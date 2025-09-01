Ropa rastie vďaka slabšiemu doláru a obavám z ruských výpadkov dodávok

Ceny ropy v pondelok vzrástli približne o 1 %, keď trh reagoval na obavy z výpadkov dodávok z Ruska v dôsledku intenzívnych leteckých útokov medzi Ruskom a Ukrajinou, a zároveň na oslabenie amerického dolára, ktoré zvyšuje atraktivitu komodít pre zahraničných kupcov.
Brent crude posilnil o 62 centov na 68,10 USD za barel a WTI vzrástol o 65 centov na 64,66 USD. Obchodovanie bolo pokojnejšie kvôli štátnemu sviatku v USA. Oba hlavné ropné benchmarky však v auguste zaznamenali prvý mesačný pokles po štyroch mesiacoch, a to o viac než 6 %, v dôsledku nárastu produkcie skupiny OPEC+.
„Zatiaľ čo trh sa obáva prebytku ponuky v 4. štvrťroku, geopolitické riziká ho držia v určitej rovnováhe,“ uviedol Ole Hansen, šéf komoditnej stratégie v Saxo Bank. Investori zároveň sledujú summit v Pekingu, kde sa stretávajú lídri Číny, Ruska a Indie, a očakávajú kľúčové zasadnutie OPEC+ naplánované na 7. septembra.
Dodávky ruskej ropy sú pod tlakom. Podľa údajov z monitoringu tankerov klesol vývoz z ruských prístavov na štvortýždenné minimum – 2,72 milióna barelov denne, uviedli analytici ANZ. Ukrajina pohrozila ďalšími útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru, čím eskaluje napätie a zvyšuje riziko ďalších výpadkov exportu.
Napriek aktuálnemu rastu analytici zostávajú opatrní. Prieskum agentúry Reuters ukazuje, že ropa pravdepodobne tento rok nezaznamená výrazné zisky, pretože vyššia produkcia hlavných producentov vytvára riziko prebytku. HSBC odhaduje, že vo štvrtom štvrťroku 2025 by mohol vzniknúť prebytok až 1,6 milióna barelov denne, čo by viedlo k nárastu zásob.
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim trh je očakávaná správa z amerického trhu práce, ktorá môže ovplyvniť výhľad úrokových sadzieb a tým aj ochotu investorov podstupovať riziko. Slabší dolár, ktorý sa v pondelok pohyboval blízko päťtýždňového minima, zlacňuje ropu pre držiteľov iných mien a podporuje rast cien.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena OIL.WTI sa obchoduje okolo úrovne 64,56 USD, pričom testuje kľúčovú Fibonacciho hladinu 38,2 % (64,92 USD). Po predchádzajúcom klesajúcom trende došlo k prerazeniu klesajúcej trendovej línie a cena sa teraz konsoliduje v úzkom rozpätí nad kĺzavými priemermi EMA 50 (63,77 USD) a SMA 100 (63,31 USD), čo signalizuje potenciálny obrat trendu. Momentum dosahuje hodnotu 102,2, čo podporuje rastový výhľad. CCI vystúpilo na 153,5, teda do zóny prekúpenosti, čo môže signalizovať možnú krátkodobú korekciu, ale v rámci silného nákupného tlaku.
Ak cena prerazí nad úroveň 64,92 USD, otvorí sa priestor pre ďalší rast smerom k 65,99 USD (50 % Fibonacci) a následne 67,07 USD (61,8 %). Naopak, najbližšia podpora sa nachádza okolo 63,59 USD (23,6 % retracement), kde sa zbiehajú kĺzavé priemery – jej udržanie bude kľúčové pre pokračovanie pozitívneho vývoja.
Zdroj: xStation5
