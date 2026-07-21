Samsung vstupuje do éry „fyzickej AI“ a robotiky; akcie rastú o 3 % 🤖

Spoločnosť Samsung Electronics (SMSN.UK) oficiálne oznámila vytvorenie novej strategickej divízie Robotics eXperience (RX). Tento krok jasne ukazuje, že juhokórejský gigant už robotiku nevníma iba ako vedľajší výskumný projekt a prechádza do fázy intenzívnej komercializácie.
Investori na správu reagovali veľmi pozitívne. Akcie spoločnosti na burze v Soule vzrástli takmer o 6,8 %, zatiaľ čo globálne depozitné certifikáty GDR obchodované v Londýne dnes posilňujú o 3 %.
Nižšie sú hlavné body dnešného oznámenia a dôvody, prečo je toto rozhodnutie také dôležité pre budúcnosť spoločnosti.
Priamy dohľad generálneho riaditeľa a strategické personálne presuny
Divízia RX nebude iba ďalšou izolovanou súčasťou firemnej štruktúry. Nová jednotka bude podliehať priamo generálnemu riaditeľovi TM Rohovi, čo zdôrazňuje jej status absolútnej priority.
Rovnako dôležité je výrazné posilnenie vedenia. Tím pre robotickú stratégiu teraz vedie Lee Dong-kun, manažér, ktorý predtým zodpovedal za robotickú stratégiu v skupine Hyundai Motor Group. Podieľal sa aj na určovaní smerovania vývoja spoločnosti Boston Dynamics, ktorú skupina získala.
To ukazuje, že Samsung stavia na odborníkoch s preukázateľnými skúsenosťami s komercializáciou pokročilých systémov.
Fyzická umelá inteligencia ako nový motor rastu
Spoločnosť sa zameriava na vývoj humanoidných robotov, ktorí prepájajú softvér využívajúci AI s pokročilou mechanikou. Tento koncept je známy ako „fyzická AI“.
Stratégia Samsungu počíta s pragmatickým prístupom v dvoch fázach:
- Priemyselná fáza: Roboty majú najskôr zvýšiť produktivitu a úroveň automatizácie vo výrobných závodoch.
- Spotrebiteľská fáza: V dlhšom horizonte sa má technológia rozšíriť do maloobchodu a domácností, kde budú stroje slúžiť ako asistenti pri každodenných činnostiach.
Významný kapitál a výstavba „dátovej továrne“
Algoritmy na riadenie robotov si vyžadujú obrovské množstvo údajov z reálneho prostredia. Samsung preto oznámil plán vybudovať vo svojom závode v Gumi takzvanú „dátovú továreň“. Tá bude slúžiť ako centrum na zber a analýzu údajov z reálneho priemyselného prostredia.
Projekt je súčasťou rozsiahleho investičného balíka. Samsung plánuje investovať až 60 biliónov wonov, približne 40,7 miliardy USD, v juhokórejskom regióne Yeongnam.
Z tejto sumy má byť 19 biliónov wonov určených na infraštruktúru pre fyzickú AI a výstavbu závodov na výrobu humanoidných robotov. Na projekte sa bude podieľať aj spoločnosť Samsung SDS.
Spoločnosť sa však neobmedzuje iba na domáci trh. Oznámila tiež plán otvoriť špecializované výskumné centrá v USA, Číne a Japonsku, aby mohla využiť miestne talenty a rozvinuté inovačné ekosystémy.
Zhrnutie pre investorov
Dnešný rast akcií v Londýne a Soule odráža prechod z fázy oznámenia do fázy realizácie. Po minuloročnom zvýšení podielu v spoločnosti Rainbow Robotics je dnešné spustenie divízie RX logickým, no zároveň veľmi nákladným krokom smerom k diverzifikácii príjmov.
Samsung si uvedomuje, že trhy so smartfónmi a spotrebnou elektronikou sa postupne nasycujú. Trh s polovodičmi zároveň naďalej vykazuje známky cyklickosti, hoci ho výrazne ovplyvňuje AI supertrend.
Automatizácia využívajúca umelú inteligenciu ponúka spoločnostiam príležitosť vytvoriť úplne nový a potenciálne veľmi silný zdroj príjmov na ďalšie desaťročia.
Pri analýze cenového grafu akcií spoločnosti možno pozorovať dlhodobý uptrend. Po nedávnej korekcii našla cena silnú podporu na úrovni 4 406 bodov a pri 100-periodickom EMA (fialová línia).
Cena nedávno otestovala spodné Bollingerovo pásmo založené na 22-dňovom kĺzavom priemere s odchýlkou ±2 štandardné odchýlky. To signalizovalo krátkodobo prepredaný trh a viedlo k dynamickému odrazu, ktorý je viditeľný na poslednej zelenej sviečke.
Indikátor RSI potvrdzuje návrat nákupnej sily. Odrazil sa z oblasti blízko prepredaných hodnôt, približne okolo 30 bodov, a aktuálne rastie na úroveň 42,8.
Zdroj: xStation
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