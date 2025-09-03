Ropa pod tlakom: OPEC+ zvažuje ďalšie navýšenie ťažby, trh reaguje poklesom

Ceny ropy klesli po tom, čo sa objavila správa, že aliancia OPEC+ zvažuje ďalšie zvýšenie produkcie, ktoré by mohlo byť oznámené už tento víkend. Globálny benchmark Brent sa v Londýne prepadol až o 1,8 %, čím rozšíril predchádzajúci pokles.
Podľa informácií agentúry Reuters budú ministri členských štátov OPEC+ na nedeľnom zasadnutí rokovať o možnosti nového kola zvyšovania dodávok. To by išlo proti očakávaniam väčšiny analytikov a obchodníkov, ktorí predpokladali, že skupina ponechá produkčné kvóty na október bezo zmeny a preruší tak sériu zvyšovania ťažby.
Nepomenovaný delegát OPEC uviedol, že skupina zvažuje viaceré scenáre, vrátane ďalšieho navýšenia alebo aj zníženia produkcie, v závislosti od vývoja dopytu a konkurencie mimo OPEC.
OPEC+ tento rok opakovane prekvapil trhy, keď napriek očakávaniam pokračoval v rastovej stratégii s cieľom získať späť trhový podiel. Tento prístup prichádza v čase, keď sa očakáva, že produkcia mimo OPEC — najmä z USA a Latinskej Ameriky — výrazne vzrastie v 4. štvrťroku 2025, čo by mohlo viesť k výraznému prebytku ponuky.
V dôsledku toho prevláda na trhu medvedia nálada, keďže rastúca ponuka v kombinácii s možným spomalením dopytu by mohla stlačiť ceny ropy v nasledujúcich mesiacoch. Všetko teraz závisí od výsledku víkendového zasadnutia, ktoré bude kľúčovým faktorom pre krátkodobý smer trhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI prudko klesla z oblasti 66,42 USD a aktuálne sa obchoduje okolo 64,33 USD, čím prelomila pod kĺzavé priemery EMA 50 (65,02 USD) a SMA 100 (64,52 USD). Tento technický prepad naznačuje oslabenie krátkodobého rastového trendu.
Z pohľadu Fibonacciho retracementu cena prelomila úroveň 38,2 % (64,92 USD) a momentálne smeruje k 23,6 % retracementu (63,59 USD), ktorý môže slúžiť ako ďalšia kľúčová podpora. Ak by bola prelomená aj tá, ropa by mohla zrýchliť pokles až k 62,30–61,80 USD. Momentum (99,03) poukazuje na rýchlu zmenu dynamiky, zatiaľ čo CCI klesol hlboko do záporných hodnôt (-332,7), čo signalizuje silne prepredaný stav a zároveň potvrdzuje intenzívny predajný tlak. Objem obchodov počas poklesu výrazne vzrástol, čo naznačuje, že výpredaj bol podporený vyššou aktivitou investorov.
Z technického hľadiska teda ropa WTI vstúpila do korekčnej fázy a ďalší vývoj bude závisieť od schopnosti trhu udržať supporty v zóne 63,60–64,00 USD. Ak sa to nepodarí, trh môže pokračovať vo výpredaji. Naopak návrat nad 65 USD by mohol zmierniť aktuálnu medvediu náladu.
