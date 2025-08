Ropa stagnuje – trh vyvažuje optimizmus z obchodných dohôd s hrozbou vyšších dodávok z Venezuely

Ceny ropy zostali na konci týždňa prakticky nezmenené, keď trh balansoval medzi optimizmom ohľadom obchodných dohôd USA s kľúčovými partnermi a obavami z možného zvýšenia dodávok ropy z Venezuely.

Brent crude sa počas piatkového dopoludnia obchodoval za 69,36 USD za barel (+0,26 %), zatiaľ čo WTI vzrástla na 66,21 USD (+0,27 %). Za celý týždeň Brent pridal len 0,1 %, zatiaľ čo WTI smerovala k poklesu približne o 1,7 %. Od konca júna, keď sa napätie medzi Iránom a Izraelom upokojilo, sa cena Brentu drží v pásme 67–70 USD za barel.

Podľa analytika spoločnosti PVM Johna Evansa je trh s ropou „uväznený v režime vyčkávania pre nedostatok jasných impulzov.“ Na jednej strane je tu podpora zo strany globálneho makroekonomického výhľadu vďaka pokroku v obchodných rokovaniach (napr. dohoda medzi USA a Japonskom a rokovania s EÚ), no na druhej strane tlak na cenu vytvárajú špekulácie o vyššej ťažbe vo Venezuele.

USA údajne pripravujú uvoľnenie niektorých sankcií, čo by firmám ako Chevron umožnilo opäť obmedzene pôsobiť vo Venezuele. Podľa odhadov by venezuelský export mohol vzrásť o viac než 200 000 barelov denne, čo by najmä americkým rafinériám prinieslo úľavu na trhu s ťažšou ropou.

Dodatočnú podporu cenám tento týždeň poskytli dočasné výpadky vývozu ropy z Čierneho mora a z tureckého prístavu Ceyhan, ktoré už boli vyriešené. Ako upozornil analytik Commerzbank Carsten Fritsch, po návrate dodávok do normálu môže tento podporný faktor postupne vyprchať.

Celkovo sa ceny ropy držia v úzkom pásme, pričom investori sledujú vývoj tak v oblasti obchodnej politiky, ako aj geopolitiky a produkčných limitov.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 66,30 USD, pričom sa po predchádzajúcom raste konsoliduje pri hornej hranici Bollingerovho pásma, ktoré sa rozširuje – to naznačuje zvýšenú volatilitu. Stredová línia pásma (cca 66,08 USD) slúži ako krátkodobá dynamická podpora, a ak sa cena nad ňou udrží, môže nasledovať ďalší pokus o rast.

CCI sa aktuálne nachádza na hodnote -8,9, teda v neutrálnej zóne po krátkom návrate z prekúpenej oblasti, čo naznačuje, že trh stráca časť svojej sily, no zatiaľ neprechádza do silného predajného tlaku. Objem obchodov zostáva priemerný bez výrazných výkyvov, čo potvrdzuje konsolidačný charakter aktuálneho pohybu.

Z technického pohľadu zostáva trend v krátkodobom horizonte mierne býčí, no na potvrdenie pokračujúceho rastu by cena musela preraziť nad úroveň 66,70 USD. Najbližšia podpora sa nachádza okolo 65,50 USD, pri spodnej hranici Bollingerovho pásma. Udržanie ceny nad touto úrovňou je kľúčové pre zachovanie pozitívneho výhľadu.

Zdroj: xStation5

