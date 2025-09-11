Spoločnosť týždňa – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

Hewlett Packard Enterprise (HPE) so sídlom v Houstone, Texas, patrí medzi kľúčových hráčov na trhu podnikových technologických riešení. Spoločnosť vznikla v roku 2015 oddelením od pôvodnej firmy Hewlett-Packard, čo jej umožnilo sústrediť sa na poskytovanie pokročilých IT produktov a služieb, najmä pre veľké podniky a inštitúcie. Odvtedy si HPE systematicky buduje pozíciu ako poskytovateľ komplexnej IT infraštruktúry, ktorá spája tradičné serverové riešenia s modernými cloudovými technológiami a službami správy dát.
Dnes patrí Hewlett Packard Enterprise medzi lídrov na globálnom trhu podnikových technológií a ponúka široké portfólio produktov a služieb vrátane serverov, úložných systémov, sietí, cloudových riešení a konzultácií.
Portfólio Hewlett Packard Enterprise
Portfólio spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) predstavuje komplexnú a pokročilú ponuku v oblasti IT infraštruktúry, cloudových riešení a služieb digitálnej transformácie. Firma poskytuje technológie a služby, ktoré podporujú digitálnu transformáciu podnikov po celom svete a umožňujú efektívnu správu dát, aplikácií a IT infraštruktúry.
-
Servery (ProLiant, Apollo, Synergy) – Vysokovýkonné servery pre rôzne podnikové aplikácie – od malých firiem po veľké dátové centrá.
-
Úložné systémy (Nimble Storage, Primera, 3PAR) – Pokročilé riešenia na ukladanie dát s rýchlym a bezpečným prístupom.
-
Cloudové a hybridné riešenia (GreenLake, multicloud) – Platformy pre flexibilné riadenie IT zdrojov.
-
Sieťová infraštruktúra (Aruba Networks) – Sieťové riešenia zabezpečujúce rýchle, bezpečné a inteligentné prepojenie v rámci podnikov.
-
IT softvér – Nástroje na automatizáciu, správu infraštruktúry a kybernetickú bezpečnosť.
-
Konzultačné a technické podporné služby – Podpora pri plánovaní, implementácii a údržbe IT riešení na mieru.
-
Riešenia pre umelú inteligenciu a dátovú analytiku – Hardvér a softvér pre spracovanie veľkých dát a využitie AI.
-
Edge computing systémy – Infrastruktúra umožňujúca spracovanie dát v blízkosti ich vzniku pre rýchlejšiu analýzu a reakciu.
Konkurencia a riziká trhu
Hewlett Packard Enterprise pôsobí v dynamickom a konkurenčnom sektore informačných technológií so zameraním na IT infraštruktúru, dátové centrá, cloudové služby a sieťové riešenia. Tento trh sa vyznačuje rýchlym technologickým pokrokom, rastúcim dopytom po digitálnej transformácii a dôrazom na flexibilitu a škálovateľnosť infraštruktúry.
Hlavnými konkurentmi HPE sú Dell Technologies, Cisco Systems, IBM, Lenovo a poskytovatelia cloudových služieb ako Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud. Dell a Cisco konkurujú v oblasti hardvéru pre dátové centrá a siete, IBM sa zameriava na cloud a AI riešenia a Lenovo je silné v segmente serverov.
HPE čelí rizikám rýchleho tempa inovácií, ktoré si vyžadujú neustále investície, cenovému tlaku a závislosti od veľkých korporátnych klientov. Ďalšími výzvami sú problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch, kybernetické hrozby a rastúce regulácie v oblasti ochrany údajov, čo ovplyvňuje náklady aj prevádzkovú stabilitu firmy.
Od roku 2020 vzrástli akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE) o viac ako 140 %, čím výrazne prekonali akcie Cisco (CSCO), ktoré za rovnaké obdobie vzrástli približne o 80 %. HPE tiež drží krok s indexom S&P 500, ktorý si pripísal približne 150 %. To ukazuje, že spoločnosť nielenže prekonala svojho priameho konkurenta, ale zároveň si udržala silnú pozíciu voči širšiemu trhu. Tieto výsledky podčiarkujú atraktívnosť HPE ako investície v sektore IT a cloudových riešení a jeho schopnosť generovať vyššie výnosy v porovnaní s hlavnými hráčmi aj akciovým trhom ako celkom.
Výsledky za štvrťrok
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) zverejnila výsledky za 3. štvrťrok fiškálneho roka 2025, ktoré pozitívne prekvapili trh a potvrdili, že spoločnosť dôsledne realizuje svoju stratégiu rastu a transformácie. Tržby vzrástli pôsobivo o 19 % medziročne na 9,13 miliardy USD, čím prekonali očakávania analytikov vo výške 8,96 miliardy USD. Hlavným motorom rastu bola akvizícia spoločnosti Juniper Networks, ktorá výrazne posilnila sieťový segment HPE, spolu s rastúcim dopytom po pokročilých infraštruktúrnych riešeniach a sieťových technológiách vrátane 5G a hybridného cloudu.
