Siemens transformuje svoj biznis: Stane sa z neho nový technologický gigant? ⚙️

Spoločnosť Siemens očakáva, že tržby z jej digitálnej platformy Xcelerator sa v tomto fiškálnom roku viac než zdvojnásobia. Nemecký priemyselný gigant tým pokračuje v snahe presvedčiť investorov, že už nie je iba výrobcom automatizačných systémov, vlakov alebo zariadení pre energetické siete, ale čoraz viac aj technologickou firmou s rastúcim podielom softvéru.
Platforma Xcelerator funguje ako priemyselný ekvivalent obchodu s aplikáciami. Zákazníci tu môžu nakupovať softvérové riešenia Siemensu, produkty tretích strán aj vybraný hardvér, napríklad novú lokomotívu Vectron X. Cieľom je ponúknuť firmám jedno miesto, kde nájdu vzájomne prepojiteľné riešenia pre digitalizáciu výroby, automatizáciu, priemyselnú umelú inteligenciu a riadenie infraštruktúry.
Podľa technologického riaditeľa Petera Koerteho sa tržby z Xceleratoru v minulom roku zvýšili šesťnásobne a tento rok by sa mali ďalej zdvojnásobiť. Siemens zatiaľ nezverejňuje konkrétne čísla, pretože podľa vedenia musí platforma najprv dosiahnuť dostatočný rozsah. Napriek tomu ide o dôležitý signál, že firma chce čoraz väčšiu časť rastu stavať na softvéri, digitálnych službách a opakujúcich sa príjmoch.
Zdroj: Bloomberg
Softvérová a servisná zložka už dnes tvorí významnú časť vybraných divízií Siemensu. V segmente Digital Industries dosiahli celkové tržby v roku 2025 približne 17,79 miliardy EUR, z toho softvér tvoril asi 6,17 miliardy EUR. To znamená, že softvér predstavoval viac než tretinu tržieb tejto divízie. Ešte väčší celkový objem tržieb vykazuje Smart Infrastructure, zatiaľ čo divízia Mobility zostáva menšia, ale aj tu zohrávajú služby dôležitú úlohu. Siemens sa čoraz viac opiera o digitálny a servisný model, ktorý môže prinášať stabilnejšie a maržovo atraktívnejšie príjmy než samotný predaj priemyselného vybavenia.
Tento posun zapadá do širšej transformácie priemyselného sektora. Výrobcovia strojov, automatizačných systémov a infraštruktúry sa snažia doplniť tradičný biznis o cloudové služby, predplatné a digitálne nástroje. Siemens už previedol časť svojich softvérových produktov na subscription model, vďaka ktorému zákazníci platia priebežne a získavajú pravidelné aktualizácie aj nové funkcie.
Dôležitou súčasťou stratégie je aj priemyselná umelá inteligencia. Siemens chce Xcelerator využiť ako základ pre zavádzanie AI do tovární, napríklad pri prediktívnej údržbe, plánovaní výroby alebo optimalizácii prevádzky. Najväčší úspech má platforma zatiaľ v Číne, kde sa registrovalo približne 600 000 používateľov. Zhruba 60 % tamojších partnerov sa podľa firmy zameriava práve na aplikácie priemyselnej AI.
Zdroj: Bloomberg
Siemens sa snaží zmeniť spôsob, akým ho trh vníma. Medzi priemyselnými firmami má síce najvyššiu trhovú kapitalizáciu, približne 247,76 miliardy USD, ale oproti technologickým gigantom stále výrazne zaostáva. Nvidia má hodnotu okolo 5,10 bilióna USD, Alphabet 4,48 bilióna USD a Apple 4,38 bilióna USD. Rozdiel medzi priemyselnými a technologickými firmami je tak obrovský a ukazuje, prečo sa Siemens snaží získať aspoň časť „technologickej“ prémie v ocenení.
Generálny riaditeľ Roland Busch však realisticky pripúšťa, že Siemens sa maržiam Nvidie pravdepodobne nepriblíži. Kľúčovou otázkou podľa neho nie je to, či môže Siemens súperiť s technologickými gigantmi veľkosťou, ale akú dôležitú úlohu dokáže zohrať v ich ekosystéme. Práve prepojenie priemyselného know-how, softvéru, automatizácie a AI môže byť oblasťou, kde má Siemens silnú konkurenčnú výhodu.
Z investičného pohľadu je príbeh Siemensu zaujímavý hlavne preto, že kombinuje tradičnú priemyselnú stabilitu s rastúcim technologickým prvkom. Ak sa firme podarí ďalej zvyšovať podiel softvéru a služieb, môže to postupne zlepšovať marže, predvídateľnosť tržieb aj ochotu investorov oceňovať Siemens bližšie k technologickým spoločnostiam. Rizikom však zostáva, že transformácia bude trvať dlhšie a trh bude požadovať konkrétne čísla, nie iba silný strategický príbeh.
Graf Siemens (SIE.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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