Energetická dominancia USA? Nové LNG kontrakty ukazujú na masívny exportný boom 🚢

V roku 2025 zaznamenali Spojené štáty významný nárast uzatvárania dlhodobých zmlúv na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Developeri plánovaných vývozných terminálov podpísali kúpne zmluvy (SPA) na približne 5,2 miliardy kubických stôp za deň (Bcf/d), čo zodpovedá približne 40 miliónom ton LNG ročne. Ide o najvyšší objem od roku 2022, kedy zmluvy dosiahli 7,0 Bcf/d. Zmluvy SPA sú kľúčové pre financovanie projektov LNG, pretože určujú objem dodávok, dĺžku zmluvy, mechanizmus cenotvorby a poplatky za skvapalňovanie. Banky a investori ich považujú za nevyhnutnú podmienku pre konečné investičné rozhodnutie (FID) o výstavbe exportných terminálov.
Nižšie uvedený graf ukazuje, že objem nových zmlúv bol v posledných rokoch veľmi nestabilný. Po silnom roku 2022 (7 Bcf/d) nasledovalo spomalenie v roku 2023 (3,6 Bcf/d) a ešte slabší rok 2024 (1,0 Bcf/d), hlavne kvôli pozastaveniu schvaľovania vývozných licencií v USA. V roku 2025 však došlo k významnému oživeniu na úroveň 5,2 Bcf/d, ktoré bolo podporené obnovením schvaľovania licencií a silným dopytom po LNG v Európe a Ázii.
Zdroj: EIA
Najväčší objem zmlúv v roku 2025 zabezpečil projekt Port Arthur LNG Phase 2 s kapacitou 1,4 Bcf/d, nasledovaný projektmi Rio Grande LNG (1,2 Bcf/d) a CP2 (1,1 Bcf/d). Významný podiel si zabezpečil aj projekt Commonwealth LNG (0,7 Bcf/d). Očakáva sa, že tieto projekty budú hrať dôležitú úlohu v budúcom raste vývozu LNG z USA. Prevažná väčšina zmlúv bola uzatvorená na dlhé obdobie 20 rokov, pričom približne 56 % objemu je viazané na referenčnú hodnotu Henry Hub v USA. Zvyšok zmlúv je väčšinou viazaný na ceny ropy Brent, čo je bežná prax v globálnom obchode s LNG.
Pokiaľ ide o odberateľov, väčšina zákazníkov pochádza z Európy a Ázie, kde rastie dopyt po plyne ako alternatíve k uhlia a ruským dodávkam energie. Okrem toho zmluvy o LNG často umožňujú flexibilné miesta dodania, takže odberatelia môžu presmerovať LNG na najvýhodnejší trh.
Nasledujúci graf ukazuje, že niekoľko veľkých projektov je už vo výstavbe. Medzi najväčšie patria Plaquemines LNG, Golden Pass LNG, Rio Grande LNG a Port Arthur LNG. V roku 2025 boli prijaté konečné investičné rozhodnutia o štyroch projektoch s celkovou kapacitou 7,2 Bcf/d, ktoré by mali byť spustené v rokoch 2029 až 2031.
Zdroj: EIA
Celkovo údaje naznačujú, že USA upevňujú svoju pozíciu jedného z najväčších vývozcov LNG na svete, pričom nové projekty by mali v nasledujúcom desaťročí výrazne rozšíriť globálne dodávky plynu.
