Ropa ďalej posilňuje pre napätie v Iráne

- Ceny ropy rastú v dôsledku obáv z výpadkov dodávok z Iránu.
- Protesty a hrozby USA voči Iránu pridávajú rizikovú prirážku 3–4 USD za barel.
- Venezuelská ropa by mohla čiastočne vyrovnať nedostatok, čo brzdí silnejší rast cien.
- Geopolitické napätie a vnútropolitická neistota v USA naďalej podporujú volatilitu trhu.
Ceny ropy dnes opäť vzrástli, keď trh reaguje na rastúce obavy z možného narušenia dodávok z Iránu. Brent posilnil o 0,7 % na 64,34 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI pridala 0,8 % a dosiahla 59,95 USD. Oba kontrakty sa tak držia blízko dvojmesačných maxím.
Za rastom cien stoja predovšetkým prehlbujúce sa protivládne protesty v Iráne, ktoré vyvolávajú obavy investorov z možného prerušenia ťažby alebo exportu ropy. Situáciu ďalej vyostruje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý hrozí vojenským zásahom a zároveň varoval, že každá krajina obchodujúca s Iránom bude čeliť 25 % clu na obchod so Spojenými štátmi.
Keďže Irán patrí medzi hlavných producentov v rámci OPEC, akýkoľvek výpadok z tejto krajiny môže mať výrazný dopad na globálny trh s ropou. Podľa odhadov trhu pridal aktuálny vývoj geopolitickú prirážku vo výške 3–4 USD za barel.
Na trhu však zároveň pretrvávajú obavy, že rast cien by mohol byť tlmený obnovením exportu z Venezuely. Po zosadení prezidenta Nicolása Madura sa očakáva, že nová vláda dodá až 50 miliónov barelov ropy, ktoré boli doteraz pod sankciami, predovšetkým do USA. Táto dodatočná ponuka by mohla pôsobiť proti tlakom na rast cien.
Napätie na trhoch ďalej zvyšujú ruské útoky na ukrajinské mestá a tiež neistota okolo budúcej hospodárskej politiky USA, kde Trumpova administratíva opakovane útočí na nezávislosť centrálnej banky, čo môže ovplyvniť výhlaď dopytu po rope.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje na úrovni 64,27 USD, čo predstavuje nové dvojmesačné maximum a potvrdzuje silný rastový trend posledných dní. Na grafe jasne vidno prudký nárast, ktorý začal 8. januára, a odvtedy sa cena drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (63,14 USD) a SMA 100 (61,93 USD). To potvrdzuje silnú prevahu kupujúcich a býčie technické nastavenie. CCI sa aktuálne nachádza na hodnote 100,2, teda nad úrovňou prekúpenosti, čo naznačuje, že trh môže byť v krátkodobom horizonte náchylný na miernu korekciu. Momentum ukazuje na pozitívnu dynamiku trhu, čo podporuje pokračujúci býčí vývoj. Objemy obchodov zostávajú relatívne stabilné, bez výrazných výkyvov, čo naznačuje presvedčivú, ale zatiaľ nepanickú nákupnú aktivitu.
Z hľadiska technického vývoja bude kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad hladinou 64,00 USD. Potvrdenie tejto úrovne ako podpory by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast, potenciálne smerom k 65,50–66,00 USD. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v oblasti okolo 63,20 USD, kde sa nachádza aj EMA 50.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.