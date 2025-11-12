Rast dopytu po rope a plyne do roku 2050: IEA mení tón a varuje pred zlyhaním klimatických cieľov

- IEA teraz očakáva rast dopytu po rope a plyne až do roku 2050, čo je v rozpore s klimatickými cieľmi.
- Predpokladaný rast vychádza z reálne prijatých politík, nie z politických sľubov.
- Spotreba LNG výrazne vzrastie, podporená rozvojom AI a dátových centier.
- Hranica oteplenia o 1,5 °C bude pravdepodobne prekročená, ak sa nepresadia technológie na odstraňovanie uhlíka.
- IEA teraz očakáva rast dopytu po rope a plyne až do roku 2050, čo je v rozpore s klimatickými cieľmi.
- Predpokladaný rast vychádza z reálne prijatých politík, nie z politických sľubov.
- Spotreba LNG výrazne vzrastie, podporená rozvojom AI a dátových centier.
- Hranica oteplenia o 1,5 °C bude pravdepodobne prekročená, ak sa nepresadia technológie na odstraňovanie uhlíka.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej novej výročnej správe World Energy Outlook 2025 výrazne revidovala svoj výhlaď do budúcnosti – očakáva, že globálny dopyt po rope a zemnom plyne môže ďalej rásť až do roku 2050, a to napriek predchádzajúcim predpokladom o rýchlej dekarbonizácii a prechode na čisté energie. Tento posun je dôsledkom prehodnotenia doterajšieho vývoja a nedostatočného napĺňania klimatických záväzkov zo strany jednotlivých štátov.
Dopyt rastie napriek klimatickým cieľom
V rámci scenára súčasných politík (t. j. iba reálne zavedených opatrení, nie klimatických ambícií) IEA odhaduje, že:
-
Dopyt po rope vzrastie do polovice storočia na 113 miliónov barelov denne, čo predstavuje nárast o približne 13 % oproti roku 2024.
-
Celkový globálny energetický dopyt vzrastie do roku 2035 o 90 exajoulov, teda o 15 % oproti súčasnosti.
IEA zároveň pripúšťa, že väčšina klimatických plánov zostáva len na papieri – mnohé krajiny doteraz nepredložili konkrétne ciele pre obdobie 2031–2035, čo znemožnilo vytvorenie scenára založeného na klimatických záväzkoch. Preto sa tohtoročná správa vyhýba tzv. „pledges“ scenáru, zameranému na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.
Boom LNG a dátových centier
Správa upozorňuje na masívne investície do skvapalneného zemného plynu (LNG) – do roku 2030 má byť uvedených do prevádzky nových 300 miliárd m³ vývoznej kapacity, čo predstavuje nárast o 50 % oproti súčasnému stavu.
- Spotreba LNG má podľa IEA vzrásť: z 560 miliárd m³ v roku 2024 na 880 miliárd m³ v roku 2035 a až na 1 020 miliárd m³ do roku 2050
- Tento rast bude poháňaný najmä energetickým sektorom, ktorý čelí rastúcej spotrebe spôsobenej dátovými centrami a rozvojom umelej inteligencie (AI).
Zaujímavosťou je, že investície do dátových centier môžu v roku 2025 dosiahnuť 580 miliárd USD, čím by prekonali aj globálne ročné výdavky na ťažbu ropy (540 miliárd USD).
IEA: 1,5 °C bude pravdepodobne prekročené
Správa IEA tiež konštatuje, že svet sa nevyhne prekročeniu hranice oteplenia o 1,5 °C, stanovenej ako kľúčový cieľ Parížskej klimatickej dohody. Túto hranicu sa podarí dočasne znížiť iba v scenári s nulovými emisiami – a to za podmienky masívneho nasadenia technológií na odstraňovanie CO₂ z atmosféry, ktoré zatiaľ nie sú plošne implementované.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje okolo 64,45 USD a testuje podporu v podobe kĺzavého priemeru EMA 50 (64,45 USD). Ďalšia podpora v prípade prierazu je SMA 100 (64,01 USD). Ak by sa cena stabilizovala nad EMA 50 (64,45 USD), je možné, že dôjde k obratu trendu a testovaniu rezistencie v podobe 50 % Fibonacciho retracementu (64,99 USD). Hodnota %R dosahuje -96, čo znamená extrémne prepredanie, a môže spôsobiť krátkodobý odraz nahor.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Pšenica klesá po vyšších ako očakávaných údajoch v správe WASDE
3 trhy, ktoré sa oplatí budúci týždeň (14. 11. 2025) sledovať
US Open: US100 sa pokúša o odraz 🗽Akcie Micron blízko historických maxím📈
NATGAS mierne posilňuje po zverejnení správy o zmene zásob podľa EIA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.