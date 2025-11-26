Sója zostáva stabilná, trh čaká na správy o čínskych nákupoch

- Ceny sóje zostávajú stabilné, trh čaká na potvrdenie čínskych nákupov.
- Trump uviedol, že Čína súhlasila so zvýšením dovozu amerických poľnohospodárskych produktov.
- Nízka volatilita a absencia problémov v dodávkach udržiavajú ceny bez pohybu.
- Obchodné objemy sú utlmené pred sviatkom Dňa vďakyvzdania, čo obmedzuje cenové výkyvy.
Ceny sójových bôbov sa aktuálne držia bez zmeny, pretože obchodníci vyčkávajú na ďalšie správy o nákupoch zo strany Číny, ktoré pravdepodobne neprídu pred sviatkom Dňa vďakyvzdania. Táto neistota udržiava trh v úzkom pásme a brzdí výraznejšie cenové pohyby.
Prezident Donald Trump v utorok uviedol, že počas telefonátu vyzval prezidenta Si Ťin-pchinga, aby urýchlil a navýšil nákupy amerických poľnohospodárskych komodít. Dodal, že Čína s tým „viac-menej súhlasila“. Agentúra Reuters medzitým informovala, že od utorka bolo podpísaných aspoň 10 kontraktov na dodávky americkej sóje do Číny, čo trh vníma ako potenciálne pozitívny signál – avšak zatiaľ bez priameho vplyvu na ceny.
Podľa Matta Darragha, analytika spoločnosti Kpler, však chýbajú akékoľvek býčie impulzy, ktoré by trh s obilninami mohli výraznejšie posunúť nahor. Zároveň neexistujú vážnejšie problémy na strane ponuky pri kukurici, pšenici ani sóji, čo ďalej prispieva k medvediemu tlaku na ceny.
Futures na sóju sa naďalej obchodujú nad úrovňou 11 USD za bušel, no bez jasného smeru. Pšenica oslabila, zatiaľ čo kukurica mierne posilnila. Podľa The Hightower Report sa očakáva, že kvôli nízkej likvidite pred sviatkami bude cenová volatilita obmedzená, a to oboma smermi.
Graf Soybean (H4)
Ceny sójových bôbov vykazujú stabilizáciu v úzkom pásme po predchádzajúcom raste a následnej korekcii z lokálneho maxima na úrovni 1169,27 USD. Aktuálne sa obchodujú na cene 1124,70 USD, čo je mierne pod kĺzavým priemerom EMA 50 (1128,33 USD) a tesne pod SMA 100 (1126,56 USD). Táto situácia ukazuje na nerozhodnosť trhu a absenciu silného smeru.
Fibonacciho retracementy z posledného rastového cyklu ukazujú, že cena rešpektuje úroveň 38,2 % (1111,34 USD) ako podpornú zónu. Ak by došlo k prerazeniu pod túto hladinu, ďalšia významná podpora sa nachádza na úrovni 50 % (1093,45 USD) a následne na 61,8 % (1075,55 USD).
CCI a Momentum nevykazujú výraznejšie odchýlky. CCI sa pohybuje tesne nad neutrálnou úrovňou (17,9), čo značí veľmi slabý nákupný tlak, zatiaľ čo momentum zostáva neutrálne.
Z technického hľadiska bude kľúčové, či sa cena udrží nad pásmom 1111–1126 USD. Prerazenie nad rezistenciu 1133–1136 USD by mohlo obnoviť býčí trend a posunúť cenu späť smerom k 1150–1160 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.