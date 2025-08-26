Politická kríza vo Francúzsku – Hlasovanie o dôvere 8. septembra ako rozhodujúci zlom

Francúzsky premiér François Bayrou oznámil, že 8. septembra predloží svoju vládu hlasovaniu o dôvere v Národnom zhromaždení, a to po svojom všeobecnom vyhlásení o rozpočtových prioritách. V prípade, že by vláda dôveru nezískala — čo by bolo prvýkrát v rámci Piatej republiky — musela by podať demisiu. Vzhľadom na súčasnú patovú situáciu v parlamente by sa následné rozpustenie Národného zhromaždenia javilo ako nevyhnutné, čo by mohlo krajinu opäť uvrhnúť do politického patu a ďalej oddialiť prípravu rozpočtu na rok 2026.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Postoje politických strán
Na ľavici sa očakáva, že La France Insoumise (radikálna ľavica) a Europe Écologie-Les Verts (zelená ľavica) budú podľa očakávania hlasovať proti dôvere. Kľúčovú úlohu však zohráva postoj Socialistickej strany. Hoci predseda socialistickej frakcie v Národnom zhromaždení Boris Vallaud a prvý tajomník PS Olivier Faure už vyjadrili nesúhlas, rokovania s vládou nemožno vylúčiť. Rekonštrukcia kabinetu so zapojením socialistických ministrov a stiahnutie návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov by mohli zmeniť ich postoj.
Na pravici sa Rassemblement National nachádza v citlivej situácii. Doteraz sa vyhýbal zvrhnutiu vlády tým, že nepodporoval návrhy na vyslovenie nedôvery. Hlasovanie o dôvere má však úplne inú symbolickú váhu: podpora vlády by podkopala jeho obraz obrancu pracujúcich a strednej triedy. Takýto krok je politicky neudržateľný, a preto sa očakáva, že RN bude hlasovať proti dôvere.
Parlamentná aritmetika
Z celkového počtu 577 poslancov je už isté, že najmenej 264 sa postaví proti vláde — stále však chýba väčšina 289 hlasov potrebná na vyslovenie nedôvery. Ak by sa k opozícii pridala aj Socialistická strana, celkový počet hlasov by stúpol na 330, čo by znamenalo nevyhnutný pád vlády. Na zvrhnutie kabinetu by však stačilo aj zdržanie sa socialistov, pretože potrebná väčšina by sa znížila na 256 hlasov. Socialistická strana tak drží kľúč k výsledku hlasovania 8. septembra.
Zdroj: French National Assembly / Toute l'Europe
Riziko rozpočtovej paralýzy
Scenár, ktorý trhy v súčasnosti považujú za najpravdepodobnejší, zahŕňa vyslovenie nedôvery vláde, jej následnú demisiu, rozpustenie Národného zhromaždenia a nové voľby. Takýto vývoj by však priniesol dlhé obdobie neistoty: zvolanie nového zhromaždenia by trvalo takmer mesiac, nasledovalo by niekoľko dní potrebných na vytvorenie vlády. Proces prípravy rozpočtu by sa potom musel prakticky začať odznova, čím by sa nebezpečne oddialil harmonogram rozpočtu na rok 2026.
Takéto oneskorenie by zintenzívnilo politické a sociálne napätie a zároveň zvýšilo riziko tzv. „prázdneho roka,“ ktorý by vykolajil francúzsku trajektóriu znižovania dlhu. Výnos 10-ročného francúzskeho OAT sa už blíži k úrovni 3,6 %, ktorá predstavuje technickú rezistenciu. Jej prelomenie by mohlo viesť k nekontrolovanému nárastu výnosov práve v čase, keď sa očakáva, že náklady na obsluhu dlhu sa do roku 2027 stanú najväčšou položkou štátneho rozpočtu.
Reakcia trhu
Medzi najviac zasiahnuté patria banky a poisťovne. Société Générale klesla o 8,20 % a Crédit Agricole o 6,01 %, keďže sú vystavené úrokovému riziku (rastúce výnosy znižujú hodnotu držených štátnych dlhopisov) aj úverovému riziku (rastúce obavy o schopnosť štátu splácať záväzky). Pod tlakom sú aj stavebné a infraštruktúrne firmy závislé od domácej ekonomiky: akcie spoločností Vinci, Bouygues a Saint-Gobain prudko oslabili.
Naopak, medzinárodne orientované odvetvia ako luxusný tovar a zdravotníctvo ostávajú odolné. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi a Kering si udržali stabilný vývoj, čím potvrdili svoju úlohu bezpečných prístavov v časoch politickej a finančnej nestability.
FRA40 (H4)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.