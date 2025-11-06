Ropa pokračuje v poklese v dôsledku rastúcej produkcie OPEC 📉 Saudská Arábia znižuje ceny

Ceny ropných futures (OIL) dnes klesajú, čo odzrkadľuje kombináciu kľúčových udalostí na trhu; ceny ropy Brent od začiatku roka klesli o viac ako 15 %. Po prvé, zdroje naznačujú obmedzené riziko priameho útoku USA na Venezuelu, hoci nevylučujú takúto akciu v budúcnosti. Po druhé, Saudská Arábia znížila ceny ropy vyvážanej do Ázie, zatiaľ čo OPEC mierne zvýšil ťažbu, čo vyvolalo obavy z možného rekordného prebytku ponuky v roku 2026. Predtým prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho cieľom je znížiť ceny benzínu v USA na 2 doláre za galón.
USA vylúčili pozemné útoky vo Venezuele – zatiaľ
Úradníci z Trumpovej administratívy v stredu informovali Kongres, že Spojené štáty v súčasnosti neplánujú pozemné útoky vo Venezuele a nemajú právne opodstatnenie pre takéto operácie, podľa zdrojov oboznámených s brífingom.
Na stretnutí sa zúčastnili minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth a zástupca Úradu právneho poradcu Bieleho domu (OLC).
- Právny názor ministerstva spravodlivosti, ktorý povoľuje útoky na podozrivé lode pašujúce drogy na mori, sa nevzťahuje na útoky na pozemné ciele vo Venezuele alebo iných krajinách v regióne.
- Administratíva však plánuje požiadať o nový právny názor, ktorý by mohol povoliť obmedzené vojenské akcie bez schválenia Kongresom, hoci konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté.
- Od septembra americká armáda vykonala 16 útokov na podozrivé lode prevážajúce drogy v Karibiku a vo východnom Pacifiku, čo malo za následok najmenej 67 mŕtvych.
- Tieto operácie sa zakladajú na spravodajských informáciách, ktoré spájajú tieto lode s 24 latinskoamerickými kartelmi a zločineckými organizáciami.
- Senátor Mark Warner uznal silu spravodajských schopností USA, ale spochybnil použitie smrtiacej sily namiesto zákazových postupov, ktoré zvyčajne používa pobrežná stráž.
- Iní zákonodarcovia, vrátane Gregoryho Meeksa, vyjadrili obavy o zákonnosť operácií a nedostatok predložených dôkazov, ktoré by priamo spájali ciele s obchodovaním s drogami.
- Predstavitelia administratívy trvajú na tom, že každý útok je výsledkom dôkladného, viacetapového spravodajského procesu, a zdôrazňujú, že súčasná prítomnosť amerických ozbrojených síl v Karibiku, vrátane údernej skupiny lietadlovej lode USS Ford, slúži na podporu protidrogových a prieskumných operácií, a nie na prípravu priamych útokov na venezuelské územie.
Senát USA má dnes hlasovať o rezolúcii o vojenských právomociach, ktorej cieľom je zablokovať neoprávnené vojenské akcie vo Venezuele. Návrh, ktorý predložil senátor Tim Kaine (D-Virginia) a podporilo 15 zákonodarcov z oboch strán, vyzýva na ukončenie použitia ozbrojených síl USA proti Venezuele, pokiaľ Kongres formálne neschváli vojenskú akciu alebo nevyhlási vojnu.
Saudská Arábia znížila ceny ropy pre Áziu na 11-mesačné minimum
- Saudi Aramco znížila decembrovú cenu svojej vlajkovej lode Arab Light crude pre ázijských kupcov o 1,20 USD za barel, čím ju stanovila na 1 USD nad regionálnym benchmarkom – čo je najnižšia úroveň za 11 mesiacov.
- Toto zníženie nasleduje po rozhodnutí OPEC+ pozastaviť plánované zvýšenie ťažby v prvom štvrťroku 2026, čo odráža opatrnosť v dôsledku známok nadmernej ponuky.
- Saudská Arábia a ďalší kľúčoví producenti dočasne pozastavili ďalšie zvyšovanie ťažby po miernom zvýšení v decembri, pričom ako dôvod uviedli slabší sezónny dopyt a vplyv sankcií USA na ruský vývoz ropy.
Aramco tiež znížila ceny za stredné a ťažké druhy o 1,40 USD za barel a za super ľahké a extra ľahké druhy o 1,20 USD pre ázijských zákazníkov. Ceny pre severamerických kupujúcich boli znížené o 0,50 USD za barel, zatiaľ čo ceny v Európe a Stredozemí zostali nezmenené.
Produkcia OPEC v októbri mierne vzrástla
Podľa prieskumu agentúry Bloomberg zvýšila OPEC v októbri produkciu ropy o 50 000 barelov denne, čím dosiahla 29,07 milióna barelov denne. Rastúca produkcia Saudskej Arábie, Iraku, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu bola čiastočne kompenzovaná poklesom v Líbii a Venezuele, ktoré spolu znížili produkciu o približne 120 000 barelov denne.
- Tento mesiac znamenal prvú fázu postupného obnovenia dodávok v rámci dohody OPEC+, keďže Saudská Arábia a jej kľúčoví spojenci pokračujú v oživovaní 1,65 milióna barelov denne, ktorých produkcia bola od roku 2023 pozastavená.
- Začiatkom tohto roka Rijád prekvapil trhy obnovením produkcie 2,2 milióna barelov denne v snahe získať späť podiel na trhu, čo prispelo k 14 % poklesu cien ropy Brent v tomto roku.
- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) teraz varuje pred potenciálnym rekordným prebytkom v roku 2026. Členovia OPEC+ sa minulý týždeň dohodli, že po decembrovom zvýšení pozastavia ďalšie zvyšovanie v 1. štvrťroku 2026 v reakcii na oslabujúce podmienky na trhu. Saudská Arábia sama zvýšila produkciu o 40 000 barelov denne v októbri, čím dosiahla priemernú hodnotu 10,02 milióna barelov denne.
Ďalšie stretnutie členov OPEC+ zapojených do úprav produkcie je naplánované na 30. november, spolu s plným zasadnutím 22 krajín OPEC+, na ktorom sa stanoví stratégia na rok 2026. Dnes futures na ropu klesli takmer o 1 % a obchodujú sa za približne 63 USD za barel.
Produkcia ropy v USA začala mierne klesať, čo však vyvažuje rastúca produkcia OPEC a dostatočné globálne zásoby. Zdroj: xStation5
Zdroj: HFI Research
