ETF vs podielové fondy - porovnanie

Podielové fondy boli dlhé roky obľúbeným spôsobom ako investovať do akcií či dlhopisov. V priebehu posledných rokov ich obľuba klesá práve na úkor ETF fondov. Tie sú totiž omnoho výkonnejšie, flexibilnejšie a lacnejšie. V článku sa pozrieme na to, prečo im dnes investori dávajú prednosť a v čom sa tieto dve skupiny fondov odlišujú.
ETF fondy predstavujú moderný spôsob, ako investovať do akcií, indexov, dlhopisov alebo komodít s nízkymi poplatkami a vysokou flexibilitou, zatiaľ čo podielové fondy fungujú na princípe aktívnej správy prostredníctvom správcu fondu.
Rozdiely medzi týmito dvoma typmi fondov spočívajú najmä vo výkonnosti, nákladoch a flexibilite. Práve preto sa ETF stávajú čoraz obľúbenejšou voľbou medzi drobnými investormi.
Investovať do ETF je jednoduché. Po krátkej registrácii a prevode peňazí môžete pravidelne nakupovať fondy už od 1 eura a spravovať ich pohodlne cez mobilnú aplikáciu.
Čo sú podielové fondy a ETF fondy?
ETF fondy sú moderným investičným nástrojom, vďaka ktorému si investor môže vytvoriť expozíciu voči množstvu akcií, akciových indexov, dlhopisov, komodít alebo dokonca aj kryptomien. ETF sa vyznačujú vysokou flexibilitou a nízkymi poplatkami. Podielové fondy sú starším typom nástroja, ktorý bol obľúbeným pred veľkým rozmachom ETF z posledných rokov. Dnes však popularita podielových fondov klesá práve na úkor ETF.
Čo je ETF fond?
ETF je burzovo obchodovaný fond. Tento fond si teda môžete predstaviť ako cenný papier, ktorý viete kedykoľvek v rámci obchodných hodín nakúpiť alebo predať. ETF fondov existuje veľké množstvo, tie najobľúbenejšie kopírujú akciové indexy, ako napríklad S&P 500 a sú riadené pasívne. To znamená, že ETF iba kopíruje napríklad akciový index. Takéto ETF fondy si teda viete predstaviť ako nejaký kôš akcií.
Napríklad, spomínaný akciový index S&P 500 obsahuje akcie 500 najväčších ziskových amerických spoločností (zjednodušene). Vo väčšine dnešných indexov je váha akcií určená veľkosťou spoločností. Dnes medzi najväčšie firmy patrí Nvidia, Microsoft a Apple. Váha Nvidie je približne 7 % a váha Microsoftu a Applu približne 6 %. To znamená, že pokiaľ do daného ETF investujete napríklad 100 eur, tak za 7 eur nakúpite akcie Nvidie a za 6 eur akcie Microsoftu a Applu za 6 eur. Svoju investíciu máte takto dobre diverzifikovanú.
Viac o tom, čo je to ETF, aké druhy poznáme a ako si z nich vybrať sa dozviete v článku:
Skratka ETF pochádza z anglického pojmu Exchange-Traded Fund. To znamená, že fond je obchodovaný na burze podobne, ako napríklad jednotlivé akcie. To dáva investorovi možnosť kedykoľvek počas dňa zistiť aktuálnu hodnotu ETF, ale aj možnosť nákupu či predaja. Oproti iným typom fondov poskytuje ETF výhodu toho, že v akýkoľvek moment poznáte hodnotu svojej investície.
Čo je Podielový fond (mutual fund)?
Podielové fondy (mutual funds) sú starším typom investičných nástrojov, ktoré vznikli v USA pred približne 100 rokmi, teda ešte o približne 50 rokov skôr, ako prvý indexový fond. Tieto fondy spájajú peniaze viacerých investorov a zverujú ich do správy správcovskej spoločnosti. Tá následne investuje tieto spoločné prostriedky do cenných papierov, najčastejšie ide o akcie či dlhopisy podobne, ako pri ETF.
Názov vychádza z toho, že každý z investorov vlastní vo fonde podiel, ktorý býva reprezentovaný podielovým listom a podieľa sa na ziskoch aj stratách fondu. Väčšina podielových fondov je riadených aktívne. To znamená, že správcovia podielového fondu vyberajú jednotlivé akcie alebo dlhopisy podľa svojho uváženia.
