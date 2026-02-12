Sójové bôby dosiahli dvojmesačné maximum vďaka nádeji na dlhšie prímerie medzi USA a Čínou

- Sójové bôby dosiahli dvojmesačné maximum vďaka nádeji na predĺženie obchodného prímeria medzi USA a Čínou.
- Čína by mohla zvýšiť nákupy na 20 miliónov ton.
- Cena vzrástla až o 1,5 % za jediný deň.
- Vyššia cena americkej sóje v porovnaní s Brazíliou zostáva rizikom.
- Sójové bôby dosiahli dvojmesačné maximum vďaka nádeji na predĺženie obchodného prímeria medzi USA a Čínou.
- Čína by mohla zvýšiť nákupy na 20 miliónov ton.
- Cena vzrástla až o 1,5 % za jediný deň.
- Vyššia cena americkej sóje v porovnaní s Brazíliou zostáva rizikom.
Futures na sóju v Chicagu vzrástli na najvyššiu úroveň za dva mesiace, keď trh reagoval na správy o možnom predĺžení obchodného prímeria medzi Spojenými štátmi a Čínou. Optimizmus investorov podporili správy, že prímerie by mohlo byť predĺžené až o rok počas plánovaného aprílového stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga v Pekingu.
Podľa dostupných informácií by sa rokovania mali zamerať na krátkodobé ekonomické výhody, vrátane nových záväzkov Číny nakupovať americké poľnohospodárske komodity. Práve obnovené nákupy Číny na konci minulého roka pomohli americkej sóji zotaviť sa po období, keď Peking vyhýbal sa americkým produktom.
Cena najaktívnejšieho kontraktu na chicagskej burze vo štvrtok vzrástla až o 1,5 %, potom však časť svojich ziskov opäť stratila. Trh tak reaguje nielen na diplomatické signály, ale aj na vyhlásenie prezidenta Trumpa, že Čína zvažuje zvýšenie dovozu sóje na 20 miliónov ton v aktuálnej sezóne.
Niektorí obchodníci však zostávajú opatrní. Americká sója je v súčasnosti drahšia ako konkurenčné ponuky z Brazílie, čo môže v krátkodobom horizonte obmedziť skutočné objemy nákupov. Analytici však pripúšťajú, že aj symbolické „gesto dobrej vôle“ v podobe pokračovania nákupov môže podporiť ceny nielen sóje, ale aj súvisiacich produktov, ako je sójová múčka.
Vývoj bude preto závisieť predovšetkým od konkrétnych výsledkov politických rokovaní a od cenovej konkurencieschopnosti americkej produkcie voči juhoamerickým vývozcom.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sójových bôbov pokračuje v silnom rastovom trende a v súčasnosti sa obchoduje blízko úrovne 1 136 USD. Po prudkom náraze na začiatku februára si trh udržuje vyššie minimá a maximá a štruktúra zostáva jasne býčia. Cena sa drží stabilne nad EMA 50 (1 121) a SMA 100 (1 113), pričom oba kĺzavé priemery vykazujú rastúci trend. To potvrdzuje silu súčasného trendu a podporuje scenár ďalšieho rastu. Akýkoľvek krátkodobý pokles je rýchlo vykúpený. CCI je v pozitívnom teritóriu, čo naznačuje pokračujúci nákupný tlak, aj keď trh v krátkodobom horizonte vstupuje do mierne prekúpenej oblasti. Momentum zostáva nad 100, čo potvrdzuje pokračujúcu silu kupujúcich.
Z technického hľadiska je kľúčovou zónou teraz 1 135 – 1 140, ktorá funguje ako krátkodobý odpor. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k oblasti 1 150 bodov. Naopak, možná korekcia by mohla viesť späť k podpore okolo úrovne 1 120, kde sa nachádza EMA 50 a predchádzajúca konsolidačná zóna.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Deň bez vzrušenia na trhoch
Keď sa AI stáva rizikom
Sviatok v USA a Wall Street je zatvorený
Krypto správy: Klesne Bitcoin opäť? 🔍 Kryptomeny sa po výpredaji snažia stabilizovať
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.