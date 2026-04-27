Pizza gigant sklamal Wall Street 🔻

- Porovnateľné tržby v USA vzrástli len o 0,9 % namiesto očakávaných 2,5 %.
- Akcie Domino’s v premarkete klesli až o 4,8 %.
- Firma čelí silnejšej konkurencii a slabšiemu dopytu u nízkopríjmových zákazníkov.
- Podporou pre investorov je nový odkup akcií za 1 miliardu USD.
Akcie spoločnosti Domino’s Pizza oslabili po tom, čo firma oznámila slabší než očakávaný rast porovnateľných tržieb. Vo štvrtom štvrťroku vzrástli tržby v amerických predajniach otvorených dlhšie než rok iba o 0,9 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast o 2,5 %.
Akcie v predobchodnej fáze v New Yorku klesli až o 4,8 %. Výsledok ukazuje, že aj silná značka rýchleho občerstvenia naráža na náročnejšie prostredie, kde si zákazníci viac strážia výdavky a konkurencia v segmente lacnejšieho stravovania silnie.
Generálny riaditeľ Russell Weiner uviedol, že firma čelí zhoršujúcemu sa makroekonomickému aj konkurenčnému prostrediu. Zároveň však dodal, že Domino’s dokázalo rozšíriť svoj trhový podiel. To naznačuje, že problém nemusí byť iba v samotnej značke, ale aj v celkovo slabšom spotrebiteľskom dopyte.
Analytici teraz očakávajú, že spoločnosť môže znížiť svoj celoročný výhľad. Domino’s je totiž v porovnaní s niektorými konkurentmi viac závislé od zákazníkov s nižšími príjmami, ktorých výdavky môžu byť obmedzené rastom cien energií a vyššími životnými nákladmi. Negatívny vplyv mohli mať aj uzávery niektorých predajní pre sneženie.
Firma sa napriek tomu snaží podporiť dôveru investorov a schválila nový program spätného odkupu akcií v objeme 1 miliardy USD. Ten môže čiastočne zmierniť negatívnu reakciu trhu, ale kľúčové bude, či sa spoločnosti podarí obnoviť silnejší rast tržieb.
Z pohľadu investorov je výsledok varovaním, že tlak na spotrebiteľov sa začína výraznejšie prejavovať aj pri zavedených značkách rýchleho občerstvenia. Domino’s síce ďalej získava podiel na trhu, ale ak sa nezlepší dopyt u cenovo citlivých zákazníkov, rast firmy môže byť v najbližších štvrťrokoch obmedzený.