V minulosti teda išlo o vcelku dobrú a dostupnú možnosť investovania, keďže nejaká rozumná alternatíva prakticky neexistovala. Dnes sa však ľudia od aktívne riadených podielových fondov odkláňajú práve k tým pasívnym. K tejto téme existuje veľké množstvo rôznych dát. Či už ale ide o prílevy/odlevy prostriedkov, zmenu počtu fondov ale objem aktív v správe, tak všetky ukazujú to isté –ETF fondy rastú na úkor aktívne riadených podielových fondov.
Čo majú podielové fondy a ETF fondy spoločné?
ETF fondy a podielové fondy majú viac spoločného, než sa môže zdať. V prvom rade ponúkajú jednoduché online investovanie - posielate peniaze a nič neriešite. To robí tieto produkty prístupnými pre široké publikum, vrátane ľudí, ktorí s investovaním len začínajú.
Ďalším plusom je možnosť investovať pravidelne a po malých sumách. Investor si môže nastaviť automatické mesačné vklady, čím využíva efekt priemerovania nákupnej ceny a postupne buduje kapitál. Tento prístup je obzvlášť vhodný pre dlhodobé ciele, ako sú dôchodkové sporenie či finančná nezávislosť.
Ďalšou podobnou črtou je vysoká likvidita, teda možnosť rýchlo nakúpiť alebo predať investíciu. ETF fondy sa obchodujú priamo na burze, čo umožňuje reagovať na vývoj trhu v reálnom čase. Podielové fondy síce nie sú obchodované nepretržite, ale aj tie ponúkajú relatívne rýchly prístup k peniazom, zvyčajne bez dlhodobých viazaností.
Oba typy investičných nástrojov sú vo všeobecnosti menej rizikové než investovanie do jednotlivých akcií alebo dlhopisov, pretože umožňujú širokú diverzifikáciu – rozloženie investícií naprieč rôznymi triedami aktív, sektormi a regiónmi. Ak sa niektorej akcii či sektoru nedarí, iný môže mať dobré výsledky, čím sa straty v jednej oblasti vyrovnávajú ziskami v druhej.
A nakoniec, akciové fondy (ktoré obsahujú ETF aj podielové fondy) dlhodobo prekonávajú infláciu, čo znamená, že investor nielen chráni hodnotu svojich úspor, ale ich aj reálne zhodnocuje.
V čom však už tak podobné nie sú?
Porovnanie - podielové fondy vs ETF
Prečo sú ale ETF také obľúbené? Dôvodov je hneď niekoľko.
Výkonnosť
Prvým z nich je výkonnosť. Dáta sa samozrejme mierne líšia v závislosti od toho, na aké obdobie, investičný horizont a benchmark sa pozeráme, avšak minimálne u najobľúbenejších fondov, ktoré držia akcie, platí, že zhruba 85 % až 95 % aktívne riadených podielových fondov dosahuje nižšiu výkonnosť ako podkladové aktívum. Vyberať najlepšie akcie je extrémne náročná disciplína a väčšina správcov fondov to jednoducho nezvládla. V priemere aktívne riadené podielové fondy dosahujú o 2 až 3 percentuálne body nižšiu výkonnosť ročne. To sa v krátkodobého hľadiska nemusí zdať ako veľký rozdiel, avšak v tom dlhodobom horizonte môže takáto nadvýkonnosť celkový výnos zvýšiť aj niekoľkonásobne.
Poplatky
Druhým dôvodom sú poplatky. Aktívne riadené podielové fondy majú často poplatky aj vo výške 1 až 3 % ročne z celkovej sumy a rôzne iné poplatky. Napríklad poplatok za vklad, poplatok za výber alebo nadvýkonnosť. Poplatky samozrejme znižujú výnos a preto je dôležité snažiť sa na nich zaplatiť čo možno najmenej.
Najväčšie ETF fondy majú poplatky v rádoch stotín percenta ročne. U nás v XTB v mesačných objemoch obchodov do 100 000 eur nakupujete a predávate ETF bez poplatkovaž do veľkosti portfólia 250 000 eur. Po prekročení tejto hranice je účtovaný za sumu nad štvrť milióna drobný ročný poplatok vo výške 0,02 % ročne. ETF sú každopádne v realite nie násobne, ale rádovo lacnejšou možnosťou.
