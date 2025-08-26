Ropa klesá z takmer trojtýždňového maxima – obavy zo sankcií a ruských dodávok pretrvávajú

Ceny ropy v utorok oslabili o viac než 1 %, a to po predchádzajúcom takmer 2 % raste, ktorý bol vyvolaný obavami z narušenia ruských dodávok v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine.
Brent crude sa prepadol o 1,08 USD na 67,72 USD za barel, zatiaľ čo WTI stratil 1,13 USD a obchodoval sa za 63,67 USD. Pondelkový rast cien bol ťahaný najmä útokmi Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru, ktoré viedli k výpadkom rafinérií a nedostatku benzínu v niektorých častiach Ruska. Zároveň silnie špekulácia, že Spojené štáty môžu pristúpiť k ďalším sankciám, ak nedôjde k posunu v mierových rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Podľa Giovanniho Staunova z UBS však za utorkovým poklesom cien stojí predovšetkým odklon investorov od rizikových aktív, vrátane oslabujúcich akciových trhov. Upozorňuje tiež na geopolitickú neistotu, najmä na postoj prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opäť pohrozil sankciami, ak rokovania s Ruskom zlyhajú.
Zdroje agentúry Reuters navyše uvádzajú, že americkí a ruskí predstavitelia viedli na okraji mierových rokovaní aj diskusie o energetických dohodách, čo do trhu vnáša ďalšie nejasnosti ohľadom budúcich tokov ropy.
Analytik Tamas Varga z PVM Oil Associates uviedol, že vysoká miera neistoty okolo ukrajinského konfliktu a obchodných vojen bude naďalej odrádzať investorov od dlhodobejších pozícií. V najbližšom období by sa podľa neho cena ropy Brent mohla udržiavať v pásme 65–74 USD za barel.
Ďalší potenciálny zdroj napätia prichádza zo strany USA a Indie. Washington zvažuje až 50 % clá na indický export kvôli pokračujúcim nákupom ruskej ropy. India pritom patrí k najväčším odberateľom tejto komodity.
Aj napriek aktuálnemu poklesu zostáva situácia na trhu s ropou veľmi krehká, s vysokou mierou volatility spôsobenou nielen vojnou, ale aj globálnymi obchodnými a diplomatickými vzťahmi.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americkej ropy WTI sa po nedávnom raste odrazila od rezistenčnej úrovne a aktuálne koriguje späť k technicky dôležitej oblasti 63,57 USD, ktorá zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu. Cena teraz testuje dvojitú konfluenciu podpory, tvorenú nielen spomínanou Fibonacciho úrovňou, ale aj EMA 50 (63,48 USD) a SMA 100 (63,71 USD). Udržanie tejto zóny bude kľúčové pre ďalší potenciál rastu.
V prípade, že cena udrží podporu medzi 63,4–63,7 USD, môže dôjsť k opätovnému testovaniu rezistencie na 64,90 USD (38,2 % Fibonacci) a následne aj k postupnému cieľeniu na vyššie hladiny okolo 65,97 USD (50 %) a 67,04 USD (61,8 %). Naopak, prieraz pod 63,30 USD by znamenal oslabenie býčieho výhľadu a mohol by vyvolať ďalší pokles smerom k hladine 61,42 USD, čo je východzie minimum celého sledovaného pohybu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.