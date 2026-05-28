Počítače a mobily ťahajú Best Buy nahor: Akcie prudko rastú 💻

- Best Buy prekonal očakávania s tržbami 8,9 mld. USD a rastom porovnateľných tržieb o 2 %.
- Najväčšou podporou boli kategórie gaming, počítače, mobilné telefóny a služby.
- Akcie po výsledkoch rástli v premarkete o 8,6 %, napriek tomu sú od začiatku roka stále v mínuse.
- Firma očakáva za celý kvartál rast porovnateľných tržieb okolo 1 %.
- Best Buy prekonal očakávania s tržbami 8,9 mld. USD a rastom porovnateľných tržieb o 2 %.
- Najväčšou podporou boli kategórie gaming, počítače, mobilné telefóny a služby.
- Akcie po výsledkoch rástli v premarkete o 8,6 %, napriek tomu sú od začiatku roka stále v mínuse.
- Firma očakáva za celý kvartál rast porovnateľných tržieb okolo 1 %.
Akcie spoločnosti Best Buy výrazne posilnili po tom, čo americký predajca elektroniky oznámil lepšie než očakávané výsledky za 1. štvrťrok. Tržby dosiahli 8,9 mld. USD, čím prekonali priemerný odhad analytikov. Pozitívne prekvapili aj porovnateľné tržby, ktoré medziročne vzrástli o 2 %.
Výsledky ukazujú, že dopyt po spotrebnej elektronike zostáva odolný aj v prostredí vyššej inflácie a rastúcich cien pohonných hmôt. Domáce tržby podporil rast porovnateľných predajov o 1,8 %, pričom medzi najsilnejšie kategórie patrili gaming, počítače, mobilné telefóny a služby.
Investori na výsledky reagovali pozitívne. Akcie Best Buy v predobchodnej fáze v New Yorku rástli o 8,6 %. Napriek tomu zostáva výkonnosť akcií od začiatku roka slabšia než širší trh. Titul tento rok odpísal 3,6 %, zatiaľ čo index S&P 500 si za rovnaké obdobie pripísal 9,9 %.
Za lepším výkonom Best Buy stojí aj záujem o nové produkty, napríklad Nintendo Switch 2, ktoré v posledných kvartáloch pomohli podporiť návštevnosť aj predaje. Firma ťaží z toho, že časť spotrebiteľov stále nakupuje elektroniku, hoci je zároveň opatrnejšia pre vyššie životné náklady, infláciu a drahšie pohonné hmoty.
Finančný riaditeľ Matt Bilunas uviedol, že porovnateľné tržby v máji začali silno. Spoločnosť za celý kvartál očakáva rast porovnateľných tržieb približne o 1 %, čo naznačuje, že pozitívny trend by mohol pokračovať aj v ďalších mesiacoch.
Z investičného pohľadu ide pre Best Buy o dôležité povzbudenie. Lepšie výsledky potvrdzujú, že trh so spotrebnou elektronikou nemusí byť taký slabý, ako sa investori obávali. Kľúčové však bude, či sa firme podarí udržať dopyt aj v prípade, že spotrebitelia začnú viac obmedzovať výdavky pre tlak na rozpočty domácností.
Graf BBY.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
USA posilňujú rolu globálneho dodávateľa energie: Z dovozcu sa stáva exportná veľmoc ⚡
Rusko tlačí na Európu, pomôže to CSG a ďalším zbrojárskym firmám? 🎥
Orlen prekonáva očakávania a hlási najlepší kvartál od roku 2023 📈
US open: Ďalšie rekordy na Wall Street sú v ohrození
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.