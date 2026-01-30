Praskla bublina na trhu s drahými kovmi❓ STRIEBRO kleslo o viac než 33 % za jediný deň 🚨

Zlato a striebro dnes zažívajú bezprecedentné prepady a uzatvárajú najhorší deň vo svojej modernej obchodnej histórii. Zlato stratilo viac než 12 % svojej hodnoty a kleslo na 4 716 USD za uncu. Ešte horšie dopadlo striebro, ktoré sa prepadlo až o 34 % na 76,5 USD za uncu – ide o najväčší denný percentuálny pokles v histórii obchodovania s týmto kovom, čím prekonalo aj známy kolaps bratov Huntovcov z 80. rokov. Trh stratil počas jediného dňa takmer 10 biliónov USD trhovej kapitalizácie, čo jasne naznačuje prasknutie špekulatívnej bubliny, ktorá sa vytvárala v posledných mesiacoch horúčkovitého býčieho trendu poháňaného obavami z inflácie, politickej neistoty a masívnymi nákupmi centrálnych bánk.
Napriek dramatickej korekcii zostávajú aktuálne cenové úrovne historicky veľmi vysoké – zlato na úrovni 4 716 USD za uncu je stále neporovnateľne vyššia cena ako v predchádzajúcich rokoch. Analytici upozorňujú na technickú podporu pod hranicou 4 000 USD, kde by mohli vstúpiť dlhodobí investori a tzv. „silné ruky“ pripravené využiť pokles na nákup. Trh momentálne vyčkáva na viacero kľúčových katalyzátorov: rozhodnutie Donalda Trumpa o Iráne, rozhodnutie Najvyššieho súdu o clách a prvé verejné vystúpenia Kevina Warsha ako novozvoleného šéfa Fedu, ktoré by mohli naznačiť nový smer menovej politiky.
Zdroj: xStation
STRIEBRO aktuálne testuje dlhodobú podporu v podobe 50-dňového kĺzavého priemeru EMA.
Zdroj: xStation
