Ropa smeruje k týždennej strate

- Cena ropy Brent aj WTI smeruje k týždennej strate okolo 3 %.
- Oslabenie cien spôsobili správy o nadmernej ponuke a možnom zmiernení sankcií voči Rusku.
- Zásoby ropy v USA výrazne vzrástli, ťažba dosiahla rekordnú úroveň.
- Geopolitická a ekonomická neistota prispieva k tlaku na pokles cien ropy.
Ceny ropy v piatok mierne oslabili a podľa doterajšieho vývoja smerujú k týždennej strate približne 3 %. Hlavnými faktormi sú zhoršený výhľad ponuky podľa IEA (Medzinárodná agentúra pre energiu), prekvapivé diplomatické kroky medzi USA a Ruskom a zvýšené zásoby ropy v USA.
Brent crude sa obchoduje za 60,30 USD za barel, čo predstavuje pokles o 1 %, a americká WTI rovnako klesla o 1 % na 56,3 USD za barel. Tlak na ceny vyvolala správa, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa dohodli na novom rokovaní o Ukrajine, ktoré by sa malo konať v Budapešti počas dvoch týždňov. Tento krok môže naznačovať zmiernenie amerického postoja voči Rusku, čo by mohlo mať na trh s ropou potenciálne zostupný vplyv.
Doteraz pomáhali udržiavať ceny vyššie útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie a hrozby sekundárnych sankcií voči štátom ako India a Čína, ktoré naďalej nakupujú ruskú ropu. Ako však uviedol analytik Tamas Varga z PVM, táto rovnováha sa teraz môže zmeniť.
Ďalším negatívnym faktorom je rastúce obchodné napätie medzi USA a Čínou, ktoré prispieva k obavám z globálneho ekonomického spomalenia, a tým aj k poklesu dopytu po energiách. Podľa Jorgeho Montepequeho z Onyx Capital Group takéto udalosti ničia dôveru investorov a môžu sa rýchlo premietnuť aj do americkej ekonomiky.
Týždenný prepad bol takisto umocnený správou IEA, ktorá očakáva významný prebytok ponuky ropy v roku 2026. Na trhu rezonovala aj štvrtková správa americkej EIA, podľa ktorej zásoby ropy vzrástli o 3,5 milióna barelov, zatiaľ čo trh očakával nárast iba o 288-tisíc barelov. Dôvodom je nižšie využitie rafinérií v dôsledku jesenných odstávok.
Ťažba ropy v USA taktiež dosiahla historický rekord – 13,636 milióna barelov denne. Tento údaj posilňuje predstavu o prebytku ponuky na trhu a prispieva k pokračujúcemu poklesu cien.
Graf OIL.WTI (D1)
Cena americkej ropy WTI pokračuje v klesajúcom trende a aktuálne sa obchoduje okolo 56,3 USD. Najbližší support sa nachádza okolo 55,16 USD, čo je cenová úroveň, ktorá bola naposledy testovaná začiatkom mája 2025 a osvedčila sa ako obratová zóna. Kĺzavé priemery EMA 50 (62,31 USD) a SMA 100 (64,70 USD) boli výrazne prerazené smerom nadol a teraz fungujú ako silné rezistencie, čo potvrdzuje negatívny trend. Pokles sprevádza zvyšujúci sa objem obchodov, čo ukazuje na silu predajcov. CCI sa prepadol hlboko do prepredanej zóny a aktuálne dosahuje hodnotu -171,9, čo naznačuje extrémny výpredaj, ale zatiaľ bez známky obratu. Momentum sa drží v záporných hodnotách, čo odráža pokračujúcu stratu sily kupujúcich.
Zdroj: xStation5
