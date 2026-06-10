Photronics po 50% prepade 📉 Výrazne podhodnotená príležitosť na trhu s polovodičmi, alebo hodnotová pasca?

Photronics (PLAB.US) sa dostala pod výrazný tlak po zverejnení tržieb za fiškálny Q2. Spoločnosť má teraz trhovú kapitalizáciu približne 1,8 miliardy USD, hoci drží takmer 650 miliónov USD v hotovosti. Akcie klesli takmer o 50 % zo svojho historického maxima blízko 56 USD za akciu, keďže investori negatívne reagovali na slabšie než očakávané výsledky a opatrný výhľad pre Q3.
Mnohí účastníci trhu vnímajú Photronics ako zaostávajúcu firmu v polovodičovom sektore a presúvajú kapitál do rýchlejšie rastúcich spoločností naviazaných na AI a čipy. Spoločnosť pripísala slabosť predovšetkým spomaleniu v oblasti semiconductor tape-outs, teda fáze, keď sa nové návrhy čipov posúvajú smerom ku komerčnej výrobe.
Photronics generuje veľkú časť tržieb vo chvíli, keď nové polovodičové návrhy vstupujú do výroby. Tým vzniká dopyt po fotomaskách používaných vo výrobnom procese. Manažment spojil nedávne spomalenie s geopolitickým napätím na Blízkom východe, ktoré zaťažilo aktivitu zákazníkov a znížilo dopyt po fotomaskách.
Zároveň však manažment uviedol, že sa podmienky začali zlepšovať už v máji. Počet nových čipových projektov sa začal zotavovať, čo naznačuje, že súčasná slabosť by mohla byť skôr dočasná než štrukturálna. Spoločnosť tiež zdôraznila, že očakáva prínosy z dlhodobého dopytu po polovodičoch súvisiaceho s AI.
Čo by mohlo podporiť budúci rast?
Jedným z potenciálnych motorov rastu je divízia pokročilých masiek pre displeje. Samsung Display začína masovú výrobu novej generácie panelov G8.6 AMOLED, ktoré by mali byť využité v budúcich modeloch Apple MacBook Pro. Vyššie objemy výroby pokročilých displejov by sa mali premietnuť do vyššieho dopytu po kvalitných fotomaskách, teda kľúčovom produkte spoločnosti Photronics.
Ďalšia príležitosť prichádza z rastúceho trendu outsourcingu medzi veľkými výrobcami pamätí, ako sú Samsung a SK hynix. Outsourcing sa teraz rozširuje aj na čoraz pokročilejšie polovodičové uzly, vrátane procesov s veľkosťou až 7 nanometrov. Tento trend by mohol výrazne rozšíriť dlhodobý adresovateľný trh spoločnosti Photronics.
Spoločnosť tiež výrazne investuje do nových výrobných kapacít v Južnej Kórei aj v Spojených štátoch. Tieto expanzné projekty by mali byť dokončené vo fiškálnom roku 2027, pričom prínosy by sa mohli začať objavovať vo finančných výsledkoch už v budúcom roku.
Ocenenie a investičná téza
Po výpredaji sa Photronics obchoduje blízko účtovnej hodnoty a s pomerom ceny k zisku okolo 10, čo je pre spoločnosť naviazanú na polovodičový sektor nezvyčajne nízke. Hoci krátkodobá volatilita zostáva možná, spoločnosť naďalej generuje zisky, udržiava zdravé dvojciferné čisté marže a nenesie významnú dlhovú záťaž. Jej súvaha zostáva jednou z najsilnejších medzi malými a stredne veľkými dodávateľmi pre polovodičový sektor.
Základná investičná téza spočíva v tom, že súčasné spomalenie je cyklické, nie trvalé. Oživenie aktivity v oblasti návrhu polovodičov, pokračujúci rast trhov s AI a pamäťami a rastúci outsourcing fotomasiek by mohli v najbližších rokoch podporiť rast tržieb aj ziskov. Kľúčovými rizikami zostávajú tempo zotavenia dopytu, schopnosť spoločnosti efektívne využiť rozširujúce sa výrobné kapacity a udržanie marží v konkurenčnejšom prostredí.
Historicky boli akcie Photronics veľmi volatilné. Aktuálne sa obchodujú zhruba 30 % pod svojím 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200), čo zdôrazňuje závažnosť nedávneho výpredaja aj náročnosť obnovenia udržateľného dlhodobého uptrendu. Najväčším rizikom pre spoločnosť je širšie ekonomické spomalenie alebo recesia, ktorá by mohla ďalej odložiť semiconductor tape-outs a aktivitu v oblasti nových návrhov čipov. Takýto scenár by pravdepodobne zaťažil dopyt po fotomaskách a mohol by naznačiť, že súčasná ziskovosť spoločnosti nemusí byť v najbližších rokoch udržateľná.
Zdroj: xStation5
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