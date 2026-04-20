Skončí Nemecko automobilovým skanzenom? 🚗

- Nemecko presúva časť svojho automobilového priemyslu k obrane
- Z nemeckého priemyslu mizne každý mesiac 15 tisíc pracovných miest
- Mercedes-Benz, Volkswagen aj Porsche hlásia výrazný pokles ziskovosti
Nemecko sa snaží zásadne premeniť svoj priemyselný model. Krajina, ktorá bola celé desaťročia symbolom európskej výroby a automobilového priemyslu, dnes čoraz viac presúva svoju pozornosť od áut k obrannému priemyslu. V čase, keď slabne dopyt, rastie tlak čínskej konkurencie a tradičný automobilový sektor stráca, sa Nemecko snaží využiť priemyselný úpadok ako príležitosť na rast zbrojárskej výroby.
Po celé desaťročia plnilo Nemecko úlohu výrobného motora Európy, dnes sa však nachádza v najdlhšom období stagnácie od druhej svetovej vojny. Podľa vládnych dát mizne z nemeckého priemyslu každý mesiac približne 15 tisíc pracovných miest, vrátane kedysi dominantného automobilového sektora. Mercedes-Benz oznámil za rok 2025 pokles zisku o 49 %, Volkswagen prepad o 44 % a zároveň plánuje do roku 2030 zrušiť v Nemecku 50 tisíc pracovných miest. Tvrdý zásah hlási aj Porsche, ktorého zisk za rok 2025 medziročne klesol o 30 %.
Hoci služby dnes tvoria približne 70 % výkonu nemeckej ekonomiky, výroba stále predstavuje asi 20 % a je na ňu naviazaná aj významná časť služieb. Práve preto má oslabovanie priemyslu taký silný dosah na celú ekonomiku. V situácii, keď Európa zrýchlene prezbrojuje a americké bezpečnostné garancie už nepôsobia tak isto ako kedysi, sa Nemecko snaží stať chrbtovou kosťou európskeho obranného priemyslu.
Podľa šéfa spoločnosti Schaeffler prechádza automobilový priemysel krízou kvôli globálnemu spomaleniu, geopolitickým rizikám a rastúcej konkurencii z Číny. Schaeffler, ktorý patrí medzi najväčších svetových dodávateľov pre automotive, dnes popri tradičných komponentoch vyrába aj motory pre drony, palubné systémy pre obrnené vozidlá a komponenty pre vojenské letectvo. Cieľom je, aby až 10 % obratu spoločnosti pochádzalo z obrannej divízie, ktorú firma založila minulý rok.
Nemecku pri tomto obrate pomáha aj zmena regulácie. Nové pravidlá v Nemecku a Európskej únii zlepšili obranným firmám prístup na kapitálové trhy, zatiaľ čo veľké štátne zákazky a verejné financovanie odblokovali takmer jeden bilión eur na obranné výdavky. Tento posun poháňajú obavy z ruskej expanzie a rastúce geopolitické napätie. Priemyselné podniky, ktoré kedysi žili z civilnej výroby, tak začínajú čoraz častejšie presmerúvať výrobu na obranné zákazky. Výrobné linky, ktoré ešte nedávno poháňali nemecký exportný zázrak, sa dnes prepájajú na stroje európskeho prezbrojovania.
Problémy nemeckého automobilového priemyslu podčiarkuje aj vývoj akcií Volkswagenu. Za posledných päť rokov akcie VW stratili približne 60 % a aktuálne sa obchodujú okolo 90 EUR.
Graf VOW3.DE (D1)
Zdroj: xStation05
Články:
TopBuild rastie po tom, čo QXO dohodlo akvizíciu za 17 miliárd USD
Adobe na Summite spúšťa enterprise AI sadu, akcie rastú
US OPEN: Návrat geopolitických obáv zasahuje trhy 💥
Nový hráč v ekosystéme Googlu? Marvell spustil trhovú reakciu
