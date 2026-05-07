Shell ťaží z vojnového chaosu💰 Výhľad produkcie však slabne⚠️

- Shell zvýšil upravený čistý zisk na 6,92 mld. USD, čím prekonal očakávania trhu.
- Vojna v Iráne podporila ceny ropy, volatilitu a ziskovosť obchodnej divízie.
- Produkcia ropy a plynu klesla o 4 % a v druhom štvrťroku môže ďalej slabnúť.
- Spoločnosť znížila spätný odkup akcií na 3 mld. USD, ale zvýšila plánované investície na 24 až 26 mld. USD.
Spoločnosť Shell Plc oznámila výrazný rast zisku za prvý štvrťrok. Ťažila z prudkého zvýšenia cien ropy a zemného plynu v dôsledku vojny v Iráne. Konflikt na Blízkom východe spôsobil silnú volatilitu na energetických trhoch, čo výrazne podporilo rozsiahlu obchodnú divíziu spoločnosti. Upravený čistý zisk Shellu dosiahol 6,92 mld. USD, čím prekonal analytický odhad Bloombergu vo výške 6,1 mld. USD. Pozitívny vplyv mali aj vyššie rafinačné marže, ktoré vzrástli vďaka zdraženiu palív.
Silné výsledky však sprevádzalo aj opatrnejšie rozhodnutie v oblasti kapitálových návratov akcionárom. Shell znížil kvartálny program spätného odkupu akcií z 3,5 mld. USD na 3 mld. USD. Tento krok môže naznačovať, že vedenie spoločnosti chce v neistom geopolitickom prostredí zachovať väčšiu finančnú flexibilitu. Aktuálna ziskovosť pritom zostáva veľmi silná.
Celková produkcia ropy a plynu Shellu klesla oproti štvrtému štvrťroku o 4 %, najmä pre dopady konfliktu na objemy z Kataru. Spoločnosť zároveň očakáva ďalší pokles produkcie v druhom štvrťroku. Dôvodom je faktické uzavretie Hormuzského prielivu a vyššie plánované odstávky naprieč portfóliom. Práve Hormuzský prieliv patrí k najdôležitejším trasám svetového energetického obchodu. Jeho obmedzenie preto zvyšuje tlak na globálne dodávky ropy a plynu.
Vojna poškodila energetickú infraštruktúru v regióne a takmer zastavila časť prepravy z Blízkeho východu. To viedlo k prudkému rastu cien energií a výrazným cenovým výkyvom. Tie nahrávajú veľkým energetickým firmám s rozsiahlymi obchodnými tímami. Cena ropy Brent od začiatku konfliktu na konci februára vzrástla o viac než 50 %. Neskôr však ustúpila z vojnových maxím a vo štvrtok sa pohybovala okolo 101 USD za barel po správach o možnom priblížení dohody medzi USA a Iránom.
Shell samostatne nezverejňuje výsledky svojej obchodnej divízie, jej prínos bol však podľa čísel veľmi výrazný. Segment Chemicals and Products, do ktorého obchodné aktivity patria, vykázal upravený zisk 1,93 mld. USD. O rok skôr dosiahol iba 449 mil. USD. Tento nárast je obzvlášť dôležitý, pretože chemický biznis sa v posledných rokoch potýkal so slabými maržami a bol jednou z bŕzd celkovej ziskovosti počas pôsobenia generálneho riaditeľa Waela Sawana.
Rafinačné prostredie sa pre Shell zlepšilo vďaka silnému dopytu po palivách a narušeným dodávkam. Indikatívna rafinačná marža spoločnosti vzrástla na 17 USD za barel z predchádzajúcich 14 USD. Vyššie marže znamenajú, že Shell dokázal z každého spracovaného barelu vyťažiť väčší zisk. To ďalej podporilo celkové výsledky skupiny.
Podobný vývoj zaznamenali aj ďalší európski konkurenti. BP a TotalEnergies takisto ťažili zo silného obchodovania v čase zvýšenej volatility. Naopak americkí konkurenti Exxon Mobil a Chevron síce profitovali z vyšších cien ropy a plynu, ale ich výsledky čiastočne zaťažili výpadky produkcie a negatívne dopady derivátových pozícií. To ukazuje, že súčasná kríza neprináša všetkým producentom rovnaké výhody. Kľúčovú úlohu zohráva schopnosť rýchlo obchodne reagovať na trhové výkyvy.
Shell zároveň zvýšil plánované kapitálové výdavky na tento rok na 24 až 26 mld. USD, zatiaľ čo predtým očakával rozpätie 20 až 22 mld. USD. Približne 4 mld. USD z tohto navýšenia súvisia s nedávno oznámenou akvizíciou spoločnosti ARC Resources. Vyššie investície môžu krátkodobo znížiť priestor na ďalšie návraty kapitálu akcionárom. Zároveň však ukazujú, že Shell sa snaží posilniť svoju produkčnú základňu a pripraviť sa na ďalšie obdobie zvýšeného dopytu po energetických komoditách.
Z pohľadu investorov sú výsledky Shellu pozitívne. Ukazujú schopnosť firmy využiť napätú situáciu na trhoch vo svoj prospech. Silné obchodovanie, vyššie rafinačné marže a rast cien ropy výrazne podporili ziskovosť. Na druhej strane je potrebné sledovať pokles produkcie, geopolitické riziká a zníženie spätného odkupu akcií. To môže časť trhu vnímať opatrnejšie. Celkovo však Shell vstupuje do ďalšieho kvartálu ako jeden z hlavných víťazov súčasnej energetickej volatility.
Graf SHELL.NL (D1)
Akcie spoločnosti Shell sa po silnom raste z prelomu februára a marca dostali do korekčnej fázy a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 36,53 EUR. Cena sa nachádza pod krátkodobým kĺzavým priemerom EMA 50, ktorý leží na hodnote 37,50 EUR. To ukazuje na oslabenie rastového momenta a zvýšený tlak predajcov. Zároveň sa však akcie stále držia nad SMA 100 na úrovni 34,97 EUR, čo znamená, že strednodobý trend zatiaľ zostáva skôr stabilný a nebol jednoznačne zlomený.
Z technického pohľadu je dôležité, že cena po predchádzajúcom prudkom raste nedokázala udržať oblasť okolo 38 až 40 EUR a následne sa vrátila späť pod EMA 50. Tento pohyb môže naznačovať, že investori začínajú vyberať zisky po predchádzajúcom raste, prípadne reagujú opatrnejšie na neistotu okolo budúcej produkcie a geopolitického vývoja. Najbližšou dôležitou rezistenciou je teraz pásmo okolo 37,50 až 38,00 EUR. Jeho prekonanie by mohlo obnoviť pozitívnejší technický výhľad.
Kľúčovou podporou zostáva oblasť okolo 35,00 EUR, kde sa nachádza SMA 100. Ak by cena túto úroveň prerazila smerom nadol, mohlo by dôjsť k prehĺbeniu korekcie smerom k nižším cenovým hladinám. Naopak návrat nad EMA 50 a stabilizácia nad úrovňou 38 EUR by mohli byť prvým signálom, že korekcia stráca silu a akcie sa pokúšajú o návrat k rastovému trendu.
Zdroj: xStation5
