🚨 Ropa klesá o 3 % – najväčší pokles od októbra 📉 Odložia USA útok na Irán?

Ceny ropy dnes klesajú takmer o 3 % po tom, čo Donald Trump údajne na poslednú chvíľu zrušil útok na Irán a naznačil, že USA by sa mohli zriecť vojenského zásahu. Brent crude (OIL) oslabuje takmer o 3 % a klesol pod hranicu 64 USD za barel, čím vracia časť nedávnych ziskov.
- Tento vývoj odráža pokles geopolitického rizika: Trump uviedol, že dostal informácie naznačujúce, že v Iráne prestane zabíjanie demonštrantov, čo znižuje pravdepodobnosť rýchlej vojenskej eskalácie.
- Trh sa predtým pripravoval na vyhrotenie situácie – objavili sa náznaky, že útok USA je bezprostredný, a Irán dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor. Investori teraz rozpúšťajú rizikovú prémiu, ktorá bola započítaná v cenách ropy.
- Nedávne zisky ropy boli spôsobené najmä napätím okolo Iránu, nepokojmi vo Venezuele a prerušením exportu z Kazachstanu cez Čierne more (drony, údržba, nepriaznivé počasie).
- Volatilitu zároveň zvýšili finančné toky na trhu opcií – silná býčia aktivita spôsobila výrazné výkyvy oboma smermi. Ďalším medvedím faktorom boli údaje z USA: EIA reportovala vyšší než očakávaný rast zásob ropy, čo ešte viac oslabilo sentiment. Trh taktiež zohľadňuje vývoj vo Venezuele a rastúce zásoby palív v USA, ktoré obmedzujú rastový potenciál.
OIL (H1)
Pokles cien ropy aktuálne nachádza podporu na 200periodnom EMA na hodinovom grafe okolo 63,5 USD za barel. Od nočných hodín dominujú predajné objemy. Stojí za zmienku, že scenár útoku stále nie je vylúčený – ešte včera ho trh považoval za takmer nevyhnutný.
Zdroj: xStation5
