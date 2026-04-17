Rozbieha sa nový boj o grónske nerastné bohatstvo? ❄️

- Critical Metals zvýšila podiel v projekte Tanbreez na 92,5 %.
- Ložisko obsahuje vzácne kovy ako terbium a dysprózium.
- Projekt môže podporiť dodávateľský reťazec orientovaný na USA a ich spojencov.
- Rozvoj ťažby v Grónsku brzdia povoľovacie procesy aj vysoké náklady.
Spoločnosť Critical Metals Corp. navýšila svoj podiel v ložisku Tanbreez v Grónsku a novozískala kontrolu nad 92,5 % projektu. Firma tak výrazne posilňuje kontrolu nad aktívom, ktoré by sa v budúcnosti mohlo stať súčasťou dodávateľského reťazca orientovaného na USA a ich spojencov.
Tanbreez patrí medzi významné ložiská vzácnych zemín, vrátane prvkov ako terbium a dysprózium, ktoré sú kľúčové pre spotrebnú elektroniku, moderné technológie aj obranný priemysel. Práve tieto suroviny sú čoraz dôležitejšie v čase, keď západné krajiny hľadajú cestu, ako obmedziť závislosť od Číny, ktorá dnes dominuje globálnemu spracovaniu vzácnych zemín.
Akvizíciou zostávajúceho podielu od spoločnosti Rimbal Pty Ltd. získava Critical Metals väčšinovú kontrolu nad projektom a lepšiu východiskovú pozíciu pre jeho ďalší rozvoj. Firma sa k transakcii verejne nevyjadrila, no tento krok jasne zapadá do širšieho trendu posilňovania kontroly nad strategickými surovinami.
Grónsko sa v posledných rokoch dostáva do centra pozornosti práve vďaka svojmu nerastnému bohatstvu. Pre investorov aj vlády predstavuje zaujímavú alternatívu k tradičným dodávateľom. Rozvoj ťažby v tejto oblasti však naráža aj na viaceré prekážky, najmä na zložité povoľovacie procesy a vysoké prevádzkové náklady.
Z pohľadu trhu ide o ďalší signál, že boj o prístup ku kritickým surovinám ďalej silnie. Ak sa podarí projekt Tanbreez posunúť do produkčnej fázy, mohol by zohrať dôležitú úlohu pri budovaní západného reťazca dodávok strategických kovov mimo čínskeho vplyvu.
