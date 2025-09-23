Ropa posilňuje – obavy z prebytku zmierňuje patová situácia v Kurdistane

Ceny ropy dnes zaznamenali rast po tom, čo skrachovalo očakávané obnovenie exportu z irackého Kurdistanu. Brent posilnil o 1,1 % na 67,29 USD za barel a WTI vzrástol o 1,4 % na 63,12 USD za barel, čím trhy vymazali straty z predchádzajúcich štyroch obchodných seáns, počas ktorých ropa zlacnela približne o 3 %.
Kľúčovým impulzom pre rast cien bolo zablokovanie dohody o obnovení vývozu približne 230 tisíc barelov denne z Kurdistanu, a to kvôli požiadavkám dvoch ťažobných firiem na záruky splatenia dlžných súm. Vývoz cez Turecko je prerušený už od marca 2023 a stále nie je jasné, kedy bude obnovený.
Napriek tomuto výpadku sa však na trhu s ropou naďalej vznáša riziko prebytku ponuky. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej poslednej správe uviedla, že globálna produkcia ropy tento rok porastie rýchlejšie a že by v roku 2026 mohol vzniknúť výrazný prebytok, najmä kvôli vyššej ťažbe členov OPEC+ a rastúcim dodávkam mimo kartel.
Dlhodobejší tlak na dopyt navyše predstavuje rozmach elektromobility a spomalenie globálnej ekonomiky, čiastočne spôsobené americkými dovoznými clami. Z pohľadu rizík však investori sledujú aj potenciálne nové sankcie EÚ voči ruskému exportu ropy a možné eskalácie konfliktov na Blízkom východe.
Podľa analytika UBS, Giovanniho Staunova, pôsobia na ceny pozitívne nízke zásoby ropy v krajinách OECD, zatiaľ čo vyšší export z OPEC+ a absencia nových sankcií voči Rusku brzdia výraznejší rast. Zásoby ropy v USA podľa predbežného prieskumu agentúry Reuters minulý týždeň pravdepodobne vzrástli, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov zrejme klesli.
Celkovo možno povedať, že súčasný rast cien ropy je skôr krátkodobou reakciou na odklad kurdského exportu, zatiaľ čo fundamentálne tlaky na prebytok na trhu pretrvávajú.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI dnes výrazne posilnila a aktuálne sa obchoduje na úrovni 63,39 USD, čím prekonala krátkodobú rezistenciu v podobe Fibonacciho retracementu 23,6 % na hodnote 63,59 USD. Kĺzavé priemery EMA 50 (62,58 USD) a SMA 100 (62,97 USD) boli dnes prerazené smerom nahor, čo sa považuje za pozitívny signál. Aktuálne sa cena drží nad oboma kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje zmenu trendu v prospech kupujúcich. CCI sa nachádza na extrémnej hodnote 181,9, čo značí prekúpenosť trhu, rovnako ako %R oscilátor, ktorý je na úrovni -4, teda blízko maximálnej hranice. Táto kombinácia môže naznačovať krátkodobú korekciu, no v rámci širšieho oživenia trhu. Objemové sviečky ukazujú na zvýšenú obchodnú aktivitu počas posledného rastu, čo zvyšuje dôveru v silu aktuálneho pohybu.
Z pohľadu technickej analýzy je teraz kľúčové sledovať, či cena dokáže udržať prieraz nad zónou 63,50 USD. V prípade potvrdenia môže byť ďalšou cieľovou úrovňou retracement 38,2 % na cene 64,92 USD. Naopak najbližšia podpora sa formuje v oblasti 62,97 USD (SMA 100), ktorej prelomenie by mohlo naznačovať návrat do predchádzajúcej konsolidačnej štruktúry.
Zdroj: xStation5
