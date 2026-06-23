Spolupráca IBM a OpenAI ukazuje, kde môže AI začať skutočne zarábať

Počas posledných dvoch rokov sa investori sústreďovali predovšetkým na technologické preteky medzi najväčšími spoločnosťami vyvíjajúcimi umelú inteligenciu. Čoraz častejšie sa však objavuje otázka, kde začne AI generovať skutočnú obchodnú hodnotu pre firmy.
Najnovšie partnerstvo IBM a OpenAI môže byť jednou z odpovedí na túto otázku. Spoločnosti oznámili spoluprácu zameranú na využitie pokročilých modelov AI v oblasti kybernetickej bezpečnosti podnikov. Hoci sa to na prvý pohľad môže zdať ako ďalšia technologická dohoda, jej význam môže presahovať ďaleko za samotný sektor IT bezpečnosti.
Kybernetická bezpečnosť patrí už roky k oblastiam, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Organizácie zároveň musia analyzovať rastúci počet upozornení, incidentov a potenciálnych hrozieb. V praxi to znamená obrovský dopyt po riešeniach schopných automatizovať časť práce, ktorú dnes vykonávajú analytici bezpečnosti.
Práve tu môže umelá inteligencia nájsť jedno zo svojich najprirodzenejších komerčných uplatnení. Modely AI sú čoraz lepšie v analýze veľkého množstva dát, identifikácii vzorov a generovaní odporúčaní. Tieto úlohy sú veľmi blízke každodennej práci tímov zodpovedných za kybernetickú bezpečnosť.
Z pohľadu OpenAI spolupráca s IBM zapadá do širšej expanznej stratégie na trhu. Spoločnosť bola doteraz spájaná predovšetkým s ChatGPT a spotrebiteľskými riešeniami. Čoraz zreteľnejšie je však vidieť, že jej dlhodobé ambície siahajú oveľa ďalej. Korporátny trh ponúka výrazne vyššie rozpočty a predvídateľnejšie zdroje príjmov než segment individuálnych používateľov.
Pre IBM má partnerstvo rovnako zásadný význam. Spoločnosť dlhé roky buduje pozíciu dodávateľa riešení pre veľké podniky a inštitúcie. Integrácia najpokročilejších modelov OpenAI s vlastnými bezpečnostnými nástrojmi môže firme umožniť ponúknuť klientom novú generáciu služieb postavených na automatizácii procesov kybernetickej bezpečnosti.
Tento krok stojí za to vnímať aj v širšom kontexte vývoja trhu AI. V posledných mesiacoch sa veľká pozornosť venovala výrobcom čipov, prevádzkovateľom dátových centier a poskytovateľom infraštruktúry. Čoraz častejšie sa však objavujú signály, že ďalšia fáza rastu sa môže týkať aplikačnej vrstvy — teda konkrétnych obchodných aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu.
Ak AI skutočne začne preberať časť povinností, ktoré dnes vykonávajú tímy IT bezpečnosti, môže sa to stať jedným z prvých príkladov masovej monetizácie tejto technológie v korporátnom prostredí. Pre trh by to bol dôležitý signál, že umelá inteligencia postupne prechádza z fázy budovania infraštruktúry do fázy generovania skutočných prevádzkových prínosov pre podniky.
Z tohto pohľadu je partnerstvo IBM a OpenAI niečím viac než len ďalšou spoluprácou dvoch technologických firiem. Je to ďalší dôkaz toho, že trh AI sa čoraz výraznejšie presúva od otázok o možnostiach modelov k otázkam o tom, kde a akým spôsobom táto technológia začne zarábať peniaze.
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