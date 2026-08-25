- Americký trh zaplavili pákové a inverzné ETF na jednotlivé akcie, ktoré umožňujú násobiť denný pohyb populárnych titulov ako Nvidia či Tesla, ale rovnako rýchlo môžu znásobiť aj straty.
- Ponuka rastie rýchlejšie než dopyt investorov. Väčšina kapitálu sa sústreďuje do niekoľkých veľkých fondov, zatiaľ čo mnohé nové ETF majú príliš málo aktív na dlhodobé prežitie.
- Riziko rastie aj tým, že nové produkty sa viažu na menšie a špekulatívnejšie akcie, kde môže prudký jednodňový prepad prakticky vymazať hodnotu pákového ETF.
- Tieto nástroje nie sú vhodné na bežné dlhodobé držanie, keďže sledujú najmä denný výnos a pri vysokej volatilite sa ich dlhodobá výkonnosť môže výrazne líšiť od očakávaného násobku pohybu akcie.
- Americký trh zaplavili pákové a inverzné ETF na jednotlivé akcie, ktoré umožňujú násobiť denný pohyb populárnych titulov ako Nvidia či Tesla, ale rovnako rýchlo môžu znásobiť aj straty.
- Ponuka rastie rýchlejšie než dopyt investorov. Väčšina kapitálu sa sústreďuje do niekoľkých veľkých fondov, zatiaľ čo mnohé nové ETF majú príliš málo aktív na dlhodobé prežitie.
- Riziko rastie aj tým, že nové produkty sa viažu na menšie a špekulatívnejšie akcie, kde môže prudký jednodňový prepad prakticky vymazať hodnotu pákového ETF.
- Tieto nástroje nie sú vhodné na bežné dlhodobé držanie, keďže sledujú najmä denný výnos a pri vysokej volatilite sa ich dlhodobá výkonnosť môže výrazne líšiť od očakávaného násobku pohybu akcie.
Americký trh v posledných rokoch zaplavili pákové a inverzné ETF (napr. CFD) zamerané na jednotlivé akcie. Tieto produkty umožňujú investorom napríklad zdvojnásobiť denný pohyb akcií populárnych spoločností, no rovnako rýchlo môžu znásobiť aj straty. S podobnou logikou práce s pákou sa investori môžu stretnúť aj pri iných derivátových nástrojoch, napríklad pri CFD na ETF, ktoré umožňujú špekulovať na pohyb ceny vybraného ETF bez jeho priameho vlastníctva. Po mimoriadne rýchlom raste ponuky sa však objavujú prvé známky toho, že záujem investorov nemusí stačiť na udržanie všetkých nových fondov.
Rozmach podporil predovšetkým volatilný rast amerického akciového trhu a vysoký záujem o spoločnosti ako Nvidia, Tesla alebo Alphabet. Len do polovice augusta 2026 bolo v USA spustených rekordných 244 pákových ETF, zatiaľ čo za celý rok 2025 ich vzniklo 229. V júni dokonca tieto produkty predstavovali až polovicu všetkých novospustených ETF.
Problémom je, že peniaze investorov sa koncentrujú iba do niekoľkých najúspešnejších fondov. Dobrým príkladom je GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF, ktorý spravuje približne 3,9 miliardy USD a ponúka dvojnásobnú dennú expozíciu voči akciám Nvidie. Väčšina konkurenčných produktov je však podstatne menšia.
Priemerná veľkosť pákového ETF sa od konca roka 2024 prepadla z 272,2 milióna USD na 63,3 milióna USD. Ešte výraznejšia je skutočnosť, že polovica týchto fondov spravuje menej než 7 miliónov USD. To môže byť problém, pretože za hranicu potrebnú na dlhodobejšiu ekonomickú životaschopnosť nového ETF sa často považuje približne 50 až 100 miliónov USD aktív počas prvého alebo druhého roka fungovania.
Ponuka sa presúva k rizikovejším titulom
Prvá vlna pákových ETF sa sústreďovala predovšetkým na veľké, likvidné a volatilné spoločnosti. S postupným zapĺňaním trhu však poskytovatelia začali vytvárať produkty naviazané aj na menšie a špekulatívnejšie spoločnosti. Niektoré žiadosti dokonca počítajú s firmami, ktoré zatiaľ nevstúpili na burzu, alebo s pákovou expozíciou voči novým tematickým ETF.
To zvyšuje riziko, že ponuka začína rásť rýchlejšie než skutočný dopyt. Konsolidácia je už pritom viditeľná. V roku 2026 bolo v USA zatvorených 63 pákových ETF zameraných na jednotlivé akcie, zatiaľ čo za celý rok 2025 skončili iba tri.
Extrémne riziká týchto produktov ukázal prípad ETF naviazaného na akcie Lucid Group. Keď sa akcie automobilky počas jediného dňa prepadli približne o 51 %, 2x pákový produkt bol následne zlikvidovaný. Pri fonde, ktorý sa snaží poskytovať dvojnásobok denného pohybu podkladovej akcie, totiž podobný jednodňový prepad môže prakticky vymazať jeho čistú hodnotu aktív.
Pákové ETF či ETF CFD nie sú určené na bežné dlhodobé držanie
Dôležitým aspektom je aj samotná konštrukcia týchto fondov. Pákové ETF zvyčajne sledujú násobok denného, nie dlhodobého výnosu podkladového aktíva. Ich expozícia sa preto pravidelne obnovuje a pri vysokej volatilite môže výsledná dlhodobá výkonnosť výrazne zaostávať za jednoduchým násobkom pohybu danej akcie.
Pre investorov tak ide predovšetkým o vysoko špekulatívne nástroje vhodné na krátkodobé obchodovanie. Čím volatilnejšia je podkladová akcia, tým väčší môže byť nielen potenciálny výnos, ale aj riziko rýchlej straty kapitálu. Podobne ako pri produktoch typu ETF CFD je preto dôležité rozumieť mechanike páky, dennému preceňovaniu a riziku rýchlej straty kapitálu.
Napriek rastúcemu počtu zatvorených fondov niektorí poskytovatelia ďalej expandujú. Startup Corgi Invest tento rok spustil už 127 pákových alebo inverzných produktov a plánuje ďalšie, hoci každý z nich zatiaľ v priemere získal iba približne 1 milión USD aktív. Vývoj tak naznačuje, že konkurencia na trhu zostáva veľmi silná, zatiaľ čo skutočný kapitál investorov sa sústreďuje do relatívne malého počtu produktov.
Viac o derivátových nástrojoch ako je napr CFD na ETF nájdete v článku: Pákové obchodovanie - Investovanie s pákovým efektom – Čo to je?
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