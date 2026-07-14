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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:56 · 14. júla 2026

Siemens Energy zmizne zo scény: Prichádza nová značka Omterra ⚡

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Nemecká energetická spoločnosť Siemens Energy začala prípravy na prechod k novej samostatnej značke. Firma sa bude po novom volať Omterra a pod spoločný názov začlení aj súčasnú značku Siemens Gamesa Renewable Energy. Proces sa má začať ešte počas roka 2026 a bude prebiehať postupne.

Premenovanie súvisí s časovo obmedzenou licenčnou dohodou, ktorá spoločnosti umožňovala používať meno Siemens po jej oddelení od bývalej materskej skupiny Siemens AG v roku 2020. Siemens Energy sa teraz pripravuje na ďalšiu fázu samostatného fungovania, tentoraz už bez názvu odkazujúceho na pôvodnú skupinu.

Jedna značka pre Siemens Energy aj Siemens Gamesa

  • Pod značkou Omterra majú byť zjednotené doterajšie aktivity Siemens Energy a Siemens Gamesa Renewable Energy. Zmena tak nebude iba kozmetickou úpravou názvu, ale aj vytvorením spoločnej identity pre jednotlivé časti energetickej skupiny.
  • Spoločnosť uviedla, že rebranding bude zavádzaný v niekoľkých etapách. Podrobnosti o presnom harmonograme, zmenách názvov jednotlivých právnych subjektov alebo prípadných úpravách burzového označenia zatiaľ nezverejnila.
  • Nový názov má zdôrazniť nezávislosť spoločnosti od Siemens AG. Zároveň môže uľahčiť prezentáciu skupiny, ktorá doteraz vystupovala prostredníctvom niekoľkých výrazných značiek.

Stratégia spoločnosti sa nemení

  • Siemens Energy zdôraznila, že prechod na značku Omterra neprinesie zmenu jej strategického smerovania. Pre zákazníkov, obchodných partnerov ani zamestnancov by preto nemalo dôjsť k zásadným zmenám vo fungovaní spoločnosti alebo v doterajších obchodných vzťahoch.
  • Rebranding sa bude týkať predovšetkým názvu a vizuálnej identity. Podnikateľské aktivity, produkty a dlhodobé ciele skupiny majú pokračovať v súčasnej podobe.
  • Pre zákazníkov bude dôležité najmä to, aby zmena značky nenarušila prebiehajúce projekty, servisné služby a zmluvné vzťahy. Postupné zavádzanie nového mena má pravdepodobne pomôcť obmedziť prípadné komplikácie spojené s prechodom.

Omterra má symbolizovať úplnú nezávislosť

  • Siemens Energy vznikla oddelením energetických aktivít od Siemens AG. Nová spoločnosť mala pôvodne spojiť technológie pre konvenčnú výrobu energie, elektrické siete a obnoviteľné zdroje pod samostatne obchodovanou skupinou.
  • Používanie názvu Siemens spoločnosti po oddelení umožňovala licenčná dohoda. Prechod na Omterru preto predstavuje zavŕšenie procesu osamostatnenia, ktorý sa začal už pred niekoľkými rokmi.
  • Z investičného pohľadu samotné premenovanie nemení hospodárske výsledky ani hodnotu spoločnosti. Jednotná značka však môže zjednodušiť komunikáciu celej skupiny a jasnejšie oddeliť jej identitu od bývalej materskej spoločnosti. Ide o interpretačný záver vychádzajúci z oznámeného zjednotenia značiek a ukončenia licenčného obdobia.

Čo zmena značky znamená pre investorov?

  • Rebranding rozsiahlej medzinárodnej skupiny zvyčajne zahŕňa zmeny názvov, log, marketingových materiálov, digitálnych platforiem, označení pobočiek aj firemnej dokumentácie. Siemens Energy zatiaľ neuviedla, aké vysoké náklady si celý proces vyžiada.
  • Pre investorov preto bude dôležité sledovať nielen samotné zavedenie značky Omterra, ale aj prípadný vplyv na prevádzkové náklady a komunikáciu s trhom. Kľúčové však naďalej zostanú predovšetkým zákazky, ziskovosť jednotlivých divízií a vývoj podnikania Siemens Gamesa.
  • Premenovanie prichádza v období, keď Siemens Energy ťaží zo silného dopytu po energetickej infraštruktúre. Spoločnosť v apríli zvýšila svoj výhlaď na rok 2026 a očakávala rast tržieb o 14–16 %, predovšetkým vďaka priaznivému vývoju objednávok a rastúcemu dopytu po energetických zariadeniach.
  • Nová značka tak nevzniká ako reakcia na zmenu stratégie, ale ako ďalší krok v budovaní plne samostatnej energetickej skupiny.

Graf Siemens Energy (ENR.DE, D1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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