Zlepšenie sa netýkalo len tržieb – HPE zaznamenala aj vyššiu ziskovosť a marže vďaka efektívnej kontrole nákladov a úspešnej integrácii novo získaných aktív. Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,44 USD, čo je o 4,8 % viac ako očakávania trhu a predstavuje 22% medziročný rast. To ukazuje, že spoločnosť nielen zvyšuje tržby, ale aj zlepšuje prevádzkovú efektivitu – čo je kľúčové v rýchlo sa meniacom technologickom sektore.
Kľúčové ukazovatele za Q3 FY2025:
-
Tržby: 9,13 mld. USD vs. očak. 8,96 mld. USD (+19 % r/r)
-
Segment serverov: nárast tržieb o 16 % r/r v dôsledku rastúceho dopytu po serveroch optimalizovaných pre AI a edge computing
-
Sieťový segment: pôsobivý 54% medziročný nárast tržieb vďaka integrácii Juniper Networks a dopytu po SDN a 5G technológiách
-
Upravený zisk na akciu (EPS): 0,44 USD vs. očak. 0,42 USD (+22 % r/r)
-
Voľný peňažný tok: 790 mil. USD – silná finančná pozícia a schopnosť pokračovať v investíciách
-
Prevádzkové marže: stabilné úrovne napriek rastúcim nákladom na komponenty a logistiku
Analýza príspevku jednotlivých segmentov spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) k jej tržbám poukazuje na pevné základy a vyváženú štruktúru podnikania. Segment Serverov zostáva najdôležitejším pilierom príjmov a v súčasnosti generuje približne 54 % celkových tržieb. Udržanie si tak významného podielu odráža stabilnú pozíciu tohto segmentu na trhu serverovej infraštruktúry, ktorý je kľúčový v kontexte rozvoja cloudových riešení a digitálnej transformácie podnikov.
Segment Hybridného cloudu, ktorý sa podieľa približne 15–19 % na tržbách, je dôležitou súčasťou firemnej stratégie a odzrkadľuje rastúci dopyt po integrácii lokálnych (on-premise) riešení s verejným cloudom. Stabilný príspevok tohto segmentu zvýrazňuje rastúci význam hybridných cloudových modelov ako dôležitého zdroja príjmov pre HPE.
Najväčší rastový potenciál vykazuje Sieťový segment, ktorého podiel sa po akvizícii spoločnosti Juniper Networks zvýšil približne na 19 % tržieb. Vzhľadom na rastúci dopyt po moderných a bezpečných sieťových technológiách sa tento segment stáva kľúčovou oblasťou rozvoja s potenciálom výrazne zvýšiť svoj podiel na celkových tržbách spoločnosti.
Graf štvrťročných finančných výsledkov spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) za obdobie od 2. štvrťroka 2022 do 3. štvrťroka 2025 ukazuje jasný a trvalý rast tržieb, ktorý sa výrazne zrýchlil v 3. štvrťroku 2025. Tento dynamický vývoj je predovšetkým výsledkom úspešnej akvizície Juniper Networks a silnej expanzie sieťového segmentu, ktorý sa stal hlavným motorom rastu HPE.
Čistý zisk je volatilnejší – po výraznom poklese v Q4 2022 nasledovalo prudké oživenie, ktoré vyvrcholilo rekordom v Q2 2025. V Q3 2025 však došlo k miernemu poklesu čistého zisku v dôsledku vyšších nákladov na integráciu.
Prevádzková marža zostáva stabilná a mierne rastie – pohybuje sa okolo úrovne 6 %, čo odzrkadľuje efektívnu kontrolu nákladov a zlepšovanie prevádzkovej efektivity. Čistá marža, hoci kolísavejšia, dosiahla v Q2 2025 vysokú úroveň okolo 15 %, čo poukazuje na rastúcu schopnosť spoločnosti generovať zisky.
Rastúce prevádzkové marže v kombinácii s kontinuálnym rastom tržieb naznačujú, že HPE je na správnej ceste k silnej a udržateľnej finančnej výkonnosti. Rozvoj sieťového segmentu a rastúci dopyt po infraštruktúrnych a cloudových riešeniach budú aj naďalej podporovať pozitívnu dynamiku spoločnosti. Efektívna integrácia nových podnikov, ako je Juniper Networks, spolu s dôslednou kontrolou nákladov by mali prispieť k ďalšiemu zlepšeniu ziskovosti.
Aj keď krátkodobá volatilita čistého zisku si vyžaduje určitú obozretnosť, celkové trendy poukazujú na rastúce marže a stabilný rast – čo vytvára pevný základ pre optimistický výhľad do budúcnosti. HPE tak má potenciál nielen zvyšovať tržby, ale aj dosahovať čoraz lepšie finančné výsledky, čo je pozitívnou správou pre investorov aj trh.
