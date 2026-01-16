Ropa vymazáva časť strát, geopolitické napätie okolo Iránu udržiava trh v neistote

- Cena ropy Brent sa stabilizuje nad úrovňou 64 USD po štvrtkovom prepade o 4,2 %.
- Cena ropy Brent sa stabilizuje nad úrovňou 64 USD po štvrtkovom prepade o 4,2 %.
- Trh upokojilo zniženie pravdepodobnosti okamžitého útoku USA na Irán, napriek tomu vojenské riziko naďalej pretrváva.
- Fundamentálne tlaky na strane ponuky by mohli v prípade upokojenia situácie opäť prevládnuť.
- Ropa smeruje k miernemu týždennému zisku vďaka predchádzajúcim obavám z narušenia produkcie v Iráne a Kazachstane.
Cena ropy Brent sa ku koncu týždňa mierne zotavila a obchoduje sa nad hranicou 64 USD za barel, potom čo vo štvrtok zaznamenala najväčší denný prepad od júna – pokles o 4,2 %. Investori zvažujú klesajúce riziko bezprostredného zásahu USA v Iráne, čo dočasne znížilo geopolitickú prémiu, no zároveň sledujú rastúcu americkú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Podľa médií požiadal izraelský premiér Benjamin Netanjahu prezidenta Trumpa o odklad plánovaného útoku na Irán, čo upokojilo trh, obávajúci sa možného narušenia produkcie alebo prepravy ropy. Zároveň sa však zintenzívňuje vojenský tlak USA v regióne – do oblasti smeruje lietadlová loď a ďalšia vojenská technika, čo udržiava napätie a trh v pohotovosti.
Podľa analytikov môže predlžovanie tejto neistoty bez konkrétnych krokov viesť k vypareniu rizikovej prirážky a trh sa znovu zameria na fundamentálne faktory – najmä rast ponuky.
Napriek tomu cena ropy smeruje k miernemu týždennému zisku, a to predovšetkým vďaka predchádzajúcemu rastu v reakcii na obavy z výpadkov produkcie v Iráne, ktorý je štvrtým najväčším producentom OPEC s dennou kapacitou cez 3 milióny barelov.
Okrem geopolitiky zohrali úlohu aj výpadky exportu z Kazachstanu, krátkodobý nedostatok v oblasti Severného mora a finančné toky spojené s komoditnými indexmi a opciami.
Napätie panuje aj v Karibiku, kde USA zhabali už šiesty tanker pri venezuelskom pobreží a zároveň umožnili obchodnej skupine Trafigura vyložiť ropu z Venezuely v termináli na ostrove Curaçao.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje na úrovni 64,51 USD a po predchádzajúcom prudkom výpredaji sa vracia nad kľúčové kĺzavé priemery EMA 50 (64,24 USD) a SMA 100 (64,37 USD), čo predstavuje pozitívny technický signál naznačujúci obnovený nákupný záujem. Cena zároveň testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu (64,14 USD) z predchádzajúceho prepadu od hladiny 66,80 USD. Udržanie tejto úrovne ako podpory by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast smerom k úrovni 65,16 USD (23,6 %) a následne až k lokálnemu maximu 66,80 USD. CCI sa nachádza hlboko v prekupenej zóne na úrovni 227,9, čo môže naznačovať riziko krátkodobej korekcie. Naopak, momentum aj objemy potvrdzujú silnejúci nákupný tlak, ktorý pomohol cene preraziť z úzkej konsolidačnej štruktúry po prudkom prepade zo 14. januára.
Z technického hľadiska je kľúčové sledovať, či trh udrží prerazené kĺzavé priemery ako novú podporu. Prípadný návrat pod úroveň 64 USD by mohol znamenať falošný prieraz a opätovný tlak smerom k 63,32 USD (50 % Fibonacciho retracement).
Zdroj: xSTation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.