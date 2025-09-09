Ropa zdražuje po izraelskom útoku na vedenie Hamásu v Katare

Ceny ropy v utorok výrazne vzrástli po tom, čo izraelská armáda oznámila útok na predstaviteľov hnutia Hamás v katarskom hlavnom meste Dauhá, čo predstavuje ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe – kľúčovom regióne pre globálne dodávky ropy.
Cena ropy Brent vzrástla o 97 centov (1,5 %) na 66,99 USD za barel, pričom počas dňa dosiahla intradenné maximum 67,27 USD. Americká ľahká ropa WTI pridala 92 centov (tiež 1,5 %) na 63,18 USD po dosiahnutí vrcholu 63,52 USD.
K rastu cien prispievajú nielen geopolitické napätie, ale aj ďalšie faktory:
Zvýšenie ťažby zo strany OPEC+ bolo nižšie, než trh očakával, čo zmierňuje obavy z nadmernej ponuky.
Predpokladá sa, že Čína bude pokračovať v strategickom dopĺňaní ropných rezerv, čo podporuje dopytovú stranu trhu.
Trh zohľadňuje riziko zavedenia nových sankcií proti Rusku, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť ruskej ropy na globálnom trhu.
Zvýšené geopolitické riziko spolu s obmedzenou ponukou posilňuje býčí sentiment na trhu s ropou. Investori teraz pozorne sledujú ďalší vývoj nielen v oblasti izraelsko-palestínskeho konfliktu, ale aj rozhodnutia OPEC+ a signály z čínskej ekonomiky.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI rastie po predchádzajúcom poklese a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 63,06 USD, teda pri úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu z predchádzajúceho poklesu. Tento prieraz je sprevádzaný rastom momenta (101,38) aj CCI (158,9), ktorý sa už nachádza v prekúpenej zóne, čo odráža silný nákupný tlak v krátkodobom horizonte.
Zároveň došlo k prierazu nad kĺzavý priemer EMA 50 (62,77 USD), ktorý spolu so SMA 100 (63,09 USD) tvorí dôležitú zónu technickej rezistencie. Ak sa cena udrží nad touto oblasťou, môže sa otvoriť priestor k ďalším cieľom:
63,59 USD (23,6 % Fibo) – práve testovaná rezistencia
64,92 USD (38,2 % Fibo) – ďalšia kľúčová úroveň
65,99 USD (50 % Fibo) – silná psychologická bariéra
Naopak najbližší support zostáva v oblasti 61,89 USD, kde sa nachádza predchádzajúce lokálne minimum.
Zdroj: xStation5
