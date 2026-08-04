Pfizer už nie je len o covide. Spoločnosť zverejnila solídne výsledky 💰

Spoločnosť Pfizer zverejnila solídne výsledky za 2. štvrťrok 2026, ktoré potvrdzujú, že firma je čoraz menej závislá od biznisu spojeného s covidom a stále väčšiu časť tržieb generuje z ostatných, hlavných produktov.
Štvrťročné výsledky
- Tržby: 15,03 mld. USD vs. očakávanie 14,41 mld. USD (+3 % medziročne)
- Očistený zisk na akciu (EPS): 0,77 USD vs. očakávanie 0,68 USD
- Čistá strata podľa GAAP: 248 mil. USD (EPS: -0,04 USD) oproti zisku 2,91 mld. USD pred rokom. Rozdiel je spôsobený najmä jednorazovými nákladmi na reštrukturalizáciu a odpismi nehmotného majetku.
- Eliquis (antikoagulant vyvíjaný spoločne s Bristol Myers Squibb): 2,43 mld. USD, +19 % medziročne, výrazne nad očakávaním (2,08–2,09 mld. USD)
- Prevnar (vakcíny): 1,34 mld. USD, mierne pod odhadmi (1,38 mld. USD)
Už nejde len o covid
Hlavným záverom výsledkov je, že tržby z produktov mimo covidu vzrástli o ďalších 1,5 mld. USD, čo spoločnosti umožnilo zvýšiť spodnú hranicu celoročného výhľadu.
Zároveň Pfizer znížil výhľad tržieb z covidového segmentu (vakcína + Paxlovid) na 4 mld. USD z predchádzajúcich 5 mld. USD.
To potvrdzuje výraznú zmenu štruktúry tržieb. Pokles príjmov z covidových produktov kompenzujú najmä:
- Eliquis – vyššie tržby vďaka lepším čistým cenám v USA (nižšie zľavy) a silnému globálnemu dopytu.
- Padcev – cielený liek na liečbu rakoviny, ktorý taktiež podporuje rast spoločnosti.
- Akvizované produkty – tržby z tejto skupiny vzrástli na prevádzkovej báze medziročne o 25 %.
Úprava výhľadu
- Celoročné tržby: nově 60,5–62,5 mld. USD (predtým 59,5–62,5 mld. USD) – zvýšená spodná hranica výhľadu.
- Očistený EPS: bez zmeny na 2,80–3,00 USD. Výhľad už zahŕňa dopad licenčnej dohody s čínskou spoločnosťou Innovent Biologics v hodnote až 10,5 mld. USD, ktorá tento rok zníži výsledky približne o 650 mil. USD.
Tento výhľad naznačuje, že tržby zostanú približne na úrovni roku 2025, prípadne mierne klesnú oproti 62,6 mld. USD.
Úspora nákladov – nová fáza
Pfizer oznámil rozšírenie programu znižovania nákladov.
- Nový cieľ predstavuje celkovo 6,7 mld. USD čistých úspor.
- Ďalších 2,5 mld. USD úspor chce spoločnosť dosiahnuť v rokoch 2027–2029.
- Zameria sa na optimalizáciu produktového portfólia, zmeny prevádzkovej štruktúry a ďalšie zvyšovanie efektivity.
- Prvá fáza programu v hodnote 1,5 mld. USD by mala byť dokončená do konca roka 2027.
Výhľad – rast v oblasti liečby obezity
Generálny riaditeľ Albert Bourla uviedol, že novo uvedené aj získané produkty dosahujú dobré výsledky a program zameraný na liečbu obezity napreduje výrazným tempom.
Ide predovšetkým o akvizíciu spoločnosti Metzer za 10 mld. USD, vďaka ktorej chce Pfizer získať silnú pozíciu na rýchlo rastúcom trhu liečby obezity (GLP-1).
Investori teraz čakajú na výsledky štúdií kombinujúcich GLP-1 s látkou amylin, ktoré by sa v nasledujúcich štvrťrokoch mohli stať významným katalyzátorom rastu akcií.
Reakcia trhu
Trh prijal výsledky pomerne pokojne. Akcie sa v predobchodnej fáze obchodovali bez výraznejšej zmeny, čo naznačuje, že silné výsledky už boli z veľkej časti započítané v cene a investori teraz čakajú na ďalšie dôkazy o dlhodobej transformácii spoločnosti po pandémii covidu.
Od obdobia covidového boomu sa akcie Pfizeru (PFE) nachádzajú v hlbokom downtrende, pričom ich rast dlhodobo obmedzuje rezistencia na exponenciálnych kĺzavých priemeroch.
Zdroj: xStation
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