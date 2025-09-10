📈 Paládium posilňuje o viac než 3 %

Obavy zo sankcií ženú ceny nahor 🚀
Paládium, hoci je medzi retailovými investormi menej populárne, dnes posilňuje o viac než 3 %. V posledných dňoch ceny paládia zreteľne rastú, čo zapadá do širšieho rastového trendu na trhu drahých kovov.
Len tento týždeň vzrástli kontraktné ceny paládia o viac než 6 %, keď investori čoraz častejšie presúvajú kapitál do bezpečných aktív, čo zároveň zvyšuje ceny zlata, striebra a platiny.
Rast cien drahých kovov je silne ovplyvnený holubičím postojom trhu voči očakávanému znižovaniu úrokových sadzieb v USA a globálnym nárastom dlhu vo veľkých ekonomikách. Okrem monetárnych faktorov je dnes kľúčovým dôvodom obava z nových sankcií voči Rusku – krajine, ktorá zabezpečuje takmer polovicu svetovej produkcie tohto kovu. Obavy z obmedzeného prístupu k ruskému paládiu zvyšujú tlak na ponuku, čo ženie ceny na svetových trhoch nahor. Ak dôjde k geopolitickým obmedzeniam, nedostatok sa môže stať realitou, čo by predĺžilo aktuálny rastový trend.
Súčasná situácia na trhu naznačuje rastúce napätie medzi rastúcim dopytom a obmedzenou ponukou. Automobilový priemysel, hlavný spotrebiteľ paládia v katalyzátoroch, môže čeliť rastúcim výrobným nákladom, čo sa v dlhodobom horizonte premietne do cien nových vozidiel. Pre investorov to znamená zvýšenú volatilitu cien, ale aj potenciálne krátkodobé príležitosti. V strednodobom a dlhodobom výhľade bude kľúčové, či výrobcovia dokážu nájsť alternatívne zdroje suroviny alebo nahradia paládium lacnejšími kovmi, napríklad platinou.
Ceny paládia sa v poslednom období vrátili do strednodobého rastového kanála, čím korigujú nedávny rast na historické maximum z minulého mesiaca. Zaujímavé je, že sa jasne formuje formácia hlava a ramená, ktorá predstavuje potenciálny obrat trendu. Aby sa táto formácia mohla naplniť, cena musí prelomiť základňu formácie a zónu podpory okolo 1 050 USD.
Naplnenie formácie by mohlo umožniť otestovanie úrovní 980 a 890 USD, kde sa nachádzajú najbližšie úrovne podpory a Fibonacciho hladiny. Ak však bude formácia zneplatnená a iniciatívu prevezmú kupujúci, nasledujúcim cieľom bude test rezistencie na lokálnych maximách – 1 200 USD, kde sa zároveň nachádza aj úroveň FIBO 23.
