🎢 Spektakulárne výkyvy na trhu s plynom

Nadprodukcia a počasie spôsobujú extrémnu volatilitu cien zemného plynu (od -5 % do +1 % na dennej báze)
Dnešná volatilita na americkom trhu so zemným plynom pôsobí veľmi zmätene. Po včerajšom silnom raste cien sa trh otvoril pod úrovňou 2,9 USD, no rýchlo sa zotavil nad 3,0 USD, čím opäť prerazil 50-dňový kĺzavý priemer.
Nedávny rast cien bol podporený obavami zo zvýšenej spotreby v dôsledku očakávaných vĺn horúčav, avšak dnešné otvorenie nižšie signalizuje zmätok okolo amerického potrubného systému a nadprodukcie.
Negatívne ceny v Texase
Ceny zemného plynu v uzle Waha Hub v západnom Texase sa prepadli do záporných hodnôt – až na -3,00 USD/MMBtu, čo je najnižšia úroveň za posledných 14 mesiacov.
Tento stav je výsledkom výrazného lokálneho prebytku ponuky a obmedzenej kapacity potrubnej infraštruktúry.
Negatívne ceny znamenajú, že producenti platia odberateľom za odobratie plynu, pretože nemajú dostatočné skladovacie možnosti. Je pre nich výhodnejšie zaplatiť za jeho odber, než ho spracovať alebo spáliť.
Spoločnosť Kinder Morgan v súčasnosti vykonáva údržbu na viacerých plynovodoch, čo znemožňuje prepravu plynu z Permskej panvy do hlavných odberných centier na pobreží Mexického zálivu a do Kalifornie.
Permská oblasť momentálne čelí silnej nadprodukcii, ktorú existujúca prenosová infraštruktúra nedokáže absorbovať.
Cena na Henry Hub reagovala na negatívne ceny vo Waha Hub čiastočným arbitrážnym efektom, no rýchlo obnovila rastový trend vďaka obmedzenej dostupnosti plynu z Texasu a rastúcej pravdepodobnosti zvýšenej spotreby v nasledujúcich týždňoch.
Počasie naznačuje možný návrat dopytu
Momentálne sa nachádzame v prechodnom období medzi dopytom po chladení a po vykurovaní. Spotreba plynu na chladenie však v poslednom období zaznamenala nárast, čo zároveň oddiaľuje začiatok vykurovacej sezóny. Ceny pritom reagujú predovšetkým na tento prvý faktor.
V pondelok dosiahla produkcia plynu 108,7 bcfd, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %.
Dopyt dosiahol 71,8 bcfd, čo je medziročný rast o 2,0 %.
Minulý týždeň EIA zvýšila svoju prognózu priemernej americkej produkcie na 106,63 bcfd.
Cena na kľúčovej technickej úrovni
Cena včera vyskočila k úrovni okolo 3,00 USD/MMBtu a dnes preráža 50-periodický kĺzavý priemer, pričom sa vracia nad 23,6 % retracement poslednej klesajúcej vlny.
Ak sa cena udrží nad touto úrovňou aj počas dnešnej seansy, môže otestovať pásmo 3,1–3,2 USD/MMBtu.
Naopak ak uzavrie pod touto hladinou, môže sa obnoviť tlak na pokles, najmä pred štvrtkovou správou o zásobách, od ktorej sa očakáva ďalší silný nárast – ten by mohol priblížiť úroveň zásob minuloročným hodnotám.
Aktuálne zásoby sú iba o 1,3 % nižšie než pred rokom.
