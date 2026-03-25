Planet Labs predlžuje rast po rekordných výsledkoch a silnom výhľade na rok 2027

Akcie Planet Labs boli 25. marca v intradennom obchodovaní vyššie približne o 13,9 % a obchodovali sa za 36,24 USD po otvorení na 32,15 USD a dennom maxime 37,04 USD. Rast nadviazal na rally z minulého týždňa po tom, čo spoločnosť oznámila rekordné štvrťročné aj ročné tržby, výrazný rast backlogu a výhľad tržieb pre fiškálny rok 2027 v pásme 415 až 440 miliónov USD.
Rekordné tržby a backlog podporili rast akcií
Planet vykázala tržby za štvrtý štvrťrok vo výške 86,8 milióna USD, čo predstavuje medziročný rast o 41 %, zatiaľ čo celoročné tržby vzrástli o 26 % na rekordných 307,7 milióna USD. Spoločnosť zároveň uviedla, že backlog medziročne vzrástol o 79 % na viac ako 900 miliónov USD, zatiaľ čo remaining performance obligations stúpli o 106 % na 852 miliónov USD.
Manažment uviedol, že tržby vo fiškálnom roku 2027 očakáva v rozmedzí 415 až 440 miliónov USD, čo implikuje rast približne o 35 % až 43 % oproti fiškálnemu roku 2026. Planet zároveň oznámila prvý celý fiškálny rok s kladným adjusted EBITDA aj kladným voľným cash flow a rok uzavrela s hotovosťou, peňažnými ekvivalentmi a krátkodobými investíciami vo výške 640,1 milióna USD.
Prečo tomu investori venujú pozornosť
Posledné výsledky podporili pohľad, že Planet sa posúva od čisto satelitno-imagingového príbehu k širšiemu rastovému profilu v oblasti vládnych zákaziek a vesmírnych služieb. Medzi nedávne obchodné míľniky patrili nové a rozšírené kontrakty v obrane a verejnom sektore, pokračujúce momentum v satelitných službách a výskumné partnerstvo zamerané na schopnosti dátových centier vo vesmíre.
Zároveň však firma pre prvý štvrťrok fiškálneho roka 2027 stále počíta s adjusted EBITDA stratou v rozmedzí 6 až 3 milióny USD. Investori tak popri silnom raste tržieb a backlogu sledujú aj krátkodobý tlak na marže a vyššie kapitálové výdavky.
Graf: akcie Planet Labs
Graf by ukázal silný rast z 25. marca, keď akcie otvorili na 32,15 USD, vystúpili až na 37,04 USD a počas seansy sa obchodovali okolo 36,24 USD. Hlavným záverom je, že investori stále oceňujú výsledkový beat a rastový výhľad Planet aj po prvotnej po-results rally. Zdroj: xStation5