V súčasnosti je spoločnosť Hewlett Packard Enterprise oceňovaná trhom na miernych násobkoch, avšak pri kľúčových valuačných ukazovateľoch ako P/E (price-to-earnings) a EV/EBITDA je zreteľný rastúci trend. Pomer P/E pre nasledujúce štyri štvrťroky sa aktuálne pohybuje okolo 10,5–11, čo je výrazný nárast oproti začiatku roka, kedy sa pohyboval na úrovni približne 7–8. Podobne sa pomer EV/EBITDA zvýšil z úrovne 4,5 na viac ako 6,5. Tento vývoj môže signalizovať rastúcu dôveru investorov v ďalší rast a zlepšovanie finančnej výkonnosti spoločnosti.
Je dôležité poznamenať, že oba ukazovatele – P/E aj EV/EBITDA – sledujú rastúci trend od polovice roka 2024. Odvtedy trh postupne zvyšuje ocenenie spoločnosti, pravdepodobne v reakcii na zlepšujúce sa finančné prognózy a rastúci záujem o oblasť umelej inteligencie, kde HPE aktívne rozširuje svoje pôsobenie. Na druhej strane však prudký nárast násobkov môže naznačovať, že očakávania investorov predbiehajú realitu, a trh tak už započítava budúce zisky, ktoré sa ešte len majú dostaviť.
Výhľad tržieb
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HPE) momentálne čelí výhľadu dynamického rastu, čo sa odráža v predikciách tržieb na nadchádzajúce roky. Firma vstupuje do pretekov v oblasti umelej inteligencie a čoraz viac sa zameriava na tento segment, čo sa prejavuje rastúcim významom AI riešení. HPE zintenzívňuje monetizáciu služieb a riešení súvisiacich s AI, ako aj hybridného cloudu, ktoré sa stávajú hlavnými motormi rastu.
Graf vývoja tržieb zobrazuje tri scenáre: základný, optimistický a konzervatívny. V základnom scenári tržby stabilne rastú z približne 30 miliárd USD v roku 2024 na 63 miliárd USD v roku 2030. V prvých rokoch dochádza k expanzii kľúčových segmentov, následne tempo rastu mierne spomaľuje v dôsledku zrelosti trhu.
Optimistický scenár predpokladá rýchlejší rast s cieľovou úrovňou takmer 74 miliárd USD v roku 2030, poháňaný silným dopytom po technológiách umelej inteligencie a digitalizácii. Kľúčové segmenty ako servery, infraštruktúrne riešenia a siete pokračujú v dynamickom rozvoji.
Konzervatívny scenár predpokladá tržby okolo 50 miliárd USD v roku 2030, pričom zohľadňuje potenciálne riziká, silnejšiu konkurenciu a pomalšie prijímanie technológií.
HPE investuje do pokročilých technológií a rozširuje pôsobenie v AI segmente, čo je zásadné pre ďalší rast a zlepšenie finančných výsledkov. Spoločnosť je tak dobre pripravená využiť rastúci dopyt po IT riešeniach a naplniť ambiciózne ciele.
Prehľad ocenenia
Pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF) analyzujeme ocenenie spoločnosti Hewlett Packard Enterprise. Upozorňujeme, že nasledujúci výpočet slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné odporúčanie.
Model pracuje s diferencovanými tempami rastu tržieb jednotlivých segmentov. Segment Serverov začína s 20 % ročným rastom, ktorý v priebehu času klesá. Rovnaký trend sa uplatňuje pri Sieťovom segmente.
HybridCloud segment vykazuje stabilnejší rast, medzi 10–15 % ročne počas celého obdobia. Segmenty ako Financial Services a Corporate Investments rastú pomalšie, ale konzistentne.
WACC bol stanovený s ohľadom na trhové podmienky – náklady na vlastný kapitál boli odhadnuté na 8 %. HPE má miernu úroveň zadlženia, čo znamená nízky váhový podiel dlhu. Terminálna rastová miera pre výpočet zostatkovej hodnoty bola stanovená na 2 %.
Výsledná hodnota DCF oceňovania je 61,49 USD za akciu, čo predstavuje viac než 152 % nad aktuálnou trhovou cenou. Technologický sektor, do ktorého HPE patrí, má vysoký rastový potenciál, čo často vedie k nadhodnoteniu oproti tradičným fundamentom.
Záver: Hoci DCF zostáva dôležitým nástrojom, pri investovaní do technologických firiem je potrebné zohľadniť aj trhové faktory, inováciu a dynamiku odvetvia. Hodnotenie je silne ovplyvnené predpokladmi o raste a nákladoch kapitálu – tieto faktory ilustruje matica scenárov uvedená níže.
Zdroj: xStation5
Pohľad na graf
Z pohľadu technickej analýzy akcie spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) vykazujú jasný rastový trend. Kĺzavé priemery EMA 50 (oranžová), EMA 100 (fialová) a EMA 200 (zelená) vytvárajú klasické býčie usporiadanie, ktoré potvrdzuje silu aktuálneho trendu. Cena sa naďalej drží nad všetkými kľúčovými kĺzavými priemermi a cenové korekcie sú relatívne plytké a rýchlo absorbované kupujúcimi.
Nedávny cenový nárast potvrdzuje silný dopyt po akciách HPE, pravdepodobne v dôsledku pozitívnych očakávaní trhu ohľadom pokračujúceho rastu spoločnosti a jej postavenia v segmente cloudových riešení a IT infraštruktúry.
