Prieskum newyorského Fedu signalizuje skok inflácie v USA 🗽 EURUSD na 15,7

Rastúce inflačné očakávania sa opäť stávajú kľúčovým makroekonomickým rizikom, a to najmä v dôsledku energetických šokov spojených s geopolitickým napätím na Blízkom východe. Údaje z prieskumu newyorskej pobočky Fedu potvrdzujú známy vzorec: krátkodobé očakávania reagujú na šoky prudko, zatiaľ čo dôveryhodnosť dlhodobých inflačných očakávaní zostáva zachovaná – aspoň zatiaľ.
- Jednoročné inflačné očakávania v marcovom prieskume Newyorskej federálnej rezervy vzrástli na 3,4 %, oproti očakávaným 3,5 % a oproti predchádzajúcim 3 %, čím sa vrátili na úroveň zaznamenanú v decembri.
- Trojročné inflačné očakávania vzrástli len mierne, z 3,0 % na 3,1 %. Päťročné inflačné očakávania zostali nezmenené na úrovni 3,0 %.
- Celkovým posolstvom je, že obavy z krátkodobej inflácie sa jasne zintenzívnili, ale dlhodobé očakávania stále vyzerajú relatívne ukotvené. Hlavným motorom tohto pohybu bola energia.
- Očakávaný medziročný rast cien benzínu vyskočil na 9,4 %, čo predstavuje nárast o 5,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
- Ide o najvyššiu hodnotu od marca 2022, čo podčiarkuje, ako silno spotrebitelia reagujú na energetické šoky.
- Súvislosť s celkovou infláciou je jasná, pretože vyššie náklady na palivo sa priamo premietajú do inflačných očakávaní.
- Všetky ukazovatele inflácie sa stále pohybujú nad 2 % cieľom Fedu.
- To naznačuje, že proces dezinflačného vývoja nie je ešte dokončený, aj keď inflácia už v jednotlivých kategóriách nezrýchľuje.
- Geopolitické napätie a clá teraz sťažujú cestu späť k cieľu.
- John Williams si napriek silnejším výsledkom prieskumu zachoval relatívne pokojný tón.
- Povedal, že politika je stále „v dobrej pozícii“, čo signalizuje, že Fed nie je pripravený mechanicky reagovať na jeden šok súvisiaci s infláciou.
- Tiež povedal, že celková inflácia by mohla v roku 2026 dosiahnuť približne 2,75 %, pričom viditeľnejší tlak by mal nastať v polovici roka.
- Súčasná úroková sadzba zostáva v rozmedzí 3,5 % až 3,75 % a Fed stále naznačuje jedno zníženie v tomto roku.
- Z makroekonomického hľadiska to vyzerá skôr ako inflačný šok na strane ponuky než ako známka prehriatia dopytu.
- Okamžitým problémom nie je nadmerná spotreba, ale prenesenie vyšších cien energie.
- Väčšou otázkou je, či to zostane dočasné, alebo či to začne vyvolávať sekundárne účinky na širšie ceny a mzdy.
- Prieskum tiež ukázal slabšie spotrebiteľské prostredie. Domácnosti sa stali pesimistickejšími, pokiaľ ide o ich súčasnú a budúcú finančnú situáciu.
- Očakávania týkajúce sa nezamestnanosti o rok neskôr vzrástli na najvyššiu úroveň od apríla 2025, čo naznačuje, že trh práce sa ešte nezrútil, ale sentiment sa na okraji oslabuje.
Pre trhy táto správa posilňuje naratív o dlhodobo vyšších cenách, najmä ak tlak na ceny energií zostane na vysokej úrovni. Zároveň stabilné dlhodobé inflačné očakávania znižujú riziko agresívneho reštriktívneho prehodnotenia cien. Inými slovami, údaje sú pre Fed nepríjemné, ale zatiaľ nie sú natoľko alarmujúce, aby vynútili zmenu politiky.
Zdroj: xStation5
