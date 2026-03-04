Zlato a striebro sa odrážajú po výpredaji 📈

Striebro (SILVER) a zlato (GOLD) sa po včerajších poklesoch odrážajú späť nahor. Investori hľadajú ochranu a nové spôsoby diverzifikácie kapitálu v prostredí eskalujúceho konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom a rastúcej neistoty na globálnych trhoch.
- Signály z Washingtonu a Teheránu, ktoré naznačujú, že konflikt sa v najbližšom období neskončí, vyvolali poklesy na globálnych akciových trhoch.
- Pokračujúci presun investorov do defenzívnych aktív by mohol aj naďalej podporovať ceny zlata aj striebra.
- Na druhej strane môžu vyššie ceny energií komplikovať snahy centrálnych bánk o uvoľňovanie menovej politiky. Trh momentálne očakáva, že Federálny rezervný systém (Fed) ponechá úrokové sadzby bez zmeny na zasadnutí 18. marca.
- Zároveň štrukturálne faktory, ako sú geopolitická neistota, nepredvídateľná menová politika a potreba diverzifikácie portfólií, naďalej podporujú dlhodobý dopyt po drahých kovoch.
- Napriek nedávnemu odrazu zostáva zlato volatilné. Včera kleslo o viac než 4 % a dosiahlo najnižšiu úroveň od 20. februára, najmä kvôli silnejšiemu americkému doláru a slabnúcim očakávaniam znižovania úrokových sadzieb.
SILVER a GOLD (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
