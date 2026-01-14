Ropa rastie pre napätie v Iráne a riziko výpadkov dodávok

- Brent sa obchoduje na 66,31 USD, WTI na 61,96 USD – rast podporený geopolitikou.
- Nepokoje v Iráne a napätie s USA zvyšujú rizikovú prémiu na trhu s ropou.
- Zásoby ropy v USA výrazne vzrástli, čo čiastočne limituje rast cien.
- Obnovenie venezuelského exportu môže trh stabilizovať, no trhy zatiaľ reagujú primárne na situáciu v Iráne.
Ceny ropy pokračujú v raste už piatu seansu za sebou. Brent dosiahol úroveň 66,31 USD za barel, americká WTI zas 61,96 USD. Dôvodom je narastajúce geopolitické napätie v Iráne, kde občianske nepokoje vyvolávajú obavy o stabilitu režimu a kontinuitu dodávok suroviny.
Situáciu zhoršujú aj vzájomné hrozby medzi USA a Iránom. Teherán pohrozil útokmi na americké základne v regióne, ak by USA zasiahli vojensky. Niektoré vojenské posádky v Katare už boli čiastočne evakuované. Prezident Trump medzitým vyzval Iráncov k pokračovaniu protestov a prisľúbil pomoc – bez upresnenia konkrétnych krokov.
Analytici z Citi uviedli, že riziko straty iránskej ropy zatiaľ nie je bezprostredné, keďže protesty sa doposiaľ nedotkli kľúčových ropných oblastí, no geopolitická riziková prirážka je aktuálne hlavným faktorom rastu cien. Citi zároveň zvýšila výhlaď pre Brent na 70 USD za barel v priebehu nasledujúcich troch mesiacov. Na druhej strane rast cien brzdia nové údaje o zásobách v USA. Zásoby ropy vzrástli o 5,23 milióna barelov, zásoby benzínu o 8,23 milióna a destilátov o 4,34 milióna. Tieto údaje zverejnil Americký ropný inštitút (API) a potvrdzujú trend prebytkov na americkom trhu. Ďalším faktorom, ktorý obmedzuje ceny, je obnovenie venezuelského vývozu. Dva supertankery odplávali s nákladom takmer 1,8 milióna barelov každý, v rámci očakávanej dohody medzi Caracasom a Washingtonom, ktorá by mohla vrátiť na trh až 50 miliónov barelov venezuelskej ropy.
Napriek týmto protiváham však investori vnímajú hlavné riziko na strane ponuky – akékoľvek zhoršenie situácie v Iráne by mohlo mať okamžitý vplyv na globálny trh s ropou, najmä cez psychologické a špekulatívne tlaky.
Graf OIL (H4)
Cena ropy prudko vzrástla a dosiahla úroveň 66,36 USD. Aktuálny rast nastal po prieraze nad kĺzavé priemery EMA 50 (62,99 USD) a SMA 100 (61,72 USD), čo potvrdzuje obrat trendu do býčieho nastavenia. CCI je na úrovni 143,4, čo naznačuje výrazné prekúpenie trhu. Aj Momentum poukazuje na silné tempo rastu, s hodnotou nad 105. Objem obchodov počas rastu výrazne vzrástol, čo podporuje vierohodnosť pohybu.
Z technického pohľadu bude kľúčové sledovať, či sa ropa udrží nad hladinou 66,00–66,60 USD. Silný prieraz nahor by mohol otvoriť priestor k úrovni 69–70,00 USD. Ak však príde k odmietnutiu na aktuálnej rezistencii, môže nastať korekcia späť k oblasti SMA 100 (61,72 USD), kde sa nachádza prvá významná podpora. Celkovo je trh technicky v býčom nastavení, no krátkodobo hrozí korekcia kvôli prekúpeným indikátorom. Z fundamentálneho hľadiska však rast ostáva podporený geopolitickým napätím.
Zdroj: xStation5
