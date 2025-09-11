Ropa klesá o 2 % po správe OPEC

Na globálnych trhoch s palivami pozorujeme výrazný pokles cien ropy. Najnovšia správa OPEC uvádza, že tlak na ceny pretrváva, a to napriek silnému dopytu a stabilným fundamentom na strane ponuky. Kontrakty na ropu WTI klesajú o viac než 2 %.
Pokles cien ropy je výsledkom viacerých prekrývajúcich sa faktorov – trhových aj finančných. Z pohľadu fyzických fundamentov sa situácia na trhu javí ako stabilná: globálny dopyt naďalej rastie a štruktúra kontraktov zostáva v backwardation, čo zvyčajne signalizuje silný trh. Finančné faktory a krátkodobé ekonomické signály sa však ukázali byť silnejšími a aktuálne dominujú cenovým kotáciám.
Medzi tieto faktory patria:
-
Tlak na ponuku zo strany producentov mimo OPEC+, vrátane USA, Brazílie, Kanady a Argentíny
-
Agresívny výpredaj futures kontraktov zo strany hedgeových fondov a správcov aktív
-
Sezónny pokles dopytu v USA po skončení letného obdobia
-
Obavy o tempo hospodárskeho rastu v USA a dôsledky obchodných ciel
-
Signály o slabšom spracovaní v čínskych rafinériách v júli, čo naznačuje mierne oslabenie dopytu od najväčšieho dovozcu
Aktuálny pokles cien ropy nie je spôsobený fundamentálnym poklesom dopytu, ale dominanciou finančných a krátkodobých faktorov. To znamená, že trhy môžu stále zaznamenať odraz cien v prípade šoku na strane ponuky alebo geopolitickej eskalácie.
Stabilný hospodársky rast – tak vo vyspelých, ako aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách – primárne podporuje dopyt. Očakáva sa, že globálny HDP porastie tempom 3,0 % v roku 2025 a 3,1 % v roku 2026.
Ázia prispieva mimoriadne výrazne:
-
Čína – 4,8 % v roku 2025
-
India – 6,5 % v roku 2025
Tieto trhy sú motormi spotreby energií – rastúca stredná trieda a dynamický rozvoj priemyslu a dopravy zabezpečujú, že dopyt po palivách zostáva vysoký.
Druhým faktorom podporujúcim dopyt sú dopravné palivá a petrochémiou.
Rast leteckej dopravy, stabilný dopyt po benzíne v krajinách OECD a rozvoj logistiky v Ázii podporujú dopyt po rope.
LPG a letecký petrolej, využívané v petrochemickom priemysle, poháňajú spotrebu vo výrobe plastov a chemických produktov.
To znamená, že napriek finančnému tlaku a krátkodobému poklesu cien zostávajú fundamenty dopytu silné a trh má v strednodobom horizonte stále potenciál rastu.
Pokles cien ropy má rozsiahle dôsledky aj mimo komoditných trhov.
Nižšie ceny energií ovplyvňujú infláciu, obchodnú bilanciu, výsledky firiem a náladu investorov.
Najväčšími porazenými nižších cien ropy budú:
-
Ropné krajiny – Rusko, Brazília, USA alebo Saudská Arábia. Nižšie ceny ropy znamenajú nižšie rozpočtové príjmy a oslabenie meny. Nepriamo to vyvolá tlak na lokálne akciové indexy v závislosti od miery závislosti trhu na výnosoch z ťažby.
-
Energetické spoločnosti a ťažiari – Nižšie ceny ropy a hotových produktov znamenajú nižšie marže, tržby a zisky, čo sa negatívne prejaví na valuáciách firiem v tomto sektore.
Naopak, z nižších cien budú profitovať:
-
Dovozcovia energií – Krajiny závislé od dovozu ropných produktov zlepšia svoju obchodnú bilanciu. Patria sem India, Čína, Turecko a Japonsko.
-
Doprava a logistika – Dopravné spoločnosti znížia výdavky na palivo, čo sa premietne do vyšších ziskov, cenovej konkurencieschopnosti alebo investícií, a teda pozitívne ovplyvní ich valuácie.
-
Spotrebitelia – Vďaka nižším nákladom na dopravu môžu očakávať pomalší rast cien.
OIL.WTI (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje jasný klesajúci trend, potvrdený sériou nižších vrcholov. Cena zostáva pod kľúčovou rezistenciou na úrovni 65,20 USD, kde sa nachádza FIBO 61.
Najdôležitejšia úroveň podpory sa nachádza v oblasti 61,70 USD – jej prelomenie by otvorilo cestu k úrovni 56,50 USD, teda k dolnej hranici kanála.
Pokiaľ trh zostáva pod 65,20 USD, prevaha zostáva na strane predajcov, zatiaľ čo prielom nad 67,70 USD by mohol signalizovať zmenu trendu smerom nahor.
