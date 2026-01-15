⏬Ropa a striebro oslabujú po vyhlásení Trumpa

- Pokles komodít: Ceny ropy a striebra prudko klesli po tom, čo prezident Trump naznačil pozastavenie možnej vojenskej akcie proti Iránu a odložil zavedenie nových ciel na kritické nerasty.
- Výsledky TSMC: Spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oznámila štvrťročný zisk 505,7 miliardy TWD (16 miliárd USD), čím prekonala očakávania a podporila sentiment v technologickom sektore a pri dopyte po umelej inteligencii.
- Rotácia kapitálu: Napriek volatilite na komoditných trhoch analytici vnímajú aktuálny vývoj ako rotáciu kapitálu, nie ako známku trvalého vyčerpania trendu.
Ceny ropy klesajú po uvoľnení napätia
Ceny ropy klesli po prvýkrát za posledných šesť dní. Korekcia je spôsobená signálmi z Washingtonu o možnej deeskalácii geopolitického napätia:
-
Strategická pauza: Prezident Trump naznačil, že zatiaľ pozastaví akékoľvek vojenské kroky voči Iránu.
-
Diplomatické uistenia: Prezident uviedol, že ho zdroje uistili, že vláda v Teheráne prestane s usmrcovaním osôb zapojených do masových protestov.
-
Cenový vývoj: Ropa WTI klesla z úrovní blízko 61 USD pod 60 USD za barel. Ropa Brent zaznamenala pokles o 2,9 %.
-
Štruktúra trhu: Aktuálne ceny futures ukazujú backwardáciu do marca 2027 – teda spotové ceny sú vyššie ako krátkodobé futures – pred prechodom do výrazného contanga.
Korekcia striebra po „šialenom“ nákupnom ošiali
Striebro, spolu s ďalšími drahými kovmi, ustúpilo z nedávnych rekordných maxím. Pokles prichádza po období „šialeného“ nakupovania v USA a Číne.
-
Úľava z ciel: Cena striebra klesla po tom, čo prezident Trump pozastavil nové clá na dovoz kritických nerastov. Bezprostredný pokles predstavoval 4 %, pričom počas dňa klesla cena z takmer 93 USD k 86 USD za uncu.
-
Zmena politiky: Administratíva navrhuje vyjednávať bilaterálne dohody a zaviesť „cenové minimá“ namiesto klasických percentuálnych ciel.
-
Relatívny výkon: Pokles ceny striebra zhoršuje celkové zníženie geopolitických rizík; zlato si zachováva väčšiu odolnosť a stratilo len približne 0,4 %.
Širší trhový kontext: Rotácia, nie vyčerpanie trendu
Napriek štvrtkovej slabosti sa analytici zhodujú, že tieto poklesy sú zatiaľ príliš mierne na to, aby narušili silné býčie trendy z roku 2025 a začiatku 2026. Prevláda názor, že trh prechádza rotáciou kapitálu, nie trvalým zvratom trendu.
Sentiment investorov ďalej posilnili vynikajúce výsledky spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Tento kľúčový hráč v oblasti čipov vykázal čistý zisk 505,7 miliardy TWD (16 miliárd USD) za štvrtý kvartál, čím výrazne prekonal očakávania analytikov na úrovni 467 miliárd TWD. Zatiaľ čo futures na americké a európske akciové indexy reagovali na správu rastom, akcie TSMC v lokálnom obchodovaní mierne klesli o 1 % po nepatrnom zisku v americkom aftermarkete.
