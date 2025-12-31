Ropa smeruje k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2020

- Ropa Brent smeruje k 18 % ročnému poklesu, čo by bol najväčší prepad od roku 2020.
- Prebytok ponuky pretrváva, napriek geopolitickému napätiu a sankciám.
- V roku 2026 sa očakáva ďalší rast ponuky, zatiaľ čo dopyt zostáva utlmený.
- Geopolitické riziká môžu krátkodobo brániť hlbšiemu poklesu cien.
Ropa sa na konci roka 2025 obchoduje takmer bezo zmeny, no za celý rok smeruje k viac než 15 % poklesu, čo by znamenalo najväčší ročný prepad od pandemického roka 2020. Globálny trh trápi pretrvávajúci prebytok ponuky, a to napriek geopolitickému napätiu, sankciám a politickým zmenám.
Futures na Brent medziročne klesli takmer o 18 % a smerujú k tretímu ročnému poklesu po sebe, čo by predstavovalo najdlhšiu stratovú sériu v histórii tejto ropy. Ešte horšie je na tom WTI, ktorá má za rok odpísať takmer 19 %.
Podľa analytika BNP Paribas Jasona Yinga by mohla cena Brent v 1. štvrťroku 2026 klesnúť až na 55 USD za barel, následne sa očakáva návrat k úrovni okolo 60 USD. Kľúčovým dôvodom sú stabilné dodávky od amerických ťažiarov bridlicovej ropy, ktorí si prostredníctvom hedgovacích obchodov zabezpečili výhodné ceny a sú menej citliví na krátkodobé výkyvy cien.
Podľa údajov LSEG sa priemerné ceny Brent aj WTI tento rok dostali na najnižšiu úroveň od roku 2020. Dnes dopoludnia sa Brent obchodoval za 61,42 USD, zatiaľ čo WTI za 58,05 USD. Trh zároveň reaguje na rast amerických zásob ropy a palív, čo ďalej zvyšuje obavy z nadmernej ponuky.
Silný začiatok roka vystriedalo ochladenie trhu
Rok 2025 odštartoval silne – odchádzajúci prezident Joe Biden sprísnil sankcie voči Rusku, čím narušil export do Číny a Indie. Napätie vzrástlo, keď ukrajinské drony zasiahli ruskú energetickú infraštruktúru a narušili vývoz z Kazachstanu. V júni konflikt medzi Iránom a Izraelom ohrozil dopravu v Hormuzskom prielive, čo spôsobilo skokový nárast cien.
Druhá polovica roka však mala iný vývoj – OPEC+ od apríla zvýšil produkciu o 2,9 milióna barelov denne a obavy z dopadov amerických ciel na globálnu ekonomiku oslabili dopyt po palivách. Kartel preto oznámil, že v 1. štvrťroku 2026 pozastaví zvyšovanie produkcie, pričom ďalšie rozhodnutie padne na stretnutí 4. januára.
Výhľad na rok 2026 zostáva pesimistický. IEA očakáva, že ponuka prevýši dopyt o 3,84 milióna barelov denne, zatiaľ čo Goldman Sachs odhaduje prebytok na úrovni okolo 2 miliónov barelov. Ak by cena klesla k hranici 50 USD za barel, analytici predpokladajú, že OPEC+ pristúpi k novým škrtom.
Niektorí odborníci však varujú, že geopolitické faktory – vrátane návratu Donalda Trumpa do prezidentskej funkcie a eskalácie napätia vo Venezuele a Iráne – môžu udržať ceny vyššie, než naznačujú samotné fundamenty.
Graf OIL (H1)
Cena ropy Brent aktuálne dosahuje 61,57 USD za barel, čím prelamuje EMA 50 (61,38 USD) a SMA 100 (61,48 USD). Táto technická situácia naznačuje možnú zmenu krátkodobého trendu smerom nahor a zvýšený záujem kupujúcich. CCI na úrovni 106,3 signalizuje, že trh je v prekúpenej zóne, čo poukazuje na silný rastový impulz, ale zároveň aj na možnosť krátkodobej konsolidácie. Momentum (99,7) taktiež potvrdzuje zrýchľujúcu sa dynamiku trhu, čo podporuje scenár pokračujúceho rastu. Objem obchodov sa taktiež zvýšil, čo posilňuje vierohodnosť aktuálneho pohybu.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad kĺzavými priemermi. V opačnom prípade by mohlo ísť o falošný prieraz. Naopak, udržanie nad úrovňou 61,50 USD otvára priestor pre rast smerom k 61,80 až 62,00 USD, kde sa nachádza predchádzajúca rezistentná zóna.
Zdroj: xStation5
