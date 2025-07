Pomer ceny zlata k striebru klesá. Čo to znamená pre drahé kovy?

Zlato a striebro zaznamenali za posledných 10 rokov výrazné zisky. Nedávno dokonca rast cien zlata za toto obdobie prekonal výnos indexu S&P 500, ktorý však následne prekonal prekážky a dosiahol nové historické maximá. Výnos na trhu so zlatom za posledných 10 rokov dosiahol viac než 190 %, pričom tento rok si pripísalo 27 % rast. Striebro v rovnakom období vzrástlo o 152 % a od začiatku tohto roka o 21 %. Pre porovnanie, index S&P 500 vzrástol za posledné desaťročie takmer o 200 %, zatiaľ čo tento rok iba o 6 %.

Treba si však pripomenúť, že takéto silné výnosy drahých kovov by neboli možné bez korekcie po roku 2011, ktorá bola spojená s očakávaniami výrazného zvyšovania sadzieb v USA. Dnes je situácia úplne iná – zlato posilňuje aj počas obdobia vysokých sadzieb Fedu, čo potvrdzuje jeho úlohu bezpečného prístavu. Početné globálne udalosti v posledných rokoch viedli investorov k ochrane majetku. Centrálnym bankám, ktoré diverzifikujú rezervy kvôli obavám o stabilitu amerického dolára, sa pridala aj Národná banka Poľska. Za posledné tri roky kúpili centrálne banky viac než 1 000 ton ročne, čo predstavuje viac ako 20 % celkového dopytu po zlate. Aj rok 2025 by mal priniesť podobný objem. Navyše, po rokoch stagnácie sa opäť zvyšuje aktivita ETF fondov, ktoré dopĺňajú fyzické zásoby zlata.

Striebro centrálne banky nenakupujú a má úplne inú štruktúru dopytu – dominujú priemyselné aplikácie, najmä nové technológie. Na trhu so striebrom už niekoľko rokov pretrváva výrazný deficit, ktorý sa môže ešte prehĺbiť, ak sa prebudí aj investičný segment.

Keďže oba kovy sú vnímané ako drahé, ich korelácia je značná. Pomer ceny zlata k striebru (gold-to-silver ratio) tak naznačuje, že striebro je v porovnaní so zlatom stále podhodnotené. Tento pomer je momentálne na úrovni 88, zatiaľ čo 10-ročný priemer je 80 a dlhodobý priemer 53. Ak zostane cena zlata stabilná alebo bude rásť, striebro má stále značný rastový potenciál. To potvrdzuje aj fakt, že sa stále nachádza ďaleko od svojich historických maxím – tie boli dosiahnuté v januári 1980 pri cene takmer 50 USD za uncu. S ďalším rozvojom technológií a rastúcim investičným dopytom nie je vylúčené, že sa podobný scenár zopakuje.

Pomer cien zreteľne klesá. Ak by sa cena zlata stabilizovala, ale pomer cien by naďalej klesal k 10-ročnému priemeru, znamenalo by to, že krátkodobý cieľ pre cenu striebra by mohol byť medzi 40–42 USD za uncu.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Cena striebra sa v posledných rokoch prispôsobila volatilite zlata. Zatiaľ čo ďalší rast ceny striebra pri konsolidácii zlata je možný, ideálnym scenárom pre striebro je pokračujúci mierny rast cien zlata.

Príliš prudký nárast ceny zlata je často spojený s nadmerným trhovým rizikom, čo nie je priaznivé pre striebro vzhľadom na jeho štruktúru dopytu.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: