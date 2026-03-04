BREAKING: Ďalší výrazný nárast zásob ropy. WTI blízko 74 USD

- Zásoby ropy minulý týždeň vzrástli približne o 3,4 mil. barelov, zatiaľ čo trh očakával nárast o 3,0 mil. barelov. Predtým to bol nárast takmer o 16 mil. barelov.
- Zásoby benzínu: -1,7 mil. barelov (prognóza: -2,0 mil.; predtým: -1,0 mil.)
- Zásoby destilátov: +0,4 mil. barelov (prognóza: -2,4 mil.; predtým: +0,25 mil.)
Najnovšie energetické dáta a geopolitický vývoj vytvárajú pre ropné trhy komplexný obraz:
- Zásoby ropy: Vidíme ďalší výrazný nárast zásob ropy, ktorý je v súlade s očakávaniami trhu.
- Zásoby benzínu: Naopak zásoby benzínu klesajú, čo naznačuje silný základný dopyt po rafinovaných palivách.
- Geopolitická riziková prémia: Napriek domácim dátam o zásobách zostáva trh s ropou primárne naviazaný na vývoj na Blízkom východe.
- Cenový vývoj: Ropa WTI sa aktuálne vracia smerom k úrovni 74 USD za barel, keďže rastie dôvera trhu, že konflikt by sa mohol vyriešiť skôr než v horizonte niekoľkých týždňov, ktorého sa trhy predtým obávali.
