďže investori začali vyhodnocovať obrovský rozsah kapitálu, ktorý chce Oracle získať na financovanie svojich ambícií v oblasti umelej inteligencie.
Čísla: Oracle prekonal očakávania za Q4
Hlavný biznis Oracle beží na plné obrátky, najmä vďaka prechodu od tradičného lokálneho softvéru ku cloudovej infraštruktúre.
Takto dopadli výsledky Oracle za Q4 v porovnaní s konsenzom LSEG:
- Upravený zisk na akciu (EPS): 2,03 USD vs. očakávanie 1,96 USD, medziročne +20 %
- Celkové tržby: 19,18 miliardy USD vs. očakávanie 19,10 miliardy USD, medziročne +21 %
- Tržby z cloudovej infraštruktúry (IaaS): 5,8 miliardy USD, čo predstavuje prudký rast o 93 %
- Zostávajúce záväzky k plneniu (RPO): 638 miliárd USD vs. očakávanie 595,67 miliardy USD, medziročne +363 %
Faktor OpenAI: Masívny backlog Oracle vo výške 638 miliárd USD bol podporený rozsiahlymi kontraktmi v oblasti AI, kde zákazníci platili vopred alebo dodali vlastné GPU. Podľa analytikov Bank of America pochádza viac než 50 % tohto mimoriadneho RPO od OpenAI.
Vysoké výdavky na AI stoja za 10% poklesom akcií
Ak boli výsledky také silné, prečo akcie klesli? Dôvodom je cena za udržanie konkurencieschopnosti v pretekoch o AI. Budovanie dátových centier pre moderné pracovné záťaže si vyžaduje bezprecedentný objem kapitálu a Oracle túto expanziu financuje veľmi agresívne.
Detaily, ktoré znepokojili investorov:
- Nové plány financovania: Oracle oznámil, že chce získať 40 miliárd USD kombináciou dlhového a akciového financovania, vrátane novo oznámeného predaja akcií za 20 miliárd USD.
- Nedávne zadlženie: Nadväzuje to na už výrazný kapitálový krok vo fiškálnom roku 2026, keď spoločnosť získala 43 miliárd USD v dlhu a 5 miliárd USD vo vlastnom kapitáli.
- Záporný voľný peňažný tok: Za celý fiškálny rok 2026 Oracle vykázal záporný voľný peňažný tok vo výške -23,7 miliardy USD, pretože kapitálové výdavky prudko vzrástli o 162 % na 55,7 miliardy USD.
Oracle síce uvádza, že 75 miliárd USD v zákazníckych predplatbách a zákazníkmi dodanom hardvéri nakoniec pomôže čiastočne kompenzovať náklady na výstavbu dátových centier, ale okamžitá vyhliadka na riedenie akcií a ďalší dlh nechala investorov opatrných. Trh teraz rieši, či krátkodobý dopyt po AI dokáže plne ospravedlniť také masívne výdavky.
Výhľad: vyššie prognózy a gigawattové dátové centrá
Napriek prvotnej negatívnej reakcii trhu zostáva vedenie Oracle mimoriadne optimistické voči budúcnosti a dokonca zvýšilo výhľad zisku pre nadchádzajúci rok. CEO Clay Magouyrk uviedol, že spoločnosť chce už v aktuálnom štvrťroku uviesť do prevádzky takmer 1 gigawatt výpočtového výkonu, čo zhruba zodpovedá celej jej kapacite z fiškálneho roku 2026.
Budúci výhľad Oracle ukazuje:
- Rast tržieb v Q1 FY2027: očakávaný rast o 27–29 % medziročne
- Upravený EPS v Q1 FY2027: očakávanie 1,72–1,76 USD, nad odhadom analytikov 1,68 USD
- Celoročný výhľad EPS pre FY2027: zvýšený na 8,05 USD, oproti konsenzu Wall Street 8,01 USD
- Celoročný výhľad tržieb pre FY2027: potvrdený na silných 90 miliárd USD
Oracle vsádza všetko na budúcnosť ťahanú AI, najmä na revolučné zdravotnícke AI systémy a ekologické dátové centrá poháňané čistou energiou. Prevádzkový dopyt tu zjavne je. Oracle však teraz musí Wall Street dokázať, že jeho výhľad hrubých kapitálových výdavkov vo výške 70 miliárd USD pre FY2027 prinesie marže, ktoré investori očakávajú.
ORCL.US (D1)
Akcie Oracle čelia silnému medvediemu momentu. Po vrchole blízko 249,37 USD akcie uzavreli na 200,73 USD a testovali svoj 30-dňový EMA. Naznačený pokles v americkom premarkete na 180 USD však túto krátkodobú podporu ruší a cena čisto preráža pod 100-dňový EMA na 185,97 USD. Tento gap smerom nadol priamo ohrozuje kľúčovú úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu na 178,99 USD. Ak psychologická úroveň 180 USD nevydrží, ďalšia hlavná štrukturálna podpora sa nachádza na 168,28 USD. Indikátor RSI na hodnote 49,2 zostáva neutrálny, ale zrýchľuje smerom nadol.
Zdroj: xStation5
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