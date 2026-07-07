Santander Brasil zaostáva za materskou skupinou a trh špekuluje o odkúpení akcií 💰

Akcie Banco Santander Brasil tento rok klesli približne o 21 %, čo z nich robí najslabší titul medzi najväčšími brazílskymi bankami. Vývoj je o to výraznejší, že španielska materská spoločnosť Santander naopak posilnila zhruba o 24 %. Rozdiel vo výkonnosti tak prehĺbil valuačnú medzeru medzi brazílskou dcérou a materskou skupinou na rekordnú úroveň.
Investori sledujú najmä ukazovateľ price-to-book, teda pomer ceny akcie k účtovnej hodnote firmy. Banco Santander Brasil sa podľa tohto meradla obchoduje s najväčším diskontom voči materskej spoločnosti od svojho vstupu na burzu v roku 2009. Práve tento rozdiel znovu otvoril debatu, či by Santander mohol vyplatiť menšinových akcionárov v Brazílii a stiahnuť firmu z burzy.
Podobný scenár nie je úplne nový. Santander sa o stiahnutie brazílskej dcéry z burzy pokúsil už v roku 2014, keď ponúkal výmenu akcií za akcie materskej spoločnosti. Vtedajší pokus však neuspel, pretože sa nepodarilo získať dostatočnú podporu menšinových akcionárov. Dnes je na trhu voľne obchodovaných iba okolo 10 % akcií brazílskej jednotky v hodnote približne 10,6 miliardy realov, teda asi 1,95 miliardy USD.
Z finančného pohľadu by prípadná ponuka na odkúpenie nemusela byť pre skupinu nereálna. Santander má silnú kapitálovú pozíciu a v posledných rokoch už niekoľko svojich dcérskych aktivít stiahol z burzy alebo začlenil do skupiny. Išlo napríklad o platobnú spoločnosť Getnet, americký spotrebiteľský biznis alebo mexickú jednotku. To podporuje špekulácie, že podobný krok by raz mohol prísť aj v Brazílii.
Na druhej strane časť investorov pochybuje, že načasovanie je teraz ideálne. Santander sa totiž sústredí na integráciu nových akvizícií, vrátane britskej banky TSB a americkej Webster Financial. Samotné vedenie banky navyše možnosť ponuky na odkúpenie akcií verejne príliš nepodporuje. To udržiava neistotu a zvyšuje tlak na akcie brazílskej dcéry.
Hlavným problémom Santander Brasil je však prevádzková výkonnosť. Banka čelí horším úverovým podmienkam v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky a zároveň silnej konkurencii lacnejších fintechových hráčov. Tradičný bankový model je v Brazílii pod tlakom, pretože digitálni konkurenti dokázali osloviť milióny klientov, ktorí predtým nemali plný prístup k bankovým službám.
Santander Brasil má zároveň vyššiu expozíciu voči spotrebiteľským úverom než niektorí jeho veľkí domáci konkurenti. To zvyšuje citlivosť výsledkov na vysoké úrokové sadzby, infláciu a zhoršenú schopnosť domácností splácať dlhy. Miera delikvencie pri úveroch po splatnosti viac než 90 dní vzrástla počas roka do marca z 2,8 % na 3,3 %.
Slabšia je aj ziskovosť. Ukazovateľ návratnosti hmotného vlastného kapitálu dosiahol v prvom štvrťroku iba 14,8 %, zatiaľ čo španielska jednotka vykázala 26 % a celá skupina 15,2 %. Santander pritom v Brazílii cieľuje návratnosť okolo 20 %, čo ukazuje, že aktuálne výsledky výrazne zaostávajú za očakávaniami.
Negatívnu náladu zhoršujú aj zmeny vo vedení. Z banky odišiel finančný riaditeľ Gustavo Alejo, ktorý mieri do brokerskej spoločnosti XP. Skončil aj šéf korporátneho a investičného bankovníctva Christian Egan. Následne odišiel aj generálny riaditeľ Mario Leão, ktorého nahradil Gilson Finkelsztain, bývalý šéf brazílskej burzy B3.
Banka sa snaží reagovať úsporami a zmenou stratégie. Zatvárala pobočky, zužovala ponuku produktov a znižovala počet zamestnancov. Za dvanásť mesiacov do marca prepustila približne 6 200 ľudí, čo zodpovedá asi 11 % brazílskeho personálu. Zároveň sa snaží zvýšiť príjmy z poplatkov a znížiť závislosť od úverových produktov.
Brazília napriek tomu zostáva pre Santander strategicky dôležitým trhom. Krajina stále predstavuje viac než štvrtinu globálnych zamestnancov skupiny a má významný podiel na jej výnosoch. Materská skupina preto nemôže brazílsku jednotku jednoducho ignorovať, aj keď jej súčasná výkonnosť zaostáva.
Z pohľadu investorov je situácia rozpoltená. Na jednej strane rekordný valuačný diskont zvyšuje špekulácie o možnej ponuke na odkúpenie akcií. Na druhej strane slabšia kvalita úverového portfólia, tlak fintechov, nižšia ziskovosť a manažérske zmeny ukazujú, že problém nie je iba v trhovom ocenení, ale aj vo fundamentálnom výkone banky.
Kľúčové bude, či nové vedenie dokáže zlepšiť úverovú kvalitu, zvýšiť návratnosť kapitálu a ubrániť pozíciu voči digitálnej konkurencii. Ak sa obrat podarí, súčasný diskont môže byť pre investorov zaujímavý. Ak však problémy pretrvajú, nízke ocenenie môže byť skôr odrazom štrukturálnych slabín než príležitosťou.
Graf Santander Brasil (BSBR.US, D1)
Zdroj: xStation5
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