Short squeeze v priamom prenose: B&M trestá stávky na pokles 🚀

Akcie spoločnosti B&M European Value Retail zažívajú mimoriadne silný týždeň. Britský diskontný reťazec prekvapil trh lepšími než očakávanými výsledkami a jeho akcie od začiatku týždňa posilnili o 22 %. Firma tak smeruje k najlepšiemu týždennému výkonu vo svojej histórii a zároveň sa stala najsilnejším titulom v európskom indexe Stoxx 600.
Prudký rast akcií zasiahol najmä short sellerov, ktorí v posledných mesiacoch navyšovali stávky na pokles. Podiel akcií požičaných na shortovanie dosahoval v stredu 11,2 % voľne obchodovaných akcií, zatiaľ čo minulý mesiac bol na rekordnej úrovni 13,6 %. B&M tak stále zostáva najviac shortovanou akciou v indexe FTSE 350 Retailers, ale aktuálny vývoj ukazuje, že časť investorov začala svoje negatívne pozície zatvárať.
Lepšie výsledky dodali trhu väčšiu dôveru v to, že hospodárenie firmy sa môže stabilizovať. Podľa analytikov pomohol najmä dopyt zo strany zákazníkov, ktorí v období vyšších životných nákladov viac vyhľadávajú lacnejší tovar. B&M tak môže ťažiť z prostredia, v ktorom domácnosti pozornejšie sledujú svoje výdavky a uprednostňujú diskontné formáty.
Pozitívne vyznela aj komunikácia manažmentu. Trh sa obával ďalšieho sklamania po predchádzajúcich varovaniach pred slabšími ziskami, ale komentáre firmy naznačili, že ziskovosť mohla nájsť svoje dno. To výrazne zmenilo náladu investorov, pretože pred výsledkami prevládal názor, že spoločnosť môže priniesť ďalšie negatívne prekvapenie.
Napriek tomu časť trhu zostáva opatrná. Analytici JPMorgan upozornili, že rast akcií mohol byť čiastočne prehnaný a zosilnený práve zatváraním short pozícií. Podľa nich boli očakávania pred výsledkami nastavené veľmi nízko a odhady rastu zisku v budúcom roku môžu byť príliš optimistické. Problémom je najmä to, že rast tržieb mohol byť dosiahnutý za cenu slabších marží.
Z investičného pohľadu je súčasná rally významným signálom zmeny sentimentu, ale nie nevyhnutne potvrdením dlhodobého obratu. B&M ukázala, že dokáže prekvapiť pozitívne, no ďalší vývoj bude závisieť od toho, či firma udrží rast predajov bez ďalšieho tlaku na ziskové marže. Ak sa jej to podarí, súčasný rast môže získať pevnejší základ. Ak nie, časť investorov môže začať vyberať zisky.
Graf B&M European Value Retail (BME.US, D1)
Zdroj: xStation5
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