Názorný príklad Tomáša Vranku
Ak by ste sa teda rozhodli investovať do ETF 100 euro mesačne, tak pri priemernom ročnom zhodnotení 10 % budete mať po 30 rokoch približne 200 000 eur. Ak by ste ale rovnakých 100 eur investovali do podielového fondu s polovičnou výkonnosťou, tak po 30 rokoch budete mať iba 80 000 eur.
Daňový aspekt
Ďalším rozdielom môžu byť aj dane. ETF fondy majú na Slovensku a aj v Českej republike veľmi výhodné daňové podmienky. Po roku (na Slovensku), respektíve troch (V Česku) totiž investor nemusí pri predaji platiť daň zo zisku.
V otázkach daní však vždy odporúčame, aby ste sa individuálne obrátili na svojho daňového poradcu.
Transparentnosť a flexibilita
V neposlednom rade je ďalšou výhodou transparentnosť a flexibilita. Pri ETF fonde totiž vždy viete, aká je aktuálna hodnota vašej investície. ETF tiež viete kedykoľvek v rámci obchodných hodín od pondelka do piatku nakúpiť či predať. Veľmi zjednodušene platí, že od odoslania peňazí na investičný účet až po nákup nemusí ubehnúť viac ako niekoľko sekúnd.
Rovnako jednoduchý je tiež proces predaja ETF a výberu peňazí. ETF viete kedykoľvek počas obchodných hodín predať a peniaze vybrať, všetko samozrejme online prostredníctvom mobilnej či počítačovej appky.
To je v ostrom kontraste s mnohými podielovými fondmi, ktoré musíte napríklad v niektorých bankách rušiť osobne a to dokonca na dvakrát v dvoch rozdielnych dňoch.
Výhody a nevýhody ETF a podielových fondov
Takmer nič vo svete nie je čiernobiele a platí to aj pri investovaní. Napriek veľkému množstvu nevýhod podielových fondov platí, že majú aj svoje výhody.
Výhody a nevýhody ETF
Presne rovnako sú na tom ETF - taktiež majú výhody ale aj nevýhody.
Výhody ETF
Väčšina investorov považuje za výhodu ETF najmä ich lepšiu výkonnosť, nižšie poplatky a daňové podmienky.
Nevýhody ETF
Medzi nevýhody ETF môžeme zaradiť najmä to, že si ich klient spravuje sám. To znamená, že bez dostatku informácií môže pri výbere, alebo ich správe urobiť chybu, napríklad ich v panike predať.
Výhody a nevýhody podielových fondov
Výhody podielových fondov
Hlavnou výhodou podielových fondov je to, že prinášajú možnosť investovania ľuďom, ktorí by s vysokou pravdepodobnosťou mali svoje peniaze na bežnom alebo termínovanom účte. Podielové fondy pre nich predstavujú často možnosť, ktorá nie je síce z hľadiska výnosu alebo poplatkov optimálna, avšak stále je lepšia ako nemať peniaze zainvestované vôbec.
Nevýhody podielových fondov
Nevýhod je v tomto prípade veľké množstvo. Ide napríklad o slabšiu výkonnosť, vyššie poplatky, nižšiu mieru flexibility či transparentnosti a taktiež aj nevýhodnejšie daňové podmienky.
Ako si vybrať a prečo práve ETF fondy?
Najzložitejším krokom je pre mnoho investorov výber konkrétneho ETF. ETF totiž existuje obrovské množstvo a najmä začínajúci investori majú problém sa v nich orientovať.
Fondy sa zvyčajne obchodujú určitými skratkami (v angličtine tzv. ticker) a veľakrát je potrebné rozkliknúť doplňujúce informácie, aby investor zistil čo presne fond obsahuje. V dnešnej dobe je však veľkým pomocníkom v tejto oblasti umelá inteligencia, ktorá dokáže základný prehľad urobiť za investora. Samozrejme vždy platí, že informácie treba následne ručne kontrolovať, ak ale investor nevie kde začať, môže sa chatbotov opýtať napríklad na najobľúbenejšie ETF obchodované v Európe.
Investor však musí aspoň rámcovo vedieť, do čoho chce investovať. Fondy totiž najčastejšie pokrývajú akciové indexy, avšak existujú aj ETF, ktoré obsahujú dlhopisy, komodity alebo dokonca aj kryptomeny. Jednoznačne najobľúbenejšie ETF sú ale akciové. Aj pri nich ale investor musí vedieť, či chce investovať napríklad do amerických akciových trhov (S&P 500, Nasdaq), alebo do svetového akciového trhu, ktorý pokrýva všetky krajiny (MSCI World), prípadne do nejakej špecifickej oblasti, napríklad do Európy, Indie či Číny.
