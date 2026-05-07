Francúzsky energetický gigant hlási pokles zisku 📉

- EBIT spoločnosti Engie medziročne klesol o 15 % na 3,52 mld. EUR.
- Teplá zima znížila dopyt po plyne vo Francúzsku a odstávky reaktorov oslabili jadrový biznis.
- Firma drží celoročný výhľad vďaka rastu obnoviteľných zdrojov a úsporám nákladov.
- Engie pokračuje v odklone od fosílnych palív a posilňuje investície do sietí, solárnych a veterných elektrární aj batérií.
- EBIT spoločnosti Engie medziročne klesol o 15 % na 3,52 mld. EUR.
- Teplá zima znížila dopyt po plyne vo Francúzsku a odstávky reaktorov oslabili jadrový biznis.
- Firma drží celoročný výhľad vďaka rastu obnoviteľných zdrojov a úsporám nákladov.
- Engie pokračuje v odklone od fosílnych palív a posilňuje investície do sietí, solárnych a veterných elektrární aj batérií.
Francúzska energetická spoločnosť Engie SA vykázala za prvý štvrťrok pokles prevádzkového zisku. Zasiahli ju nižší dopyt po plyne vo Francúzsku a slabší príspevok jadrového biznisu v Belgicku. Zisk pred úrokmi a zdanením klesol medziročne o 15 % na 3,52 mld. EUR, teda približne 4,14 mld. USD. Hlavným dôvodom bola teplá zima, ktorá znížila spotrebu plynu, a tiež obmedzenie predajov jadrovej elektriny pre odstávky reaktorov v Belgicku.
Výsledky ukazujú, že Engie zostáva citlivá na vývoj počasia a sezónny dopyt po plyne. Teplejšie zimné obdobie znižuje potrebu vykurovania domácností aj firiem, čo sa priamo premieta do nižších predajov energií. Tento efekt navyše zosilnila situácia v Belgicku, kde spoločnosť po zatvorení troch jadrových reaktorov v minulom roku prevádzkuje už iba dva. Práve pokles výnosov z jadrovej energetiky je jedným z dôvodov, prečo firma pokračuje v širšej reštrukturalizácii svojho portfólia.
Engie sa snaží obmedziť závislosť od francúzskych plynových aktív a zároveň využiť očakávaný rast dopytu po elektrine. Firma preto investuje do veterných, solárnych a batériových projektov po celom svete. Súčasťou tejto stratégie je aj plánované dokončenie akvizície britskej distribučnej siete, ktoré má prebehnúť takmer o dva mesiace skôr, než sa pôvodne očakávalo. Tento krok potvrdzuje snahu spoločnosti presúvať ťažisko biznisu smerom k regulovaným a predvídateľnejším aktívam.
Spoločnosť zároveň pokračuje v znižovaní nákladov, aby vykompenzovala stratu časti ziskov z Belgicka. Engie aktuálne rokuje o predaji celého belgického jadrového biznisu štátu. To by jej umožnilo viac sa sústrediť na aktíva s predvídateľnejšími príjmami a výdavkami. Bez zahrnutia jadrových aktivít klesol štvrťročný EBIT o 8,4 %, čo ukazuje, že slabší vývoj nebol spôsobený iba jadrovým segmentom, ale aj nižšími predajmi energií v širšom portfóliu.
Hoci výsledky za prvý štvrťrok oslabili, Engie ponechala v platnosti celoročný výhľad zisku. Firma verí, že negatívne dopady nižšieho dopytu a slabšieho jadrového biznisu pomôže vyrovnať rast obnoviteľnej divízie a nižšie náklady naprieč skupinou. Súčasne oznámila dohodu o predaji podielov v plynových elektrárňach v Katare, čím nadväzuje na podobné transakcie v regióne z minulého roka. Tento krok zapadá do dlhodobej snahy znižovať expozíciu voči fosílnym palivám.
Vojna na Blízkom východe zatiaľ podľa spoločnosti nenarušila dodávky plynu jej zákazníkom, pretože Engie odoberá palivo zo širokej škály zdrojov. Diverzifikácia dodávateľských trás tak firme pomáha zmierniť riziká spojené s geopolitickým napätím. Spoločnosť zároveň pokračuje v rozvoji obnoviteľných projektov v regióne, kde podľa finančného riaditeľa Pierre-Francoisa Riolacciho tendre aj výstavba naďalej pokračujú.
Zaujímavý je aj vývoj v Spojených štátoch. Administratíva Donalda Trumpa podľa firmy komplikuje povoľovanie niektorých obnoviteľných projektov, najmä v oblasti pevninských veterných elektrární. Naopak solárne projekty a batériové úložiská podľa Engie ďalej rastú vďaka veľmi silnému dopytu. To potvrdzuje, že energetická transformácia sa v rôznych regiónoch vyvíja rozdielnym tempom. Dopyt po elektrine, flexibilite sietí a ukladaní energie však zostáva štrukturálne silný.
Z pohľadu investorov sú výsledky Engie zmiešané. Pokles EBIT o 15 % ukazuje tlak zo slabšieho dopytu po plyne a nižších príjmov z jadrových aktivít. Na druhej strane potvrdený celoročný výhľad, rozvoj obnoviteľných zdrojov, akvizícia distribučnej siete a znižovanie nákladov naznačujú, že spoločnosť sa snaží stabilizovať svoje budúce príjmy a postupne presúvať kapitál do oblastí s dlhodobým rastovým potenciálom.
Graf ENGI.FR (D1)
Akcie spoločnosti Engie sa po predchádzajúcom raste dostali do miernej korekcie a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 26,96 EUR. Cena sa nachádza pod krátkodobým kĺzavým priemerom EMA 50, ktorý leží na hodnote 27,51 EUR. To naznačuje oslabenie rastového momenta a zvýšenú aktivitu predajcov. Zároveň však akcie zostávajú nad SMA 100 na úrovni 25,99 EUR, takže strednodobý trend zatiaľ nebol výrazne narušený.
Z technického pohľadu je dôležité, že Engie po dosiahnutí aprílových maxím nedokázala udržať úroveň nad 29 EUR a postupne skĺzla späť k oblasti 27 EUR. Ak by sa cena vrátila späť nad EMA 50 a stabilizovala sa nad pásmom 27,50 až 28,00 EUR, mohlo by to naznačiť obnovenie nákupného záujmu a návrat k predchádzajúcim maximám. RSI sa nachádza na hodnote 43,2, teda pod neutrálnou hranicou 50 bodov. To potvrdzuje, že kupci v posledných dňoch strácajú silu a trh je v opatrnejšom nastavení.
Najbližšou dôležitou podporou je oblasť okolo 26,00 EUR, kde sa nachádza SMA 100. Jej udržanie bude dôležité pre zachovanie širšieho pozitívneho trendu. Ak by akcie túto hladinu prerazili smerom nadol, mohlo by dôjsť k hlbšej korekcii smerom k nižším úrovniam. Naopak návrat nad 27,50 EUR by mohol zlepšiť technický obraz a naznačiť, že aktuálny pokles je skôr krátkodobým výberom ziskov než začiatkom výraznejšieho obratu trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Ako začať investovať v roku 2026?
Shell ťaží z vojnového chaosu💰 Výhľad produkcie však slabne⚠️
Lumen kupuje Alkiru za 475 miliónov USD a ďalej posilňuje v cloudovom a AI networkingu
Lucid zostáva pod tlakom, keď pád akcie za posledných 12 mesiacov dosiahol 74 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.