Ropný trh smeruje k najväčšiemu prebytku od pandémie – IEA varuje pred nadbytkom v roku 2026

- IEA očakáva najväčší prebytok ropy od pandémie – až 4 milióny barelov denne v roku 2026.
- Ponuka porastie rýchlejšie než dopyt, ktorý zostáva utlmený kvôli ekonomike a prechodu na čistejšie zdroje.
- Ceny ropy sa držia blízko tohtoročných miním, obchodníci zohľadňujú aj geopolitické riziká.
- Rusko čelí poklesu príjmov z exportu, zatiaľ čo objem nevyužitej surovej ropy smeruje na svetový trh.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej októbrovej správe varuje, že svetový trh s ropou čelí v roku 2026 obrovskému prebytku až 4 milióny barelov denne, čo predstavuje takmer 4 % celosvetového dopytu. Tento odhad je výrazne vyšší než predchádzajúca prognóza prebytku 3,3 milióna barelov a taktiež prevyšuje očakávania väčšiny analytikov aj OPECu.
Nadbytok vzniká kombináciou rýchlo rastúcej ponuky a utlmeného dopytu. OPEC+ postupne ruší časť predchádzajúcich ťažobných škrtov a súčasne rastie produkcia mimo kartel – predovšetkým z USA, Kanady, Brazílie a Guyany. IEA navyše upozorňuje na rekordné množstvo ropy prepravenej po mori, ktoré v septembri vzrástlo o 102 miliónov barelov, čo je najviac od pandémie COVID-19. Hlavný podiel na tom má zvýšená ťažba v krajinách Blízkeho východu.
Z hľadiska čísel IEA očakáva, že:
-
Ponuka v roku 2025 porastie o 3,0 milióna barelov denne a v roku 2026 o ďalších 2,4 milióna barelov denne
-
Dopyt však porastie len o 700 000 barelov denne v oboch rokoch, čo je hlboko pod historickým priemerom
Hlavnou príčinou slabého dopytu je zhoršujúce sa makroekonomické prostredie a elektromobilita, ktorá znižuje spotrebu palív v doprave. Oproti IEA zostáva OPEC optimistickejší a očakáva dvojnásobný rast dopytu – o 1,3 milióna barelov denne v roku 2025 – a výrazne menší rast ponuky mimo kartel.
Ceny ropy už na situáciu reagujú. Brent sa aktuálne obchoduje tesne pod 62 USD za barel a WTI okolo 58 USD, čo je blízko päťmesačného minima. Obchodníci sledujú aj geopolitické riziko spojené s napätím medzi USA a Čínou, ktoré prispieva k nervozite na trhoch.
Zaujímavý vývoj zaznamenala aj ruská ropná ekonomika. IEA uviedla, že ruské príjmy z vývozu ropy a palív v septembri klesli na 13,35 miliardy USD, pričom export ropných produktov dosiahol najnižšiu úroveň za poslednú dekádu (mimo apríla 2020). Pokles spracovania ropy v Rusku je dôsledkom častých útokov ukrajinských dronov na rafinérie a infraštruktúru, čo zároveň viedlo k zvýšenému exportu surovej ropy, ktorá sa neuplatnila v domácom spracovaní. Cena ruskej ropy Urals sa pritom prepadla o viac než 13 USD pod referenčnú cenu Brent, čo odráža prebytok na trhu.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americkej ropy WTI pokračuje v poklese a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 58 USD. Cena sa pohybuje výrazne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (60,96 USD) a SMA 100 (62,26 USD), čo potvrdzuje silný klesajúci trend. Momentum je stále negatívne a CCI sa nachádza na veľmi nízkej hodnote -137, teda hlboko v pásme prepredanosti. Napriek tomu zatiaľ nie je zreteľná silnejšia reakcia kupujúcich, čo naznačuje pokračujúcu slabosť trhu.
Zdroj: xStation5