Dlhodobo však platí, že medzi najobľúbenejšie ETF patria tie ktoré kopírujú akciový index S&P 500, alebo svetový akciový index.
Z daných trhov máme veľmi dobré a spoľahlivé dáta za dlhé obdobie. Výhodou teda je, že investor vie na základe historických dát, čo približne od ETF môže očakávať - aj keď samozrejme platí, že do budúcnosti nikto nevidí a môže byť iná ako minulosť. Nech si vyberiete ETF na americký index alebo svetové akcie tak vopred nikdy neviete, ktorá z daných možností bude napríklad o 20-30 rokov výnosnejšia, preto sa vopred nedá povedať, ktorá z volieb je lepšia.
V tomto prípade ale platí, že historicky mali síce o niečo lepší výnos americké akcie (10 % ročne vs. 8 % ročne), najdôležitejšie je ale byť zainvestovaný aspoň niekde a toto rozhodnutie neodkladať. Každý rok čakania sa totiž štatisticky znižuje celková výnosnosť investície. Rovnako tiež platí, že môžete ETF samozrejme kombinovať. Pokiaľ sa teda neviete rozhodnúť, do čoho investovať, viete si vytvoriť portfólio z viacerých ETF.
Investovať do ETF viete v realite veľmi jednoducho. Pokiaľ venujete tejto téme zopár hodín štúdia, zistíte si, ktoré ETF chcete nakúpiť, stačí vám prejsť online registráciou, ktorá trvá 10 až 15 minút. Následne si pošlete peniaze napríklad prostredníctvom banky či karty na svoj investičný účet, otvoríte mobilnú aplikáciu a pár klikmi ETF nakúpite.
Pre väčšinu investorov je najlepšou stratégiou pravidelný mesačný nákup ETF. V takomto prípade si dokáže investor nastaviť trvalý mesačný príkaz v ľubovoľnej sume (ETF viete nakupovať už od 1 eura), raz za mesiac otvoriť apku, pár klikmi ETF nakúpiť a okrem toho už nemusíte kľudne roky robiť absolútne nič.
Zhrnutie: ETF vs podielové fondy
ETF (burzovo obchodované fondy) predstavujú v porovnaní s podielovými fondmi výnosnejšiu, lacnejšiu a flexibilnejšiu formu investovania. V minulosti boli podielové fondy rozumnou voľbou. Pri dnešných možnostiach už však ide skôr o investíciu, ktorá dáva zmysel iba pre absolútne neskúsených ľudí, ktorým by peniaze iba stáli na účte.
Pre väčšinu investorov sú teda jednoznačne výhodnejšou možnosťou ETF, ktorých existuje už dnes obrovské množstvo a viete ich nakupovať s takmer nulovými poplatkami. Podielové fondy sú nástrojom minulosti, zatiaľ čo ETF predstavujú investičný nástroj súčasnosti.
Hlavný rozdiel spočíva v spôsobe správy. ETF fondy sú riadené pasívne a sledujú trh, zatiaľ čo podielové fondy spravuje manažér, ktorý sa snaží trh prekonať. ETF majú väčšinou nižšie poplatky a vyššiu transparentnosť. Historicky dosahovali lepšie výsledky ako väčšina aktívne spravovaných fondov, no minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výsledkov.
ETF ponúkajú vyšší výkon, nižšie náklady, lepšie daňové podmienky a možnosť obchodovať kedykoľvek počas dňa. Vďaka tomu sú pre väčšinu drobných investorov efektívnejšou voľbou.
Stačí si založiť investičný účet u brokera, absolvovať krátku online registráciu, poslať peniaze a vybrať si konkrétne ETF. V XTB môžete investovať už od 1 eura a všetko pohodlne spravovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Komplexné informácie nájdete v našom článku: ETF – ako fungujú? Sprievodca pre začínajúcich investorov
Áno, ale ETF fondy majú výhodnejšie daňové podmienky než podielové fondy. Na Slovensku sú zisky z predaja ETF po jednom roku držania oslobodené od dane, v Česku po troch rokoch. Podielové fondy takýmto oslobodením nedisponujú.
Pre úplných začiatočníkov môžu byť podielové fondy jednoduchou cestou, ako začať investovať. Vo väčšine prípadov však ponúkajú nižšie výnosy a vyššie poplatky než moderné ETF fondy.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
