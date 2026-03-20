📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad

Akcie Planet Labs vyskočili o 29,2 % po rekordných výsledkoch za 4Q a celý fiškálny rok 2026.
Tržby vo 4Q vzrástli o 41 % na 86,8 milióna USD, zatiaľ čo celoročné tržby dosiahli 307,7 milióna USD.
Backlog prekonal 900 miliónov USD, čo znamená medziročný rast o 79 %.
Výhľad tržieb pre fiškálny rok 2027 je 415 až 440 miliónov USD.
Akcie Planet Labs vyskočili o 29,2 % po rekordných výsledkoch za 4Q a celý fiškálny rok 2026.
Tržby vo 4Q vzrástli o 41 % na 86,8 milióna USD, zatiaľ čo celoročné tržby dosiahli 307,7 milióna USD.
Backlog prekonal 900 miliónov USD, čo znamená medziročný rast o 79 %.
Výhľad tržieb pre fiškálny rok 2027 je 415 až 440 miliónov USD.
Akcie Planet Labs 20. marca v americkom obchodovaní vyskočili o 29,2 % na 34,84 USD po tom, čo spoločnosť zameraná na satelitné snímkovanie zverejnila rekordné výsledky za štvrtý štvrťrok aj celý fiškálny rok 2026. Rally prišla po výraznom prekonaní tržieb, po prvom celom fiškálnom roku s kladným adjusted EBITDA a po výhľade tržieb pre fiškálny rok 2027 v pásme 415 až 440 miliónov USD. Zdroj: xStation5
Rekordný kvartál zlepšil náladu
Planet uviedol, že tržby vo štvrtom štvrťroku medziročne vzrástli o 41 % na 86,8 milióna USD, zatiaľ čo celoročné tržby sa zvýšili o 26 % na rekordných 307,7 milióna USD. Celoročný adjusted EBITDA sa dostal do zisku 15,5 milióna USD oproti strate 10,6 milióna USD pred rokom a free cash flow dosiahlo 52,9 milióna USD.
Spoločnosť zároveň ukončila rok s backlogom vyše 900 miliónov USD, čo predstavuje medziročný rast o 79 %, zatiaľ čo remaining performance obligations vzrástli o 106 % na 852 miliónov USD. Manažment uviedol, že za týmto momentom stoja satelitné služby, nový vládny dopyt a nedávne partnerstvá vrátane novej R&D spolupráce s Googlom.
Prečo akcie reagovali tak prudko
Pre fiškálny rok 2027 Planet očakáva tržby v rozmedzí 415 až 440 miliónov USD a adjusted EBITDA profit v pásme 0 až 10 miliónov USD. Hoci výhľad EBITDA zostáva pomerne opatrný, investori sa zjavne sústredili na silnú dynamiku tržieb, rekordný backlog a rastúci dopyt zo strany obranných a vládnych zákazníkov.
Planet zároveň vyzdvihol viacročnú zmluvu so Švédskom v nižších stovkách miliónov dolárov, predĺženie kontraktov s NATO a U.S. Defense Innovation Unit a silnejšiu hotovostnú pozíciu vo výške 640,1 milióna USD na konci roka. Táto kombinácia naznačuje, že trh teraz neoceňuje Planet len ako príbeh rastu vesmírneho sektora, ale viac za viditeľne rastúcu komerčnú škálu.
Trhy teraz budú sledovať, či Planet dokáže svoj veľký backlog premeniť na udržateľný rast tržieb a zároveň vyvažovať vyššie investície so ziskovosťou. Ďalšia pozornosť sa zameria na výsledky v prvom štvrťroku, nové vládne zákazky a na to, či AI a satelitné služby ďalej podporia rýchlejší rastový profil firmy.
Články:
📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉
Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉
