🚨 SpaceX pred otvorením trhu klesá o 4 %, je to začiatok hlbšej korekcie?

Akcie SpaceX pred otvorením amerického trhu klesajú o 4 %, čo by znamenalo otváraciu cenu okolo 175 USD, teda pokles viac než 20 % z maxim.
Po rekordnom IPO vyvolali akcie počas prvého týždňa obchodnú horúčku, keď retailoví investori a obchodníci s opciami špekulovali na firmu Elona Muska spájajúcu raketový priemysel a umelú inteligenciu.
Spoločnosť tiež dnes oznámila predaj dlhopisov, prostredníctvom ktorého plánuje získať minimálne 20 miliárd USD. Doba splatnosti by sa mala pohybovať v rozmedzí 5–30 rokov a mala by slúžiť na refinancovanie úveru. Prostriedky budú využité na AI projekty, vrátane výstavby dátových centier a infraštruktúry, pričom AI sa očakáva ako kľúčový zdroj zisku v nasledujúcich rokoch.
V deň IPO 12. júna akcie vyskočili o 19 %, spoločnosť získala viac než 75 miliárd USD, a na okamih sa stala šiestou najväčšou americkou firmou podľa trhovej kapitalizácie, napriek tomu, že stále vykazuje stratu. Obrat akcií počas prvých dní bol najvyšší medzi veľkými americkými firmami, v jednom momente viac než 3,5× vyšší než u Nvidie.
Retailoví investori nakúpili rekordných 20 % IPO akcií, pričom čistý nákup v deň debutu činil 117,6 milióna USD, čo je najvyšší retailový nákup pri debute v histórii. Obchodovanie s opciami začalo 16. júna, objem dosiahol rekordnú úroveň a prevládala býčia aktivita, čo ukazuje silnú dopyt po akciách SpaceX.
SpaceX počas prvých troch obchodných seancií krátko prekonalo Microsoft a stalo sa štvrtou najhodnotnejšou firmou sveta, na konci týždňa však akcie poklesli.
Graf SpaceX (SPCX, M30)
Zdroj: xStation05
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