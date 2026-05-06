Lumen kupuje Alkiru za 475 miliónov USD a ďalej posilňuje v cloudovom a AI networkingu

Spoločnosť Lumen Technologies oznámila akvizíciu cloudovej networkingovej platformy Alkira v hotovostnej transakcii v hodnote 475 miliónov USD. Oznámenie prišlo spolu s výsledkami za prvý štvrťrok, keď tržby dosiahli 2,9 miliardy USD, teda nad odhadmi analytikov na úrovni 2,83 miliardy USD, zatiaľ čo Lumen rozširuje svoju pozíciu v cloud-to-cloud a data-center interconnect službách. Firma uviedla, že akvizícia Alkiry má urýchliť jej stratégiu digitálnej platformy a rozšíriť celkový adresovateľný trh približne na 70 miliárd USD.
Alkira pridáva do expanzie Lumenu riadiacu vrstvu
Lumen uviedol, že Alkira prináša cloud-native a carrier-agnostic platformu, ktorá firmám umožňuje navrhovať, nasadzovať a spravovať konektivitu naprieč hybridnými a multi-cloud prostrediami. Spoločnosť uviedla, že spojenie softvérovej control plane od Alkiry s optickou sieťou Lumenu má zákazníkom umožniť riadiť konektivitu naprieč hlavnými cloudmi, dátovými centrami, partnerskými ekosystémami aj on-premise prostrediami z jednej platformy.
Vedenie transakciu prezentuje ako rýchlejší a menej kapitálovo náročný spôsob, ako dokončiť budovanie digitálnej platformy. Finančný riaditeľ Chris Stansbury povedal Reuters, že akvizícia „v podstate dokončuje“ platformu, ktorú by Lumen inak staval interne, a zároveň znižuje potrebu ďalších investícií aj exekučné riziko. Lumen zároveň uviedol, že transakcia by mala byť v krátkom období neutrálna pre marže a s rastom platformy akretívna, pričom má podporiť aj dlhodobý voľný cash flow.
Tržby prekonali odhady, ziskovosť však zostala pod tlakom
Tržby Lumenu za prvý štvrťrok prekonali očakávania vďaka sile v segmente Private Connectivity Fabric a digitálnych služieb. Stansbury podľa Reuters uviedol, že rast Private Connectivity Fabric sa pohyboval v stredných jednotkách percent po tom, čo Lumen spustil nové kontrakty so štátom Kalifornia, firma však zároveň vykázala upravenú stratu 47 centov na akciu oproti očakávanej strate 13 centov.
Lumen zároveň zvýšil celoročný výhľad voľného cash flow na 1,9 až 2,1 miliardy USD z predchádzajúceho rozpätia 1,2 až 1,4 miliardy USD po tom, čo audítori určili, že 729 miliónov USD inkasovaných v súvislosti s predajom spotrebiteľských fiber operácií spoločnosti AT&T má byť klasifikovaných ako prevádzkový cash flow.
Trhy teraz budú sledovať, či Lumen dokáže akvizíciu Alkiry uzavrieť v treťom štvrťroku 2026, integrovať platformu bez narušenia exekúcie a premeniť širšiu expanziu v cloudovom a AI networkingu na silnejší rast ziskov. Investori budú zároveň sledovať, či firma dokáže zlepšovať marže a pokračovať v znižovaní dlhu.
